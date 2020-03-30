Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Huawei поддержит исследования аспирантов МФТИ в области искусственного интеллекта

Бизнес Кадры

МФТИ совместно с Российским исследовательским институтом Huawei открывают программу по поддержке исследований аспирантов в области научных интересов компании, преимущественно по направлению искусственный интеллект. Об этом сообщила пресс-служба центра развития ИТ-образования МФТИ.

Набор на программу будет проходить до 31 августа 2020 г. и включать в себя процедуру подачи заявки, которую можно отправить онлайн, а также собеседование с представителями компании. Участниками программы могут стать аспиранты физтеха 1-3 курсов и их научные руководители. Молодые ученые получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в одной из лабораторий компании, а их научные руководители – дополнительные выплаты к зарплате. Программа будет действовать год, с возможностью продления.

Среди тем, на которые распространяется данная программа, – машинное обучение, компьютерное зрение, искусственный интеллект, обработка изображений, 3D-моделирование, облачные технологии, разделение голосов в многоголосье, система одновременной локализации и построения карты (SLAM), теория графов и другие.

По словам проректора по международным программам и цифровым инновациям МФТИ Алексея Малеева, взаимодействие с индустрией – это преимущество для образовательного процесса. «Ведущие технологические компании, такие как Huawei, зачастую первыми сталкиваются с вызовами современности и решают передовые исследовательские задачи. Мы хотим дать студентам возможность вместе с экспертами отрасли развивать область искусственного интеллекта и находить новые решения сложнейших задач», – сказал Малеев.

В свою очередь директор Московского R&D-центра Huawei Люй Жуй (Lu Rui) отметил, поддержка молодых ученых, а также создание условий для передовых научных исследований и разработок – это важнейшие приоритеты для деятельности нашей компании в России. «Таким образом мы осуществляем свой вклад в развитие российской научно-образовательной экосистемы и способствуем увеличению элитарного кадрового потенциала страны в области высоких технологий. МФТИ – наш давний партнер, и мы нацелены на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», – сказал Люй Жуй.

Для желающих подать заявку необходимо составить план будущего исследования или отправить результаты текущего. Заявка включает – мотивационное письмо, резюме, список публикаций, сертификат об участии в международных соревнованиях, информация о научном руководителе. Все документы должны быть на английском языке.

Другие материалы рубрики

ИТ и связь выведены из-под действия указа о нерабочей неделе

Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля

Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина

В IBS сменился гендиректор

Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка»

Девушка-хакер украла у AMD коды новейших процессоров и хочет выложить их в открытый доступ

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций

Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM
Показать еще

Наука

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной