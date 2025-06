Новый программный модуль Timex VS для организации системы IP-видеонаблюдения

Новый программный продукт — модуль системы IP-видеонаблюдения Timex VS — пополнил ИСБ Timex от Smartec. На базе ПО Timex VS можно построить подсистему видеонаблюдения в рамках единой платформы управления системой безопасности Timex или создать самостоятельную односерверную IP-видеосистему с собственными клиентскими приложениями для работы с видео. Модуль Timex VS — это кроссплатформенное решение для установки на ПК с ОС Microsoft® Windows® и Astra® Linux. Функциональные возможности включают поддержку практически любых IP-камер, метаданных аналитики, событий, функции записи, просмотра и экспорта видео и др. Бесплатная версия ПО Timex Free позволяет построить систему видеонаблюдения начального уровня на базе Timex VS. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Появление программного модуля Timex VS позволила расширить портфолио Timex и предоставить пользователям весь спектр продуктов в рамках интегрированной системы безопасности. Использование этого ПО как составной части ИСБ или автономно предоставляет возможность получить функциональное и экономически выгодное решение (за счет невысокой цены за канал) для различных объектов.

Программный модуль Timex VS предназначен для построения односерверной системы видеонаблюдения до 48 каналов на сервер с неограниченным количеством бесплатных собственных клиентов для АРМ Timex VS и пользователей с разграничением полномочий. Клиентские рабочие станции могут быть мультимониторными, что расширяет возможности работы с видео. Поддерживая работу на операционных системах MS Windows и Astra Linux (как в серверной, так и в клиентской частях), ПО Timex VS предоставляет пользователям идентичные функциональные возможности и одинаковый интерфейс, что может быть актуально в современных реалиях при постепенном переходе на ПО отечественной разработки для достижения импортонезависимости.

Бесплатная версия Timex Free подходит не только для ознакомления с ИСБ, но и для полноценного использования ее возможностей. Наряду с функциями контроля доступа, ОПС и др., Timex Free позволяет подключить систему IP-видеонаблюдения на базе одного NVR и до восьми IP-камер. Наращивание системы до 48 каналов осуществляется при переходе на платную версию Timex Base c помощью дополнительных лицензий на один канал видео (Timex VS-1) или на 10 каналов (Timex VS-10), и далее — путем увеличения количества серверов NVR.

Использовать Timex VS можно как автономную систему видеонаблюдения малого/среднего размера на базе одного сервера видеозаписи Timex VS NVR с собственным интерфейсом для удаленного администрирования/просмотра, так и в качестве компонента единого интегрированного решения Timex. Гибкая политика лицензирования позволяет расширять систему видеонаблюдения по мере необходимости, увеличивать количество видеоканалов или серверов. В интегрированной системе безопасности Timex может быть несколько серверов Timex VS NVR. При том, что каждая подсистема видеонаблюдения будет независимой, в рамках ИСБ реализована возможность обращаться к ним из единого интерфейса системы.

В комплексном решении ПО Timex VS может использоваться в интерфейсе Timex как системы контроля и управления доступом (СКУД) или охранной сигнализации, в том числе, для связи с событиями этих подсистем, верификации событий и др. Совместное использование возможностей подсистем в рамках ИСБ существенно повышает безопасность на объекте. Основной функционал Timex VS обеспечивает возможность просмотра «живого» и записанного видео от IP-камер системы видеонаблюдения, управление их PTZ-функциями, сбор и менеджмент событий, управление режимами отображения, экспорт видеоданных и событий.

Среди преимуществ Timex VS готовность к работе практически с любыми IP-камерами видеонаблюдения. Подключение камер выполняется по ONVIF или через RTSP-запрос. ПО Timex VS поддерживает метаданные от IP-камер: на основе аналитической информации от камеры система генерирует события, позволяя автоматизировать реакции в системе, такие как включение записи, замыкание релейных выходов, оповещение оператора и др. Имеется также возможность работы с дополнительными текстовыми данными от внешних систем (Text/POS), наложения их на видео (лицензия Timex VS SDK).