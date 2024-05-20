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Новинка Smartec: 32-канальный IP-видеорегистратор STNR-3250 с ИИ-аналитикой и интеллектуальным поиском

В семействе продуктов Smartec для систем видеонаблюдения анонсирован IP-видеорегистратор STNR-3250 для записи, хранения и отображения видео с разрешением до 4K (12 Мп) как в режиме stand alone, так и в составе распределенных систем. Он способен обслуживать до 32 IP-камер видимого диапазона, тепловизоров и биспектральных камер, в том числе и с видеоаналитикой, поддерживает интеллектуальные функции, включая функцию захвата и сравнения лиц с материалами базы данных, классификации объектов, фиксации номерных знаков транспортных средств и умного поиска. Стоит отметить, что IP-видеорегистратор 32-канальный позволяет организовать локальный видеоархив до 64 ТБ.

Высокопроизводительная аппаратная платформа STNR-3250 обеспечивает прием/трансляцию видео от 32 IP-камер с входящим/исходящим битрейтом до 320 Мбит/с. При этом максимальное поддерживаемое разрешение составляет 12 мегапикселей, которое соответствует стандарту . Благодаря поддержке «двойного потока» (Dual Stream), IP-видеорегистратор 32-канальный может вести одновременную запись видеопотоков высокого и низкого разрешения от каждой IP-камеры для повышения производительности работы с видеоархивом. При воспроизведении архивных файлов STNR-3250 поддерживает одновременный вывод до 16 окон в мультиэкранном режиме.

Расширенные возможности видеоаналитики, поддерживаемые STNR-3250 при совместной работе с тепловизионными и биспектральными камерами, позволяют решать различные задачи видеонаблюдения в видимом и тепловизионном диапазонах. Примеры таких задач: обнаружение курильщика, огня и дыма, точки возгорания. Кроме того, IP-видеорегистратор 32-канальный применяет аналитику захвата, распознавания и сравнения попавших в кадр лиц с базой данных, и способен выполнять это в реальном времени по всем 32 каналам. Поддержка «транспортной» видеоаналитики включает классификацию объектов, в том числе, безмоторного транспорта, и функции фиксации номерных знаков ТС и их сверки с имеющейся библиотекой. К тому же, STNR-3250 использует алгоритмы интеллектуального поиска по времени, изображению, критерию (например, по наличию в кадре такого транспорта, как велосипед), номеру автомобиля и др.

Организация локального видеоархива на 64 ТБ на базе IP-видеорегистратора предусмотрена производителем: в корпус STNR-3250 можно установить до 4 жестких дисков SATA емкостью до 16 ТБ каждый. При этом жесткие диски можно объединять в RAID-массивы уровня 5, 6 и 10 для повышения надежности хранения всех типов данных (видео, аудио, метаданные). В качестве дополнительной защиты и повышения уровня надежности системы видеонаблюдения IP-видеорегистратор 32-канальный осуществляет непрерывный мониторинг состояния системы и немедленно уведомляет пользователей о потере видеосигнала, сбое жесткого диска, конфликте IP-адресов и нарушении сетевого соединения.

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Прием и передачу больших объемов информации STNR-3250 обеспечивает через 2 порта Gigabit Ethernet, поддерживающих скоростное WAN/LAN-соединение. Для подключения локальных мониторов, например, при организации работы в режиме stand alone, IP-видеорегистратор 32 канальный имеет 2 интерфейса HDMI (4К/Full HD для 1-го/2-го порта) и разъем VGA, а для подсоединения мыши, многофункциональной клавиатуры, джойстика, внешнего накопителя и других устройств у него предусмотрено 3 разъема USB. Наряду с этим, видеорегистратор STNR-3250 снабжен аудиоинтерфейсами, 16 входами и 4 выходами тревоги, а также использует порты RS-485, RS-232 и e-SATA.

Высокопроизводительный 32-канальный IP-видеорегистратор STNR-3250 марки Smartec уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».

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