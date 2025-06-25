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Chen Raymond Чен Реймонд


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Производителей ПК поймали на наглом и массовом пиратстве. Они повально воровали чужое ПО путем манипуляций с BIOS 1
18.08.2022 Инженер Microsoft: В Сети есть песня, выводящая из строя ноутбуки 2
07.09.2021 TP-Link и РГРТУ подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проектов применения Wi-Fi в робототехнике 1
15.06.2021 TP-Link представила новый бренд профессионального видеонаблюдения VIGI в России 2
31.03.2021 Устройства умного дома TP-Link TAPO получили управление с помощью голосового помощника Mail.ru Group 1
15.04.2005 Разогнанные процессоры "подмочили" репутацию Windows 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Chen Raymond и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 210 3
Microsoft Corporation 24899 3
MITRE Corporation 9 1
VK - Mail.ru Group 3488 1
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 11 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26159 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4187 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14065 2
Night Vision - режим ночного видения 374 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1466 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10282 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1098 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 512 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6476 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11647 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 40 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13923 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24997 1
Пропускная способность - Bandwidth 1786 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7539 1
Оповещение и уведомление - Notification 4946 1
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 195 1
Микрофон - Microphone 2611 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12641 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8943 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3689 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5561 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4693 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5910 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11471 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21283 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14676 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1886 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16416 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3917 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4753 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1988 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 454 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 181 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1870 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1477 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3148 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 769 1
Microsoft Windows 15976 2
TP-Link TAPO 8 1
TP-Link VIGI 1 1
Microsoft Windows 10 1815 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 874 1
Microsoft Windows XP 2410 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4751 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 180 1
Чиркин Михаил 1 1
Петренко Михаил 3 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Jackson Janet - Джексон Джанет 6 1
Ortega Alfredo - Ортега Альфредо 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52685 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30442 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6493 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2827 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6041 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11317 1
РС Рro 91 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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