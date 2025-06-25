Получите все материалы CNews по ключевому слову
Chen Raymond Чен Реймонд
УПОМИНАНИЯ
Chen Raymond и организации, системы, технологии, персоны:
|TP-Link - ТП-Линк 210 3
|Microsoft Corporation 24899 3
|MITRE Corporation 9 1
|VK - Mail.ru Group 3488 1
|Чиркин Михаил 1 1
|Петренко Михаил 3 1
|Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
|Jackson Janet - Джексон Джанет 6 1
|Ortega Alfredo - Ортега Альфредо 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150117 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52685 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.