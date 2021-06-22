В России вышел новый робот-пылесос Tesvor A1

Российский дистрибьютор, компания «Мобилиди», объявляет о старте продаж роботов-пылесосов нового бренда Tesvor. Первой новинкой на рынке России стала модель Tesvor A1, которая значительно сокращает время повседневной уборки и при этом позволяет сэкономить деньги.

Корпус устройства выполнен в лаконичном дизайне и черном цвете. Такое сдержанное решение впишется в любой интерьер. Устройство оснащено двигателем, обеспечивающим мощность всасывания от 600 до 1000 ПА в зависимости от выбранного режима уборки.

Три режима работы позволят точно подобрать оптимальные параметры для каждой ситуации, а с помощью приложения TuyaSmart можно с легкостью управлять пылесосом удаленно.

Помимо стандартного режима в роботе присутствует возможность влажной уборки. Таким образом, он не только всасывает пыль и мусор с поверхности пола, но и моет его. Это позволит владельцу пылесоса тратить меньше времени на уборку и проводить больше времени с семьей.

Tesvor A1

За автономность девайса отвечает энергоемкий аккумулятор объемом 2600 мАч, обеспечивающий до 100 минут непрерывной работы. Время частичной подзарядки составляет всего 30 минут, а на полное восстановление батареи уйдет от 4 до 6 часов.

Объем пылесборника составляет 450 мл, этого достаточно для нескольких полноценных уборок помещения. Устройство оснащено как механическими, так и электронными датчиками предотвращения столкновения, поэтому можно не переживать за повреждение мебели, техники или его падение с лестницы.

Уникальной особенностью пылесоса является работа через приложение TuyaSmart. Оно дает возможность удаленно назначить старт уборки, посмотреть заряд пылесоса и статус выполнения задания. Кроме этого управлять пылесосом можно также с помощью пульта, который поставляется в комплекте.

На старте продаж новинку можно приобрести на маркетплейсе Ozon по специальной цене 9 990 руб.