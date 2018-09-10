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Seagate BarraCuda ATA SSD
Публикаций - 62, упоминаний - 167
Seagate BarraCuda ATA SSD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Seagate Technology 651 51
|Western Digital Corporation - WDC 455 10
|Hitachi 1278 5
|Intel Corporation 10779 4
|SAS Institute 790 4
|Toshiba Corporation 2747 3
|Seagate - Maxtor 129 3
|Acer Group 2178 2
|Nvidia Corp 3010 2
|LaCie 70 2
|BackBlaze 12 2
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 2
|HP Inc. 5098 2
|IBM 8662 2
|Apple Inc - Эппл Рус 10090 2
|Samsung Electronics 8925 2
|SanDisk 289 2
|Synology Inc 132 2
|Sony 5559 1
|Ricoh Pentax 190 1
|Eastman Kodak - Кодак 469 1
|Nikon 556 1
|Marvel - Марвел-Дистрибуция 36 1
|Buffalo Technology 77 1
|WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 98 1
|SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 261 1
|ICC AOKpass 32 1
|Olympus 423 1
|HP - Hewlett-Packard 3423 1
|Konica Minolta 305 1
|Zoom Int - Zoom Video Communications 933 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8508 1
|Momentus Space 24 7
|Hattis Law 2 1
|Tsai Vincent - Цай Винсент 1 1
|Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Клинаичев Андрей 29 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 3
|Reddit 208 1
|ZDnet 555 1
|Tom’s Hardware 100 1
|Ars Technica 356 1
|Inquirer 421 1
|NBC News 165 1
|Blocks & Files 3 1
|HardwareLuxx 2 1
|Reg Hardware 91 1
|MacWorld 116 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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