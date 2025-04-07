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Индексная книга (каталог) CNews*
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Власкин Дмитрий



07.04.2025 Kion и Музей Победы собирают в Нижегородской области письма ВОВ солдат и матерей для видеопроекта с российскими актерами 1
10.07.2023 Платформа Monopoly.Online перенесла «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube 1
20.07.2023 Как построить корпоративное хранилище данных за 4 месяца: кейс платформы цифровой логистики 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Власкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7554 2
Microsoft Corporation 24748 1
Broadcom - VMware - Greenplum 105 1
Монополия ГК 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1058 1
DevOps - Development и Operations 915 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7572 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4818 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 280 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1252 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21540 2
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 287 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2187 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15974 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67731 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 342 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51815 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5193 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 640 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31357 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9540 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1073 1
PAYG - Pay as you go - оплата по мере получения услуги 17 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5815 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5453 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11585 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 537 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 317 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2222 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30193 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2371 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6940 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6740 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 249 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6766 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 132 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24509 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1097 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1589 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21005 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2551 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7229 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12904 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 491 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 2
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 14 2
Google BigQuery 21 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 2
IT Pro - BI.Qube 8 2
Монополия ГК - Monopoly.Online 10 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1670 2
Microsoft Office 3780 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 30 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 1
Microsoft Azure 1416 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Поликовский Дмитрий 6 2
Черников Александр 22 1
Бондарев Борис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146977 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18922 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 595 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7138 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13851 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5253 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1800 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1223 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8804 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14729 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 48 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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