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CMC Magnetics Verbatim
СОБЫТИЯ
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|28.07.2021
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Verbatim объявляет о выходе новых устройств серии Executive Fingerprint Secure
е настройки отпечатка пальца с помощью входящего в комплект поставки программного обеспечения диски Verbatim Fingerprint Secure можно использовать в операционных системах ПК и Mac. Благодаря ин
|20.06.2019
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Продан легендарный производитель дискет и CD Verbatim
Verbatim без Mitsubishi Компания CMC Magnetics приобрела компанию Verbatim, производителя носителей информации. Соответствующее соглашение в ходе переговоров б
|03.04.2019
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Verbatim объявила о назначении нового регионального президента компании
тинга в Mitsubishi Chemical Corp. «Для меня это большая радость и честь – занять ключевую позицию в Verbatim, компании с богатым и всемирно известным 50-летним наследием в области хранения данн
|29.05.2017
|Verbatim представила новые жесткие диски линеек Store'n'Save и Store'n'Go
|29.11.2016
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Verbatim раскрывает потенциал USB 3.0
Используя все возможности интерфейса USB 3.0, новые жёсткие диски Verbatim позволяют быстро создавать резервные копии программного окружения, хранить большие д
|20.08.2014
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Verbatim намерена выйти на рынок 3D-печати
Компания Verbatim планирует в сентябре текущего года представить полимерные расходные материалы на осн
|01.12.2011
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Миниатурная клавиатура Verbatim
Компания Verbatim представила на рынке новую ультракомпактную клавиатуру Ultra-Slim Bluetooth Keyboard, которая может быть полезна как владельцам различных гаджетов, так и пользователям ПК, желающим мак
|08.10.2011
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Verbatim представила сверхскоростной стационарный жесткий диск
Компания Verbatim анонсировала настольный жесткий диск Verbatim Store n Save USB 3.0. Устройств
|01.08.2011
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Verbatim показала новый внешний винчестер
решения – голубой и розовый. Винчестер имеет 500 Гб памяти, на нем записаны приложения Nero BackItUp и Burn Essentials. Винчестеры отформатированы в FAT32 и оснащены кнопкой перехода в спящий режим. Verbatim показала новый внешний винчестер Стоимость диска составляет 100 долларов.
|01.06.2011
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Verbatim показала SSD-диск в 2.5-дюймовом корпусе
Компания Verbatim подготовила линейку новых твердотельных накопителей 2,5 дюймов SSD (Solid State Drive) с интерфейсом SATA II. Новые накопители станут идеальной заменой жестким дискам в решении вопросо
|28.04.2011
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Verbatim представляет высокоскоростной внешний SSD-накопитель
Компания Verbatim представила ультратонкий внешний SSD-накопитель с интерфейсом USB 3.0 в гладком проч
|15.03.2011
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Verbatim сделала флешку для автомобилей
Компания Verbatim разработала миниатюрный флеш-накопитель Store n Go USB Car Audio Storage, разработанный для автомобильных проигрывателей. Устройство имеет размер меньше монеты достоинством в 1 Евро им
|14.03.2011
|Verbatim показала беспроводную миниклавиатуру
|21.02.2011
|Складная клавиатура от Verbatim
|16.02.2011
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Verbatim удвоила емкость Blu-ray-дисков
Компания Verbatim представила на российском рынке новые перезаписываемые диски Verbatim Blu-ray
|11.06.2010
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Карманные и настольные накопители Verbatim с поддержкой USB 3.0
Компания Verbatim анонсирует на российском рынке появление новых внешних жестких дисков – USB 3.0 Port
|01.02.2010
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Новый сетевой диск от Verbatim: встроенные FTP-сервер, BitTorrent, единая библиотека iTunes
Компания Verbatim представляет на российском рынке сетевой диск Gigabit NAS, обеспечивающий доступ к ф
|25.11.2009
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Флэш-накопители Verbatim с аппаратным шифрованием для нетбуков и ноутбуков
Компания Verbatim представила накопитель SSD Secure ExpressCard на базе флэш-памяти с шифрованием на аппаратном уровне. Решение доступно в версиях 16 и 32 ГБ и предназначено для использования в разъеме
|28.10.2009
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Verbatim выпустила внешний жесткий диск на 640 ГБ
Производитель лазерных носителей информации и портативной техники компания Verbatim представила на российском рынке новую модель внешнего жесткого диска – емкостью 640 ГБ. Устройство выполнено в компактном корпусе серебристого цвета, легко помещающемся в кармане пиджа
|01.09.2009
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Verbatim представила домашний медиацентр с терабайтным винчестером
Компания Verbatim представила мультимедийный центр на жестком диске MediaStation HD DVR, позволяющий записывать телепередачи, воспроизводить видео с DVD-плеера или видеомагнитофона, хранить и воспроизво
|10.03.2009
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Verbatim представил скоростную SDHC карту памяти на 32 ГБ
Компания Verbatim анонсировала новую SDHC карту памяти емкостью 32 ГБ, которая относится к самой высокой категории производительности из существующих на данный момент – Class 6. Новая карта памяти подхо
|14.01.2009
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Verbatim выпустил USB-флешки емкостью 32 ГБ
Компания Verbatim, производитель носителей для хранения информации, расширяет продуктовую линейку USB-
|05.12.2008
