CMC Magnetics - Verbatim

Verbatim объявляет о выходе новых устройств серии Executive Fingerprint Secure е настройки отпечатка пальца с помощью входящего в комплект поставки программного обеспечения диски Verbatim Fingerprint Secure можно использовать в операционных системах ПК и Mac. Благодаря ин

Продан легендарный производитель дискет и CD Verbatim Verbatim без Mitsubishi Компания CMC Magnetics приобрела компанию Verbatim, производителя носителей информации. Соответствующее соглашение в ходе переговоров б

Verbatim объявила о назначении нового регионального президента компании тинга в Mitsubishi Chemical Corp. «Для меня это большая радость и честь – занять ключевую позицию в Verbatim, компании с богатым и всемирно известным 50-летним наследием в области хранения данн

Verbatim раскрывает потенциал USB 3.0 Используя все возможности интерфейса USB 3.0, новые жёсткие диски Verbatim позволяют быстро создавать резервные копии программного окружения, хранить большие д

Verbatim намерена выйти на рынок 3D-печати Компания Verbatim планирует в сентябре текущего года представить полимерные расходные материалы на осн

Миниатурная клавиатура Verbatim Компания Verbatim представила на рынке новую ультракомпактную клавиатуру Ultra-Slim Bluetooth Keyboard, которая может быть полезна как владельцам различных гаджетов, так и пользователям ПК, желающим мак

Verbatim представила сверхскоростной стационарный жесткий диск Компания Verbatim анонсировала настольный жесткий диск Verbatim Store n Save USB 3.0. Устройств

Verbatim показала новый внешний винчестер решения – голубой и розовый. Винчестер имеет 500 Гб памяти, на нем записаны приложения Nero BackItUp и Burn Essentials. Винчестеры отформатированы в FAT32 и оснащены кнопкой перехода в спящий режим. Verbatim показала новый внешний винчестер Стоимость диска составляет 100 долларов.

Verbatim показала SSD-диск в 2.5-дюймовом корпусе Компания Verbatim подготовила линейку новых твердотельных накопителей 2,5 дюймов SSD (Solid State Drive) с интерфейсом SATA II. Новые накопители станут идеальной заменой жестким дискам в решении вопросо

Verbatim представляет высокоскоростной внешний SSD-накопитель Компания Verbatim представила ультратонкий внешний SSD-накопитель с интерфейсом USB 3.0 в гладком проч

Verbatim сделала флешку для автомобилей Компания Verbatim разработала миниатюрный флеш-накопитель Store n Go USB Car Audio Storage, разработанный для автомобильных проигрывателей. Устройство имеет размер меньше монеты достоинством в 1 Евро им

Verbatim удвоила емкость Blu-ray-дисков Компания Verbatim представила на российском рынке новые перезаписываемые диски Verbatim Blu-ray

Карманные и настольные накопители Verbatim с поддержкой USB 3.0 Компания Verbatim анонсирует на российском рынке появление новых внешних жестких дисков – USB 3.0 Port

Новый сетевой диск от Verbatim: встроенные FTP-сервер, BitTorrent, единая библиотека iTunes Компания Verbatim представляет на российском рынке сетевой диск Gigabit NAS, обеспечивающий доступ к ф

Флэш-накопители Verbatim с аппаратным шифрованием для нетбуков и ноутбуков Компания Verbatim представила накопитель SSD Secure ExpressCard на базе флэш-памяти с шифрованием на аппаратном уровне. Решение доступно в версиях 16 и 32 ГБ и предназначено для использования в разъеме

Verbatim выпустила внешний жесткий диск на 640 ГБ Производитель лазерных носителей информации и портативной техники компания Verbatim представила на российском рынке новую модель внешнего жесткого диска – емкостью 640 ГБ. Устройство выполнено в компактном корпусе серебристого цвета, легко помещающемся в кармане пиджа

Verbatim представила домашний медиацентр с терабайтным винчестером Компания Verbatim представила мультимедийный центр на жестком диске MediaStation HD DVR, позволяющий записывать телепередачи, воспроизводить видео с DVD-плеера или видеомагнитофона, хранить и воспроизво

Verbatim представил скоростную SDHC карту памяти на 32 ГБ Компания Verbatim анонсировала новую SDHC карту памяти емкостью 32 ГБ, которая относится к самой высокой категории производительности из существующих на данный момент – Class 6. Новая карта памяти подхо

Verbatim выпустил USB-флешки емкостью 32 ГБ Компания Verbatim, производитель носителей для хранения информации, расширяет продуктовую линейку USB-

Verbatim приступил к производству DVD+R DL с технологией LightScribe Компания Verbatim объявила о начале выпуска первых в мире двухслойных дисков 8x DVD+R DL, сертифициров

Verbatim выпустила Blu-ray-диски объемом 50 ГБ Компания Verbatim представила двухслойные диски BD-R 2x Dual Layer с объемом памяти 50 ГБ и скоростью записи 2х. Новый Blu-ray-диск от Verbatim подходит для записи фильмов высокого разрешения, ре

Жесткие диски Verbatim: сохранность гарантирована Компания вышла на рынок внешних жестких дисков не так давно, но уже добилась определенных успехов. Как известно, Verbatim является одним из лидеров на рынке устройств хранения информации и представляет широкий спектр продукции, начиная c флоппи-дисков, магнитооптических накопителей, CD и DVD и заканчивая

Verbatim вернулся в Россию налистов решили приглашать в новый офис по одному и говорить с глазу на глаз. Японское руководство (Verbatim — дочерняя компания Mitsubishi Kagaku Media) при этом не присутствовало, их зам

Флеш-драйвы Verbatim: надежная защита личных файлов Компания Verbatim совместно с Ergodata Distribution представляет на российском рынке новую линейку USB

Verbatim приобрел поставщика внешних жестких дисков ериканскую компанию SmartDisk Corporation, поставщика продукции для хранения данных в Соединенных Штатах. Приобретая бизнес внешних жестких дисков и сопутствующих цифровых решений компании SmartDisk, Verbatim становится глобальным поставщиком полного спектра переносных носителей информации. С годовым оборотом в $44 млн. в 2006 г., корпорация SmartDisk, расположенная в г. Ft. Myers, Флорида,

Verbatim представила накопитель с камерой и микрофоном Компания Verbatim выпустила на рынок новый флэш-накопитель, сочетающий в себе функции цифровой камеры

Verbatim представил новые флэш-накопители Компания Verbatim анонсировала новую линейку USB-накопителей под названием Store 'n' Go Pro. Устройство поддерживает скорость чтения, равную 23 МБ/сек, и скорость записи 14 МБ/сек. Модели будут доступны

Verbatim анонсировал поставки двухслойных DVD+R Компания Verbatim анонсировала планы по началу поставок двухслойных дисков DVD+R. Новые медиа-носители DVD+R со скоростью записи 2,4x увеличивают объем сохраняемой на одной стороне информации с 4,7 ГБ д

Verbatim выпустил коврики к 300-летию Питера На российском рынке появилась новая юбилейная коллекция ковриков Verbatim для мышки, приуроченной к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга. Юбилейная серия ковриков состоит из шести мотивов: “Петербургская набережная”, “Петропавловская крепость”, “Мосты Пет

Verbatim DVD+R 4x с покрытием Advanced AZO позволяет вдвое ускорить создание диска Вскоре на российском рынке появятся новейшие высокоскоростные диски Verbatim DVD+R 4x для записи данных и видео. Благодаря использованию новой технологии нанесен

Осторожно: на российском рынке появились поддельные CD-R Verbatim Корпорация Verbatim предупреждает потребителей о появлении в России поддельных упаковок дисков. Подделка

Ergodata представила коллекцию дисков Verbatim Live it! необычного дизайна Компания Ergodata сообщила о появлении на российском рынке новой коллекции потребительских аудио/видеопродуктов от компании Verbatim - Live it! Новинки ориентированы, прежде всего, на рынок домашних развлечений. Концепция Live it! ("Живи этим!") превращает продукты, ориентированные на специалистов, в продукты, пре

Осторожно: коврики от Verbatim подделывают Корпорация Verbatim и компания Ergodata, партнер Verbatim в России, предупреждают российских потребителей о том, что недавно на рынке аксессуаров появились поддельные коврики Verbatim для мы

Verbatim: десять лет в России Корпорация Verbatim и компания Ergodata провели в Москве совместную пресс-конференцию, посвященную десятилетию работы Verbatim на российском рынке. Впервые продукция Verbatim появилась в Рос

Verbatim разработала диск CD-R 32х Компания Ergodata - партнер Verbatim на российском рынке - сообщила, что в начале марта корпорация Verbatim объяви

Ergodata расширила ассортимент DVD-носителей от Verbatim Компания Ergodata сообщила о поставках на российский рынок полного ассортимента DVD-носителей от Verbatim. В настоящее время это направление включает носители DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM и DVD+RW