TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото

TP-Link представила первую mesh-систему со встроенной аудиоколонкой и голосовым помощником — Deco Voice X20. Устройство совмещает в себе возможности создания бесшовной сети mesh Wi-Fi и функции голосового помощника Amazon Alexa.

Deco Voice X20 формирует mesh-сеть стандарта Wi-Fi 6 и позволяет управлять ей с помощью встроенного голосового помощника Alexa. Mesh-система обеспечивает высокоскоростное подключение стандарта AX1800 по Wi-Fi и гигабитное подключение по кабелю с минимальными задержками по всему дому благодаря технологиям Wi-Fi 6 и Mesh.

Благодаря встроенному помощнику Alexa пользователь сможет управлять каждым аспектом своего умного дома без необходимости в отдельном смарт-девайсе, например, умной колонке. Помимо этого, технология Mesh Wi-Fi позволит пользователю быстро и эффективно выходить в интернет, а наличие колонок в модулях позволит воспроизводить аудио в разных комнатах.

«TP-Link работает над интеграцией устройств умного дома и Mesh Wi-Fi, потому что это предоставит дополнительные возможности нашим клиентам, – сказал Пинджи Ли, генеральный директор и вице-президент направления потребительских и корпоративных решений TP-Link. – Наша компания стремится создавать решения, обеспечивающие широкое и эффективное покрытие беспроводной сети. Модель Deco Voice X20 была разработана, чтобы исследовать будущее умного дома».

TP-Link Deco Voice X20

Deco Voice X20 использует стандарт Wi-Fi 6 для обеспечения высокой скорости беспроводной связи, усиленного сигнала и стабильного подключения. Поддержка Wi-Fi 6 позволяет множеству устройств выполнять большое количество емких задач без снижения производительности, обеспечивая высокую эффективность потового вещания в формате Ultra-HD, быструю загрузку файлов или онлайн-игры без задержек. Поддержка технологии OFDMA существенно улучшает качество работы большого количества устройств в сети. Mesh-система Deco Voice X20 формирует широкое покрытие Wi-Fi на площади до 350 м2 (комплект из двух устройств) с усиленным сигналом, BSS Color и технологией Beamforming.

Встроенные функции Alexa обеспечивают качественный звук и удобное голосовое управление. Deco Voice X20 позволяет управлять устройствами системы умного дома, узнавать текущую погоду, вносить изменения в свое расписание, включать любимые плейлисты и многое другое. Все, что потребуется пользователю — это спросить «Алексу».

Deco Voice X20 совместим с другими продуктами, поддерживающими Alexa, а также устройствами других моделей Deco. Технология TP-Link Mesh объединяет Deco Voice X20 с другими устройствами Deco в единую сеть, а встроенный динамик в каждом блоке Deco Voice синхронизируется друг с другом, обеспечивая стабильное покрытие Wi-Fi и поддержку голосового управления.

Встроенный помощник Alexa позволяет управлять устройствами TP-Link Tapo, а также многими продуктами системы умного дома, которые поддерживают Alexa.