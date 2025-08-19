Разделы

Безопасность Техническая защита
|

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию ЕЦУ Dallas Lock релиз 4

ЕЦУ Dallas Lock 4.0.354.0 успешно прошел испытания в составе СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») 12.10.2.877 и СЗИ НСД Dallas Lock Linux 5.8.306, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора.

В обновленной версии ЕЦУ Dallas Lock реализованы следующие ключевые улучшения и доработки:

Централизованное управление новым компонентом «Средство обнаружения и реагирования», а именно для клиентов Dallas Lock 8.0 и Dallas Lock Linux администратор ЕЦУ сможет: управлять базой индикаторов компрометации; настраивать правила автоматического реагирования и выбирать реакцию по реагированию на угрозы; запускать сканирование системы (вручную или по расписанию) на обнаружение индикаторов компрометации; изолировать клиента, на котором произошел инцидент, от сети для предотвращения распространения угрозы.

Расширение интеграции со средствами защиты Dallas Lock: централизованное управление разграничением доступа к различным подключаемым устройствам и компонентом «Система обнаружения вторжений» для клиентов Dallas Lock 8.0 и Dallas Lock Linux, а также распространение на клиентов ключей преобразования съемных накопителей.

Управление динамическим распределением активных терминальных сессий между клиентами Dallas Lock 8.0.

Удаленное управление оболочкой администрирования СДЗ Dallas Lock, а также отправка данных администратора безопасности для удаленной авторизации.

Быстрая установка значений политик безопасности согласно требованиям ФСТЭК России для ГИС, ИСПДН и АС, с возможностью последующей фиксации значений политик для предотвращения их изменения на нижестоящих уровнях.

Доработанная подсистема хранения данных ЕЦУ: для предотвращения заполнения дискового пространства добавлены настройка параметров архивации и очистки журналов.

Возможность запускать с консоли главного ЕЦУ задания на получение отчетов о программном и аппаратном обеспечении Агентов ЕЦУ, зарегистрированных в подчиненных доменах.

Новый Агент ЕЦУ для устройств на базе Android.

Работа службы ЕЦУ на ОС, развернутых без графического интерфейса.

ЕЦУ Dallas Lock — это единый кроссплатформенный центр управления, который функционирует в том числе на сертифицированных российских ОС. Включен в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Решение существенно расширяет возможности централизованного управления продуктами линейки Dallas Lock и разработано с учетом актуальных потребностей администраторов информационной безопасности.

Ключевые особенности: кроссплатформенность (поддержка Windows, Linux, в том числе отечественных ОС); централизованное управление многочисленными компонентами; интеграция с различными, в том числе и отечественными, службами каталогов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Россияне разработали сверхзащищенную флешку, которую невозможно взломать

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: