Важное обязательное обновление Windows 11 мешает ПК загружаться и отправляет его в «синий экран смерти»

«Вредный» патч для Windows 11

Обязательное обновление операционной системы Windows 11 корпорации Microsoft способно привести к возникновению ряда проблем, которые делают использование ПК в обычном режиме некомфортным либо вовсе невозможным, пишет Windows Latest.

По информации издания, пользователи обновленной версии Windows 11 могут сталкиваться с внезапным разрывом RDP-сессий, «синим экраном смерти» (BSoD) и невозможностью загрузки ПК. Наиболее безобидное из негативных последствий попытки установки апдейта – неожиданное прерывание процедуры из-за ошибки, описание которой выглядит малоинформативным.

Мартовский патч с индексом KB5053598 имеет статус обязательного, поэтому Windows 11 в версии 24H2 в конечном счете загрузит и установит его автоматически в соответствии с настройками «Центра обновления Windows».

gioiak2 / Фотобанк Фотодженика Мартовский патч для Windows 11 способен доставить пользователям массу неприятностей

Обновление, в частности, закрывает несколько опасных уязвимостей, одна из них – нулевого дня. CVE-2025-24983 допускает локальное повышение привилегий пользователя за счет уязвимости типа Use-After-Free (некорректное использование динамической памяти) в подсистеме ядра Win32.

Трудности с RDP

Как отмечает Windows Latest, некоторые пользователи Windows 11 жалуются на некорректную работу RDP-сервисов после установки KB5053598.

RDP (Remote Desktop Protocol) – протокол Microsoft, использующийся в Windows для обеспечения удаленной работы пользователя с терминальным сервером по сети. RDP поддерживает встроенная в Windows 11 утилита «Подключение к удаленному рабочему столу» (Microsoft Terminal Server Client; MTSC).

К примеру, один из пользователей, столкнувшихся с этой проблемой, при попытке подключиться к удаленной машине под управлением Windows 11 24H2 около двух секунд наблюдает сообщение «попытка установить соединение» (“Attempting to connect”) во всплывающем окне, после чего окно исчезает с экрана, а процедура подключения заканчивается ничем.

Пользователи, которым все же удалось подключиться к желаемому хосту, жалуются на разрыв соединения раз в 4-10 минут.

Windows Latest, помимо удаления последнего обновления, для устранения этой проблемы предлагает пользователям/администраторам вручную отключить UDP-транспорт для RDP-протокола. Сделать это можно через редактор групповых политик, а при его отсутствии – с помощью правки системного реестра.

Проблемы с загрузкой и BSoD

В отдельных редких случаях применение последнего патча Windows 11 приводит к возникновению критической ошибки ОС, которое сопровождается «синим экраном смерти» (BSoD).

«Итак, я установил его [обновление], и сперва случился BSoD. Попытался запустить его [компьютер] вновь после того, как тот не заработал в первый раз, и теперь, после двух попыток, мой ПК не загружается. ПК включен, вентиляторы работают, но мой монитор показывает, что нет источника [изображения]», – рассказывает один из пользователей.

В качестве стоп-кода, указывающего на возможную причину BSoD, в подобных случаях может быть указана ошибка “Critical Process Died” вкупе с “Kernel Power Failure”, которая, вероятно, свидетельствует о непредвиденном завершении критически значимого для работы ОС процесса из-за проблем с питанием ПК. В подобных ситуациях, как отмечают пользователи, после перезагрузки компьютер работает стабильно не более 30-60 секунд, после чего вновь возникает BSoD и происходит автоматическая перезагрузка системы.

В наиболее сложных случаях неприятности пользователя не ограничиваются BSoD и нестабильной работой машины – ПК даже не удается начать процедуру загрузки Windows.

«Проснулся и обнаружил, что ПК включился сам по себе и находится на экране BIOS с сообщением об ошибке "загрузочное устройство не найдено", – описывает свой опыт другой пользователь в "Центре отзывов" Microsoft (Feedback Hub). – Думаю, это обновление сломало мой SSD. Я загрузил свой настольный компьютер, и он сразу перешел в BIOS, не обнаружив [загрузочного накопителя, подключенного через интерфейс] SATA».

Windows Latest известно как минимум о шести подобных случаях, в которых установка обновления KB5053598 привела к выходу ПК из строя, во всяком случае на уровне операционной системы.

Прерывание установки апдейта

Пользователи также жалуются на неожиданное прерывание процесса установки KB5053598 из-за возникновения ошибок с кодами 0x800f0993, 0x800F081F, 0x80070032 и 0xC004F211. По собственным наблюдениям Windows Latest, процедура может останавливаться на отметках в 6%, 20% и 38%.

Иногда установка нештатно завершается с сообщением об ошибке «Что-то пошло не так» (“Something didn’t go as planned”). В иных случаях загрузка и установка патча до достижения отметки в 30% проходят в нормальном режиме, после чего система самостоятельно перезагружается, а процесс установки впоследствии возобновляется, но в итоге может завершиться автоматическим откатом патча и повторной перезагрузкой.

По стопам февральского обновления

Предыдущее февральское обновление 2025 г. Windows 11 также не обошлось без серьезных багов. Пользователи, установившие его, жаловались на проблемы с производительностью, некорректную работу «Проводника» и странное поведение указателя мыши.

Устанавливать его, в отличие от нынешнего KB5053598, было необязательно, но было полезным, поскольку патч устранл известный баг, из-за которого в ОС перестали работать некоторые звуковые устройства, подключаемые по USB и имеющие встроенные цифро-аналоговые преобразователи.