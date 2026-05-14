Получите все материалы CNews по ключевому слову
Samsung Electronics серия SSD
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.05.2026
|
Цены на SSD Samsung в одной из крупнейших стран мира улетели в космос. И это не Россия
го солнца теперь приходится платить на 300% больше, чем еще совсем недавно. Так, флагманская модель SSD Samsung 9100 Pro емкостью 8 ТБ обойдется примерно в 548 тыс. йен (около $3,5 тыс.). Издан
|03.02.2023
|
В дорогих и популярных SSD-накопителях Samsung живет ошибка, прервращающая их в «кирпичи»
0 Pro в сентябре 2020 г. Входящие в нее накопители построены на базе контроллера Elpis, флеш-памяти V-NAND и быстрой энергозависимой DRAM для кеширования данных. По заявлению производителя, уст
|24.01.2023
|
Сверхдорогие SSD-накопители Samsung стали изнашиваться за считанные дни
и. Так, в девайсах задействован новый контроллер Samsung Pascal и фирменная 176-слойная флеш-память Samsung V-NAND с трехуровневыми ячейками (TLC). Кроме того, они оснащены буфером DRAM-памяти
|23.08.2022
|
Техподдержка Samsung рекомендовала пользователю разбить SSD-накопитель молотком, чтобы безопасно обменять его по гарантии
орация представила в сентябре 2020 г. Он построен на базе контроллера Elpis, постоянной флеш-памяти V-NAND и быстрой энергозависимой DRAM для кеширования данных. По заявлению производителя, уст
|09.02.2021
|
В России стартовали продажи новых SSD Samsung 870 EVO SATA. Цены
а анонсирована в январе этого года. Новые диски подходят как обычным пользователям ПК, так и IT-специалистам, а также для применения в сетевых хранилищах (NAS). Модели серии оснащены новейшими чипами V-NAND и контроллерами Samsung, что позволяет накопителям достигать максимальной скорости последовательного чтения и записи 560 МБ/с и 530 МБ/с соответственно. За счет использования большого пе
|20.01.2021
|
Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков
и надежности Samsung заверяет, что все накопители серии 870 EVO собираются на новейших чипах памяти V-NAND и оснащаются контроллерами ее собственной разработки. Выполненные в стандартном формат
|09.01.2020
|
Samsung представил портативный SSD T7 Touch со сканером отпечатков пальцев
го новейшего внешнего устройства для хранения данных – портативного твердотельного накопителя (SSD) T7 Touch, который сочетает в себе элегантный компактный дизайн и высочайшую скорость передачи
|11.07.2018
|
Samsung начал производство накопителей на основе серийных модулей V-NAND
Samsung Electronics объявила о начале массового производства V-NAND флеш-памяти с максимальной скоростью передачи данных в отрасли. Благодаря Toggle DDR 4.0 интерфейсу, используемого впервые в индустрии, скорость обмена данными между накопителем и новыми
|20.02.2018
|
Samsung начала производство корпоративных SSD емкостью 30,72 ТБ
зования в корпоративных системах хранения данных нового поколения. Использование новейшей технологи V-NAND от Samsung с 64 слоями, трехбитовой ячейкой и 512-гигабитными чипами ведет к двойному
|31.01.2018
|
Samsung представила 800 ГБ накопитель Z-SSD для HPC и задач искусственного интеллекта
рые обеспечивают в 10 раз более высокую скорость чтения ячеек по сравнению с чипами 3-битной памяти V-NAND. Кроме того, имеется память 1,5 ГБ LPDDR4 DRAM и высокопроизводительный контроллер. Бл
|05.12.2017
|
Samsung начала производство 512 ГБ памяти eUFS для мобильных устройств нового поколения
й для мобильных устройств нового поколения. Благодаря использованию 64-слойных 512-гигабитных чипов V-NAND Samsung, новый пакет 512 ГБ eUFS обеспечивает большой объем памяти и высокую производи
|09.08.2017
|
Samsung разработал новый терабитовый чип памяти
