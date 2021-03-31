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Устройства умного дома TP-Link TAPO получили управление с помощью голосового помощника Mail.ru Group

Техника

TP-Link, поставщик решений для домашних и корпоративных сетей, объявил о том, что линейка устройств умного дома TP-Link TAPO стала работать под управлением «Маруси» – голосового помощника, разработанного Mail.ru Group. С помощью «Маруси» пользователи смогут быстро включить и выключить свет или розетку, а также регулировать яркость в помещении. Поддержку голосового управления получили умные лампы L510E и L530E, а также мини-розетка P100.

Продукты линейки TAPO – это устройства для построения системы умного дома, подходящие для выполнения широкого круга задач в быту. TAPO – бренд, нацеленный на всех поклонников беспроводных технологий и интернета вещей.

«Мы рады, что устройства TP-Link для умного дома становятся еще удобнее, получая поддержку все большего числа виртуальных помощников. Теперь, благодаря сотрудничеству с Mail.ru Group, владельцы «Капсулы» смогут управлять линейкой умных устройств TP-Link с помощью голосовых команд. В перспективе мы надеемся на расширение списка поддерживаемых моделей и совместно реализуемых функций», – отметил Реймонд Чен, руководитель представительства TP-Link в России.

«Мы видим положительный отклик и продолжаем работать над расширением списка брендов производителей умных устройств под управлением нашего голосового помощника. Партнерство с TP-Link – важный шаг, которого долго ждали пользователи. Уверены, что теперь с помощью «Маруси» устройства умного дома станут еще более простыми для подключения и работы», – сказал Михаил Петренко, директор по развитию бизнеса умных устройств в Mail.ru Group.

Компании планируют развивать и расширять сотрудничество, что позволит обеспечить поддержку голосового управления для широкой модельной линейки бренда TAPO с помощью «Маруси». В планах реализация поддержки голосового помощника для наружных и домашних камер видеонаблюдения.

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