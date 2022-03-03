Компания 360 Smart Life запускает новую модель робота-пылесоса 360 S8. Глубокая очистка дома за пару кликов

Компания 360 Smart Life выпустила последнюю версию своей линейки роботов-пылесосов — модель 360 S8. Робот-пылесос 360 S8, известный точной навигационной системой LiDAR SLAM и интеллектуальным избеганием препятствий, обеспечивает глубокую очистку без трудоемких усилий.

Новый робот-пылесос способен запоминать комнаты дома, чтобы выбрать оптимальный путь для уборки. Робот работает быстро, эффективно и с умом. Всеми интеллектуальными функциями S8 можно управлять через приложение, что делает его идеальным помощником для поддержания чистоты.

Ультрасовременная навигационная система LiDAR SLAM на S8 сканирует и планирует свой маршрут в режиме реального времени, обеспечивая оптимальный путь уборки. Датчики защиты от столкновений помогают роботу избегать ударов и царапин мебели и стен, поэтому пользователи могут быть уверены в тщательной и аккуратной очистке даже при сложной планировке.

Благодаря системе управления многоуровневой картой, доступ к которой осуществляется через приложение, S8 может хранить до пяти сохраненных планировок комнат плюс пять последних карт. Робот автоматически переключится на соответствующую карту при размещении в комнате, которую он распознает, и даже войдет в ближайший Wi-Fi.

Этот умный уборщик делает больше, чем просто пылесосит. Он поставляется с трехуровневым резервуаром для воды емкостью 320 мл, который использует оптимальное количество жидкости для мытья полов. Отсутствие коврового покрытия на полу пылесос определяет сам, поэтому можно не переживать, что он намочит дорогой ковер.

Максимальная мощность всасывания S8 составляет 2700 па, и он автоматически переключается в мощный режим на коврах и коврах, сохраняя мусор в резервуаре объемом 360 мл. Вместе режимы уборки и мытья полов эффективно избавляют ваш дом от пыли, грязи, шерсти домашних животных и мусора.

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Благодаря продуманному дизайну S8 может перемещаться под мебелью, вокруг ножек стульев и вплоть до краев стен. Каждый уголок в любой комнате будет доведен до совершенства. Датчики защиты от падения гарантируют, что S8 не упадет с уступа или вниз по лестнице при выполнении своих обязанностей.

Активировать S8 можно с помощью голосовых команд через Yandex, Amazon Alexa или Google Assistant. И даже не нужно думать о зарядке. Аккумулятор емкостью 3200 мАч обеспечивает до 140 минут работы без подзарядки, что позволяет производить уборку в помещениях площадью до 140 кв.м. Когда аккумулятор почти полностью разряжен, S8 автоматически возвращается в док-станцию, чтобы возобновить работу после восстановления питания.

Также S8 может работать дистанционно. С помощью мобильного приложения можно планировать время уборки и настраивать маршруты, а также определенные области, которые нужно мыть шваброй, очищать более глубоко или вообще избегать их. С роботом-пылесосом 360 S8 всю уборку можно закончить за пару кликов.

«360 S8 — это превосходный робот-пылесос, который преодолевает более высокие пороги, имеет точную полнофункциональную многоуровневую карту и LiDAR-навигацию», — сказала Эйлин Браун из ZDNet в своем обзоре.

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