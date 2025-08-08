Почему из обновлений Windows исчезли красивые названия? Просто в Microsoft не знали о существовании Южного полушария. Опрос

Microsoft отказалась от использования слов «Весна» и «Осень» в названиях своих обновлений WIndows, которые применяла годами. Причина – внезапное озарение, что когда в Северном полушарии весна, в Южном – совершенно противоположное время года. Также слово fall, означающее «осень» в американском английском, в британском имеет совсем другое значение. Хотя тоже косвенно связано с Windows.

«Двойка» по географии

Из названий крупных обновлений для Windows незаметно для многих пользователей исчезли слова fall («осень») и spring («весна»). Как пишет The Register со ссылкой на ветерана Microsoft Рэймонда Чена (Raymond Chen), у того есть очень нетривиальная причина.

Ныне все апдейты Windows называются, к примеру, 20H1 или 25H2, где первые две цифры – это указание года выпуска, а H1 или H2 – это первое или второе полугодие соответственно. Такая лаконичность – вынужденная мера, поскольку лишь спустя много лет Microsoft осознала, что когда в США весна, то, в, например, в Австралии – осень.

Иными словами, Microsoft выпускала «весеннее» обновление тогда, когда в Южном полушарии уже вовсю царила осень, а местные жители не менее активно готовились к зиме. И наоборот – когда на юге природа просыпается, на севере осень давно вступила в свои права. То есть ее нейминг был нацелен только на жителей Северного полушария.

Ничего не предвещало

Боссы Microsoft годами не видели в этом проблему и, вероятно, даже не знали, что их нейминг актуален не для всей планеты. По словам Чена, осознание столь очевидно вещи, что когда в Северном полушарии лето, то в Южном – зима, было для топ-менеджеров очень внезапным.

Все произошло во время одного из многочисленных внутрикорпоративных совещаний. На нем обсуждался вопрос о наличии у Microsoft как у компании неосознанных предубеждений. «Один из моих коллег поднял руку», – сказал Чен.

По словам Чена, этот коллега вырос в Южном полушарии, где времена года противоположны временам года в Северном полушарии. «Он отметил, что названия обновлений «Весна» и «Осень» демонстрируют предвзятость Северного полушария и не учитывают наших клиентов в Южном полушарии», – сообщил Чен в своем блоге.

Сразу после этого названия обновлений были изменены на H1 и H2.

Пора учить английский

The Register отдельно отметило, что названиями со словами fall и spring она вносила путаницу не только в плане осени и весны. Являясь британским, издание подчеркнуло, что слово fall в британском английском отношения к осени почти не имеет используется в этом понимании только в устойчивых выражениях.

В британском английском осень – это слово autumn, которое, по различным оценкам, используется в этом значении около 700 лет. Слово fall в значении «осень» стало применяться приблизительно 400 лет назад, и это сокращение от словосочетания fall of leaves (листопад). Это природное явление характерно как раз для осени.

В современном британском английском чаще всего используется слово autumn, тогда как в американском английском – слово fall, которое также переводится как «падение» или глагол «падать». Напомним, Microsoft – американская корпорация.

Впрочем в этом значении слово fall все же имеет косвенное отношение к Windows, с учетом того, какого качества обновления Microsoft выпускает для нее.

Чем проще, тем лучше

Всего несколько лет назад Microsoft использовала в своих названиях далеко не только слова Fall и Spring. Например, в 2017 и 2018 гг. она выпускала апдейты для Windows 10, именовавшиеся Creators Update.

Чен не уточнил, зачем это было нужно. По версии The Register, это был трюк маркетологов Microsoft. Доподлинно неизвестно, что подтолкнуло корпорацию избавиться от «обновлений для креаторов» и им подобных, но не исключено, что причина тому – крайне кривые апдейты, которые Microsoft выпускает на протяжении последних нескольких лет. The Register приводит в пример обновление для Windows 10, вышедшее в октябре 2018 г. и уничтожавшее все пользовательские документы.

Как сообщал CNews, это обновление носило индекс 1809 и название October Update. Его установка часто приводила к безвозвратному удалению пользовательских файлов на некоторых компьютерах.

Позже Microsoft отказалась от выпуска двух крупных обновлений в год. The Register пишет, что это произошло в феврале 2021 г., но на деле это не так – Windows 10, к примеру, получила апдейт 22H1.

Для Windows 11 к моменту выхода материала вышло всего четыре крупных обновления – 21H2, 22H2, 23H2 и 24H2. Осенью 2025 г. ожидается релиз 25H2.



