Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Внедрения
|

Fix Price реализовал проект автоматизации оформления командировок

Fix Price запустил цифровую платформу для управления процессами оформления командировок. Проект, реализация которого началась в компании год назад, завершен: теперь все командировки в Fix Price оформляются в электронном виде, без использования бумажных копий документов. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Сотрудники сети совершают в среднем 1000 командировок в месяц, 12 тыс. в год. Теперь процесс оформления деловой поездки и ее оплаты консолидирован в одном месте. Платформа интегрирована с внутренней CRM-компании, что позволяет автоматически загружать и заверять электронной подписью все отчетные документы по командировке.

Процесс оформления командировок ускорился в два раза, удалось снизить число ошибок, сделать кросс-функциональный процесс более комфортным для всех участников. Кроме того, значительно сократилось потребление бумаги.

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной
Цифровизация

«Мы планомерно внедряем в нашу работу системы, позволяющие сокращать объем рутинных операций и сделать наши бизнес-процессы современными и экологичными. Данный проект – один из шагов на этом пути. Сеть постоянно растет: мы непрерывно ищем возможности для открытия новых точек и следим за работой существующих. Командировки – важный процесс, который значительно влияет на удовлетворенность работой в компании тех наших сотрудников, кто совершает их на постоянной основе», – сказал Алексей Черепецкой, руководитель Центра. компетенций HR Fix Price.

В Fix Price регулярно ездят в командировки сотрудники службы безопасности, региональные менеджеры и менеджеры по развитию сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

В России создаются автоматизированные постаматы, принимающие посылки, доставляемые БПЛА

Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать

Обычных камер мало. За российскими автомобилистами будут следить с помощью БПЛА

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще