Huawei поддержит исследования аспирантов МФТИ в области искусственного интеллекта

МФТИ совместно с Российским исследовательским институтом Huawei открывают программу по поддержке исследований аспирантов в области научных интересов компании, преимущественно по направлению искусственный интеллект. Об этом сообщила пресс-служба центра развития ИТ-образования МФТИ.

Набор на программу будет проходить до 31 августа 2020 г. и включать в себя процедуру подачи заявки, которую можно отправить онлайн, а также собеседование с представителями компании. Участниками программы могут стать аспиранты физтеха 1-3 курсов и их научные руководители. Молодые ученые получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в одной из лабораторий компании, а их научные руководители – дополнительные выплаты к зарплате. Программа будет действовать год, с возможностью продления.

Среди тем, на которые распространяется данная программа, – машинное обучение, компьютерное зрение, искусственный интеллект, обработка изображений, 3D-моделирование, облачные технологии, разделение голосов в многоголосье, система одновременной локализации и построения карты (SLAM), теория графов и другие.

По словам проректора по международным программам и цифровым инновациям МФТИ Алексея Малеева, взаимодействие с индустрией – это преимущество для образовательного процесса. «Ведущие технологические компании, такие как Huawei, зачастую первыми сталкиваются с вызовами современности и решают передовые исследовательские задачи. Мы хотим дать студентам возможность вместе с экспертами отрасли развивать область искусственного интеллекта и находить новые решения сложнейших задач», – сказал Малеев.

В свою очередь директор Московского R&D-центра Huawei Люй Жуй (Lu Rui) отметил, поддержка молодых ученых, а также создание условий для передовых научных исследований и разработок – это важнейшие приоритеты для деятельности нашей компании в России. «Таким образом мы осуществляем свой вклад в развитие российской научно-образовательной экосистемы и способствуем увеличению элитарного кадрового потенциала страны в области высоких технологий. МФТИ – наш давний партнер, и мы нацелены на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», – сказал Люй Жуй.

Для желающих подать заявку необходимо составить план будущего исследования или отправить результаты текущего. Заявка включает – мотивационное письмо, резюме, список публикаций, сертификат об участии в международных соревнованиях, информация о научном руководителе. Все документы должны быть на английском языке.