Компания Samsung представила новые решения памяти V-NAND (Vertical NAND) и технологию, которая позволит удовлетворить жесткие требования систем
|16.06.2017
|
Samsung наращивает производство 64-слойной памяти V-NAND
Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства 64-слойной флэш-памяти V-NAND 256Gb, предназначенной для расширения линейки решений хранения данных, которые будут использоваться в серверах, ПК и мобильных устройствах.После того как в январе компания Samsung начала
|11.08.2016
|
Samsung анонсировала выпуск продуктов на базе 64-слойной флэш-памяти V-NAND 4-го поколения
ального времени. В частности, компания продемонстрировала свою память 4-го поколения Vertical NAND (V-NAND) и линейку высокопроизводительных твердотельных накопителей с большой емкостью корпора
|11.01.2016
|
Samsung Electronics представила новый компактный накопитель премиум-сегмента
премиум-сегмента размером с ладонь. Оснащенный запатентованными технологиями Samsung Vertical NAND (V-NAND) и SSD TurboWrite T3 предоставляет оптимизированные возможности для пользователей, раз
|12.08.2015
|
Samsung представила расширенную линейку SSD V-NAND для крупных предприятий и ЦОД
копроизводительных моделей твердотельных дисков, разработанных на базе 3D-технологии Vertical NAND (V-NAND), в линейку SSD для крупных предприятий и центров обработки данных. Эти модели дисков
|11.08.2015
|
Samsung Electronics запустила серийное производство 256-гигабитной флэш-памяти 3D V-NAND
объявила о начале серийного производства 256-гигабитной, трехмерной (3D) флэш-памяти Vertical NAND (V-NAND), которая включает 48 слоев массивов 3-разрядных многоуровневых ячеек (MLC) и предназн
|16.01.2015
|
Samsung Electronics запускает производство высокоскоростных энергоэффективных PCIe SSD накопителей для ноутбуков
ачале массового производства высокопроизводительных PCIe твердотельных накопителей (SSD) с низким энергопотреблением для использования в современных ультратонких ноутбуках и рабочих станциях – модель Samsung SM951. Samsung SM951 отличается высокой производительностью как при работе с PCIe 3.0, так и PCIe 2.0 интерфейсом. При подключении к интерфейсу PCIe 2.0 скорость последовательног
|02.10.2014
|
Samsung начала производство твердотельных дисков 3,2 ТБ NVMe на базе технологии 3D V-NAND
чале серийного производства твердотельных дисков 3,2 ТБ NVMe PCIe на базе технологии флэш-памяти 3D V-NAND (Vertical NAND), которые предназначены для корпоративных серверных систем премиум-клас
|30.05.2014
|
Samsung начинает серийное производство модулей 32-слойной флэш-памяти 3D V-NAND второго поколения
g Electronics сообщила о начале серийного производства первой в отрасли трехмерной (3D) флэш-памяти V-NAND, которая включает 32 слоя ячеек по вертикали (это второе поколение флэш-памяти V-NA
|06.08.2013
|
Samsung открыл эру памяти на 3D-чипах
ах впервые в промышленных масштабах реализована технология размещения ячеек в объемной структуре 3D V-NAND. С момента появления 40 лет назад и до сегодняшнего дня флэш-память представляла собой
Samsung Electronics и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom’s Hardware 616 7
|Neowin 225 3
|Blocks & Files 14 2
|TG Daily 98 2
|WCCFTech - Издание 113 2
|TechPowerUp 23 1
|Ars Technica 451 1
|TENAA 19 1
|EE Times 160 1
|TechSpot 192 1
|ComputerWorld 144 1
|ComputerBase 14 1
|Expreview 5 1
|9to5Mac 70 1
|DailyTech 96 1
|MacWorld 134 1
|Silicon 496 1
|Igor’s Lab 7 1
|The Verge - Издание 622 1
|Reddit 406 1
|ITHome 46 1
|Bloomberg 1643 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|AnandTech 73 1
|TrendForce 193 3
|Cinebench 30 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|Fortune Business Insights 32 1
|IDC - International Data Corporation 4999 1
|Gartner - Гартнер 3673 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.