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Verbatim приступил к производству DVD+R DL с технологией LightScribe
Компания Verbatim объявила о начале выпуска первых в мире двухслойных дисков 8x DVD+R DL, сертифициров
|27.11.2008
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Verbatim выпустила Blu-ray-диски объемом 50 ГБ
Компания Verbatim представила двухслойные диски BD-R 2x Dual Layer с объемом памяти 50 ГБ и скоростью записи 2х. Новый Blu-ray-диск от Verbatim подходит для записи фильмов высокого разрешения, ре
|07.07.2008
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Жесткие диски Verbatim: сохранность гарантирована
Компания вышла на рынок внешних жестких дисков не так давно, но уже добилась определенных успехов. Как известно, Verbatim является одним из лидеров на рынке устройств хранения информации и представляет широкий спектр продукции, начиная c флоппи-дисков, магнитооптических накопителей, CD и DVD и заканчивая
|26.06.2008
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Verbatim вернулся в Россию
налистов решили приглашать в новый офис по одному и говорить с глазу на глаз. Японское руководство (Verbatim — дочерняя компания Mitsubishi Kagaku Media) при этом не присутствовало, их зам
|14.09.2007
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Флеш-драйвы Verbatim: надежная защита личных файлов
Компания Verbatim совместно с Ergodata Distribution представляет на российском рынке новую линейку USB
|12.07.2007
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Verbatim приобрел поставщика внешних жестких дисков
ериканскую компанию SmartDisk Corporation, поставщика продукции для хранения данных в Соединенных Штатах. Приобретая бизнес внешних жестких дисков и сопутствующих цифровых решений компании SmartDisk, Verbatim становится глобальным поставщиком полного спектра переносных носителей информации. С годовым оборотом в $44 млн. в 2006 г., корпорация SmartDisk, расположенная в г. Ft. Myers, Флорида,
|11.11.2004
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Verbatim представила накопитель с камерой и микрофоном
Компания Verbatim выпустила на рынок новый флэш-накопитель, сочетающий в себе функции цифровой камеры
|02.09.2004
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Verbatim представил новые флэш-накопители
Компания Verbatim анонсировала новую линейку USB-накопителей под названием Store 'n' Go Pro. Устройство поддерживает скорость чтения, равную 23 МБ/сек, и скорость записи 14 МБ/сек. Модели будут доступны
|09.06.2004
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Verbatim анонсировал поставки двухслойных DVD+R
Компания Verbatim анонсировала планы по началу поставок двухслойных дисков DVD+R. Новые медиа-носители DVD+R со скоростью записи 2,4x увеличивают объем сохраняемой на одной стороне информации с 4,7 ГБ д
|25.03.2003
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Verbatim выпустил коврики к 300-летию Питера
На российском рынке появилась новая юбилейная коллекция ковриков Verbatim для мышки, приуроченной к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга. Юбилейная серия ковриков состоит из шести мотивов: “Петербургская набережная”, “Петропавловская крепость”, “Мосты Пет
|11.02.2003
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Verbatim DVD+R 4x с покрытием Advanced AZO позволяет вдвое ускорить создание диска
Вскоре на российском рынке появятся новейшие высокоскоростные диски Verbatim DVD+R 4x для записи данных и видео. Благодаря использованию новой технологии нанесен
|27.01.2003
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Осторожно: на российском рынке появились поддельные CD-R Verbatim
Корпорация Verbatim предупреждает потребителей о появлении в России поддельных упаковок дисков. Подделка
|10.12.2002
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Ergodata представила коллекцию дисков Verbatim Live it! необычного дизайна
Компания Ergodata сообщила о появлении на российском рынке новой коллекции потребительских аудио/видеопродуктов от компании Verbatim - Live it! Новинки ориентированы, прежде всего, на рынок домашних развлечений. Концепция Live it! ("Живи этим!") превращает продукты, ориентированные на специалистов, в продукты, пре
|16.10.2002
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Осторожно: коврики от Verbatim подделывают
Корпорация Verbatim и компания Ergodata, партнер Verbatim в России, предупреждают российских потребителей о том, что недавно на рынке аксессуаров появились поддельные коврики Verbatim для мы
|30.07.2002
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Verbatim: десять лет в России
Корпорация Verbatim и компания Ergodata провели в Москве совместную пресс-конференцию, посвященную десятилетию работы Verbatim на российском рынке. Впервые продукция Verbatim появилась в Рос
|19.03.2002
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Verbatim разработала диск CD-R 32х
Компания Ergodata - партнер Verbatim на российском рынке - сообщила, что в начале марта корпорация Verbatim объяви
|22.02.2002
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Ergodata расширила ассортимент DVD-носителей от Verbatim
Компания Ergodata сообщила о поставках на российский рынок полного ассортимента DVD-носителей от Verbatim. В настоящее время это направление включает носители DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM и DVD+RW
|19.11.2001
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Verbatim выпустила 32х CD-R
Компания Verbatim анонсировала новые CD-R диски DataLifePlus со скоростью записи 32x. Новые диски имеют емкость 700 Мб (80 мин.) и новый записывающий слой Super Azo. Новые диски серии DataLifePlus подде
CMC Magnetics и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8692 2
|Pen Test Partners 6 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
|In-Stat/MDR 74 1
|Gartner - Гартнер 3678 1
|Forrester Research 837 1
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