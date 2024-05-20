Получите все материалы CNews по ключевому слову
NVR Network Video Recorder Сетевой видеомагнитофон IP-видеорегистратор
|20.05.2024
|
Новинка Smartec: 32-канальный IP-видеорегистратор STNR-3250 с ИИ-аналитикой и интеллектуальным поиском
В семействе продуктов Smartec для систем видеонаблюдения анонсирован IP-видеорегистратор STNR-3250 для записи, хранения и отображения видео с разрешением до 4K (1
|27.11.2023
|
«АРМО-системы» представила NVR STNR-6450 марки Smartec с архивом до 128 ТБ и аналитикой на базе ИИ
ле, со встроенной видеоаналитикой, как в режиме stand alone, так и в составе распределенных систем. NVR может выполнять видеозапись с разрешением до 4К и позволяет организовать достаточно емкий
|16.02.2022
|
Dahua Technology представила флагманскую модель IP-видеорегистраторов EZ-IP-NVR1C16HS/H
я требуется эффективное сжатие, которое обеспечивают оптимизированные кодеки H.265+ и H.264+. Новый IP-видеорегистратор поддерживает декодирование собственных оптимизированных кодеков Dahua, а
|13.06.2013
|
IPDROM выпустила компактный сервер-видеорегистратор Axxon Next NVR
Компания IPDROM, партнер ITV | AxxonSoft, сообщила о выходе новинки — сервера-видеорегистратора Axxon Next NVR. Как рассказали CNews в компании, новая разработка IPDROM — компактный и производительный видеосервер с широким функционалом — призвана сделать управление системой видеонаблюдения эффективн
|15.06.2010
|
Pelco by Schneider Electric выпустила IP-видеорегистраторы EnduraXpress
технологией защиты данных. Классификация моделей ведется по схеме EE5X-Y(F), где X отражает число видеоканалов, а Y – емкость дискового пространства в терабайтах. Наличие индекса F говорит о том, что IP-видеорегистраторы оснащены интерфейсом fiber channel, что позволяет расширять емкость архива путем подключения внешних сетевых хранилищ. Например, модели EE564-27 рассчитаны на 64 камеры вид
|02.06.2010
|
Mirasys представила новую версию программного обеспечения NVR Enterprise 5.9.9
Компания IPera объявляет о начале продаж обновленного ПО компании Mirasys NVR Enterprise. Данное программное обеспечение поддерживает большое количество IP-камер и видеокодеров, управление которыми осуществляется независимо от места их расположения. Система обладает
|18.05.2010
|
AXIS предложила защищенный IP-видеорегистратор Q8108-R с 8 каналами видео и звука
гации (GPS) позволяет определять точное местоположение транспортного средства, в который установлен NVR, в любой момент времени. Компактный металлический корпус AXIS Q8108-R с IP43 надежно защи
|13.11.2007
|
QNAP представил однодисковое NVR-решение
Systems, поставщик сетевых устройств, представил VioStor-101, однодисковый сетевой видеомагнитофон (NVR) для малого и среднего бизнеса. VioStor-101 поддерживает одновременное подключение 4-кана
|04.09.2007
|
JVC: 16-канальный сетевой видеомагнитофон для камер слежения
Японская корпорация JVC представила 16-канальный сетевой видеомагнитофон (NVR) для камер видеонаблюдения, выпуск которого запланирован на осень 2007 г. Новая модель VR
|02.10.2002
|
Сетевой видеомагнитофон AXIS 2460 - видеонаблюдение по цифровым сетям
дольше, чем любой другой видеомагнитофон с памятью FIFO (где при заполнении жесткого диска самая старая запись автоматически заменяется новой), и в шестнадцать раз дольше при снижении частоты кадров. Сетевой видеомагнитофон имеет трехуровневую защиту в сети: через пароли и встроенную функцию межсетевой защиты доступа к видеомагнитофону по TCP/IP сети. Программное обеспечение AXIS 2460 разра
