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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Seagate BarraCuda ATA SSD



10.09.2018 Seagate представила линейку корпоративных и бытовых жестких дисков емкостью 14 ТБ. Цены
11.10.2016 Seagate гарантирует ёмкость и скорость
25.09.2014 Названы самые надежные и самые ломкие жесткие диски
02.03.2011 Seagate выпустил жесткий диск на 3 ТБ
23.01.2009 Seagate выпустил рабочую пришивку для жестких дисков
19.01.2009 Seagate подтвердил наличие проблемы с некоторыми жесткими дисками
11.07.2008 Seagate: винчестер для настольного ПК на 1,5 Тб
26.06.2007 Seagate Barracuda: два новых винчестера по 1 ТБ
02.03.2004 Самый "плотный" накопитель Seagate Barracuda - теперь и в России
26.09.2003 Seagate Barracuda 7200.7: 200 ГБ всего на двух пластинах
21.12.2001 Seagate анонсировала новый SCSI-диск
03.07.2001 Seagate объявила о выпуске серии винчестеров Barracuda ATA IV
06.03.2001 Пять ведущих компьютерных изданий присудили накопителю Barracuda ATA III высшие награды
28.11.2000 Seagate выпустила новую модель жесткого диска Barracuda 36ES
27.11.2000 Seagate Technology объявила о выпуске нового накопителя Barracuda 36ES
15.09.2000 Seagate выпустит новый винчестер Barracuda ATA III
31.08.1999 PC Computing присуждает "пять звездочек" самому большому дисковому накопителю в мире

Публикаций - 62, упоминаний - 167

Seagate BarraCuda ATA SSD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Seagate Technology 651 51
Western Digital Corporation - WDC 455 10
Hitachi 1278 5
Intel Corporation 10779 4
SAS Institute 790 4
Toshiba Corporation 2747 3
Seagate - Maxtor 129 3
Acer Group 2178 2
Nvidia Corp 3010 2
LaCie 70 2
BackBlaze 12 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 2
HP Inc. 5098 2
IBM 8662 2
Apple Inc - Эппл Рус 10090 2
Samsung Electronics 8925 2
SanDisk 289 2
Synology Inc 132 2
Sony 5559 1
Ricoh Pentax 190 1
Eastman Kodak - Кодак 469 1
Nikon 556 1
Marvel - Марвел-Дистрибуция 36 1
Buffalo Technology 77 1
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 98 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 261 1
ICC AOKpass 32 1
Olympus 423 1
HP - Hewlett-Packard 3423 1
Konica Minolta 305 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 933 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8508 1
Momentus Space 24 7
Hattis Law 2 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 571 10
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 773 10
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3165 6
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 444 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 5
PATA - Parallel ATA - Ultra ATA 55 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1449 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 3
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 87 3
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 321 3
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 81 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2024 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12112 3
DDR - Double data rate 2068 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1367 2
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 65 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 2
USB Type-C - USB-C 994 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 2
MTBF - Mean time between failures - Средняя наработка на отказ 50 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 371 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2849 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 332 2
SMR - Shingled Magnetic Recording - Магнитная запись с «перекрытием» битов для увеличения плотности размещения данных - "Черепичная" запись с перекрытием дорожек 15 2
USB Type-A - USB-A 165 1
DMSMR - Device-Managed Shingled Magnetic Recording - Технологии магнитной записи HDD 2 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 86 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 731 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 94 1
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 20 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 64 1
SSHD - solid-state hybrid drive - гибридный твердотельный накопитель 23 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 197 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 529 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12243 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 40 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 65 1
Seagate Momentus 25 4
Seagate IronWolf HDD 15 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 4
Microsoft Windows 10 10089 3
Western Digital - WD Red - Серия HDD 26 3
TrendFocus 18 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 347 2
LaCie Rugged RAID 8 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 2
Seagate IronWolf Health Management 8 2
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 173 2
Apple macOS 1217 2
Microsoft Windows 7 1729 2
Western Digital - WD Black - Серия HDD 9 2
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 63 2
Google Android 11630 2
Nvidia GeForce GTX 3056 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 11 1
Adobe Lightroom 87 1
Apple iTunes Store 983 1
Transcend Elite 4 1
Flickr - Фотохостинг 239 1
Western Digital - WD MyBook 1 1
Nvidia SLI 134 1
Seagate Enterprise Capacity - Constellation ES 4 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 484 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 533 1
Toshiba SmartMEDIA 150 1
HPE OpenView 162 1
Buffalo LinkStation 4 1
Apple MacBook Pro 479 1
Rover - RoverBook Explorer 24 1
Opera - Браузер 854 1
Seagate Exos - серия HDD 8 1
Seagate RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management 2 1
Google Chrome - браузер 1162 1
Apple iOS 6200 1
Linux OS 7167 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2548 1
Tsai Vincent - Цай Винсент 1 1
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 1
Ксенин Алекс 311 1
Клинаичев Андрей 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 82140 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 4
Таиланд - Королевство 662 2
Япония 7885 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11585 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9489 1
Франция - Французская Республика 4921 1
США - Калифорния 3066 1
США - Колумбия - Вашингтон 1074 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
США - Белвью 4 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 780 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 27 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 1
Градус Цельсия 222 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 3
Reddit 208 1
ZDnet 555 1
Tom’s Hardware 100 1
Ars Technica 356 1
Inquirer 421 1
NBC News 165 1
Blocks & Files 3 1
HardwareLuxx 2 1
Reg Hardware 91 1
MacWorld 116 1
IDC - International Data Corporation 4516 2
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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