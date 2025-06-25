Производителей ПК поймали на наглом и массовом пиратстве. Они повально воровали чужое ПО путем манипуляций с BIOS

Вендоры ПК обманывали разработчиков ПО и подделывали данные из BIOS, чтобы украсть чужой софт и выдать его за лицензионный. Это было массовым явлением, но очень давно – 30 лет назад, когда в мире царствовала Windows 95.

Конечно, лицензионное

Производители ПК обманывали разработчиков ПО и самих пользователей, подделывая BIOS для взлома предустановленных на ПК программ, пишет Neowin со ссылкой на пост инженера Microsoft Рэймонда Чена (Raymond Chen). Эту публикацию Чен разместил в своем личном блоге прямо на официальном портале софтверного гиганта.

По словам Чена, производители ПК модернизировали BIOS, чтобы превратить условно бесплатную версию той или иной утилиты, например, с ограничением по времени использования, в полностью активированную, без каких-либо лимитов.

Это происходило в конце XX века, около 30 лет назад, когда на большинстве компьютеров была установлена Windows 95. Уже тогда существовала практика, что при покупке нового ПК на нем, в дополнение к Windows, была установлена и коллекция базовых программ. Именно их защиту и обходили производители компьютеров.

Часто при открытии предустановленного ПО пользователь приятно удивлялся тому, что оно лицензионное и даже активированное. Это происходило потому, что вендор приобретенного компьютера был непосредственным лицензиатом (приобретателем лицензии) этого программного обеспечения. Однако лицензии были на руках не у всех вендоров, и тем, кто их не покупал, приходилось идти на обман.

Нетривиальная схема

В те годы тот факт, что вместе с ПК поставляется полная версия той или иной программы,, служил бонусом для потенциальных покупателей. По-видимому, с целью повысить продажи вендоры и занимались воровством ПО без внесения изменений непосредственно в его код или компоненты.

Вместо этого они слегка модернизировали BIOS своих компьютеров, пишет Neowin.

В публикации Чена говорится, что эта вакханалия творилась до внедрения спецификации Plug and Play, позволяющей быстро определять тип, название и прочие параметры подключаемого к ПК устройства – на тот момент она находилась в разработке. Инженеры пытались придумать, как можно идентифицировать хотя бы ПК, и одним из распространенных тогда методов был поиск строк авторских прав и дат прошивки непосредственно в BIOS.

Чен пишет, что инженеры Microsoft выявили в одном из BIOS строчку Copyright Contoso Not Copyright Fabrikam Computer. При этом сам BIOS был установлен на ПК марки Contoso (оба названия Чен выдумал, чтобы не указывать в публикации истинные наименования замешанных компаний).

Как все функционировало

Причина наличия столь подозрительной строки в том, что выпустившая этот компьютер компания Contoso, в отличие от Fabrikam Computer, не была лицензиатом ПО. Иными словами установленные на ней пробные версии программ не смогли бы активироваться при первом запуске и стать лицензионными и полнофункциональными.

Внедрение этой строки позволило Contoso сэкономить немало денег на лицензировании ПО. Эти программы искали в BIOS фразу Copyright Fabrikam Computer и действительно находила ее, а то, что она была в составе предложения Copyright Contoso Not Copyright Fabrikam Computer, не имело значения – нужное слово сочетание имелось, следовательно, можно активировать лицензию.

Маленькая хитрость, которая осталась в прошлом

Чен не стал уточнять, насколько массовым было такое явление, то есть существует довольно высокая вероятность, что подобным промышляла не только Contoso. Как пишет Neowin, позже в ПО были внедрены механизмы защиты, которые уже не попадались на поддельную строчку в BIOS и не позволяли бесплатно активировать лицензию.

В современном мире подобное практически невозможно по целому ряду причин. Одна из них – это переход очень многих крупных разработчиков ПО на модель подписки вместо предоставления пользователю пожизненной лицензии. Ярчайший пример – компания Adobe (Photoshop, Premiere и пр.), которая перешла на такую модель в 2013 г. и с тех пор регулярно ухудшает ее условия.

Другая причина – большинство пользователей имеют свой набор программ, которые они используют на регулярной основе. Они воспринимают предустановленное ПО как мусор, который занимает место на диске, и который поскорее нужно удалить. В начале июня 2025 г. CNews освещал историю о том, что на продаваемых в России мобильных ПК может появиться принудительно установленная российская ОС в дополнение к основной системе. Читателям CNews был задан вопрос, будут ли они пользоваться отечественной предустановленной ОС на новом ноутбуке – с большим отрывом победил ответ «Нет, конечно. Приложу все усилия, чтобы избавиться от нее и освободить место на диске».