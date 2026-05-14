Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201959
ИКТ 15666
Организации 11866
Ведомства 1510
Ассоциации 1127
Технологии 3597
Системы 27082
Персоны 88166
География 3143
Статьи 1589
Пресса 1338
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2857
Мероприятия 894

Samsung Electronics серия SSD

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.05.2026 Цены на SSD Samsung в одной из крупнейших стран мира улетели в космос. И это не Россия

го солнца теперь приходится платить на 300% больше, чем еще совсем недавно. Так, флагманская модель SSD Samsung 9100 Pro емкостью 8 ТБ обойдется примерно в 548 тыс. йен (около $3,5 тыс.). Издан
03.02.2023 В дорогих и популярных SSD-накопителях Samsung живет ошибка, прервращающая их в «кирпичи»

0 Pro в сентябре 2020 г. Входящие в нее накопители построены на базе контроллера Elpis, флеш-памяти V-NAND и быстрой энергозависимой DRAM для кеширования данных. По заявлению производителя, уст
24.01.2023 Сверхдорогие SSD-накопители Samsung стали изнашиваться за считанные дни

и. Так, в девайсах задействован новый контроллер Samsung Pascal и фирменная 176-слойная флеш-память Samsung V-NAND с трехуровневыми ячейками (TLC). Кроме того, они оснащены буфером DRAM-памяти

23.08.2022 Техподдержка Samsung рекомендовала пользователю разбить SSD-накопитель молотком, чтобы безопасно обменять его по гарантии

орация представила в сентябре 2020 г. Он построен на базе контроллера Elpis, постоянной флеш-памяти V-NAND и быстрой энергозависимой DRAM для кеширования данных. По заявлению производителя, уст
09.02.2021 В России стартовали продажи новых SSD Samsung 870 EVO SATA. Цены

а анонсирована в январе этого года. Новые диски подходят как обычным пользователям ПК, так и IT-специалистам, а также для применения в сетевых хранилищах (NAS). Модели серии оснащены новейшими чипами V-NAND и контроллерами Samsung, что позволяет накопителям достигать максимальной скорости последовательного чтения и записи 560 МБ/с и 530 МБ/с соответственно. За счет использования большого пе
20.01.2021 Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков

и надежности Samsung заверяет, что все накопители серии 870 EVO собираются на новейших чипах памяти V-NAND и оснащаются контроллерами ее собственной разработки. Выполненные в стандартном формат
09.01.2020 Samsung представил портативный SSD T7 Touch со сканером отпечатков пальцев

го новейшего внешнего устройства для хранения данных – портативного твердотельного накопителя (SSD) T7 Touch, который сочетает в себе элегантный компактный дизайн и высочайшую скорость передачи
11.07.2018 Samsung начал производство накопителей на основе серийных модулей V-NAND

Samsung Electronics объявила о начале массового производства V-NAND флеш-памяти с максимальной скоростью передачи данных в отрасли. Благодаря Toggle DDR 4.0 интерфейсу, используемого впервые в индустрии, скорость обмена данными между накопителем и новыми
20.02.2018 Samsung начала производство корпоративных SSD емкостью 30,72 ТБ

зования в корпоративных системах хранения данных нового поколения. Использование новейшей технологи V-NAND от Samsung с 64 слоями, трехбитовой ячейкой и 512-гигабитными чипами ведет к двойному

31.01.2018 Samsung представила 800 ГБ накопитель Z-SSD для HPC и задач искусственного интеллекта

рые обеспечивают в 10 раз более высокую скорость чтения ячеек по сравнению с чипами 3-битной памяти V-NAND. Кроме того, имеется память 1,5 ГБ LPDDR4 DRAM и высокопроизводительный контроллер. Бл
05.12.2017 Samsung начала производство 512 ГБ памяти eUFS для мобильных устройств нового поколения

й для мобильных устройств нового поколения. Благодаря использованию 64-слойных 512-гигабитных чипов V-NAND Samsung, новый пакет 512 ГБ eUFS обеспечивает большой объем памяти и высокую производи
09.08.2017 Samsung разработал новый терабитовый чип памяти

Компания Samsung представила новые решения памяти V-NAND (Vertical NAND) и технологию, которая позволит удовлетворить жесткие требования систем
16.06.2017 Samsung наращивает производство 64-слойной памяти V-NAND

Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства 64-слойной флэш-памяти V-NAND 256Gb, предназначенной для расширения линейки решений хранения данных, которые будут использоваться в серверах, ПК и мобильных устройствах.После того как в январе компания Samsung начала
11.08.2016 Samsung анонсировала выпуск продуктов на базе 64-слойной флэш-памяти V-NAND 4-го поколения

ального времени. В частности, компания продемонстрировала свою память 4-го поколения Vertical NAND (V-NAND) и линейку высокопроизводительных твердотельных накопителей с большой емкостью корпора
11.01.2016 Samsung Electronics представила новый компактный накопитель премиум-сегмента

премиум-сегмента размером с ладонь. Оснащенный запатентованными технологиями Samsung Vertical NAND (V-NAND) и SSD TurboWrite T3 предоставляет оптимизированные возможности для пользователей, раз
12.08.2015 Samsung представила расширенную линейку SSD V-NAND для крупных предприятий и ЦОД

копроизводительных моделей твердотельных дисков, разработанных на базе 3D-технологии Vertical NAND (V-NAND), в линейку SSD для крупных предприятий и центров обработки данных. Эти модели дисков

11.08.2015 Samsung Electronics запустила серийное производство 256-гигабитной флэш-памяти 3D V-NAND

объявила о начале серийного производства 256-гигабитной, трехмерной (3D) флэш-памяти Vertical NAND (V-NAND), которая включает 48 слоев массивов 3-разрядных многоуровневых ячеек (MLC) и предназн
16.01.2015 Samsung Electronics запускает производство высокоскоростных энергоэффективных PCIe SSD накопителей для ноутбуков

ачале массового производства высокопроизводительных PCIe твердотельных накопителей (SSD) с низким энергопотреблением для использования в современных ультратонких ноутбуках и рабочих станциях – модель Samsung SM951. Samsung SM951 отличается высокой производительностью как при работе с PCIe 3.0, так и PCIe 2.0 интерфейсом. При подключении к интерфейсу PCIe 2.0 скорость последовательног
02.10.2014 Samsung начала производство твердотельных дисков 3,2 ТБ NVMe на базе технологии 3D V-NAND

чале серийного производства твердотельных дисков 3,2 ТБ NVMe PCIe на базе технологии флэш-памяти 3D V-NAND (Vertical NAND), которые предназначены для корпоративных серверных систем премиум-клас
30.05.2014 Samsung начинает серийное производство модулей 32-слойной флэш-памяти 3D V-NAND второго поколения

g Electronics сообщила о начале серийного производства первой в отрасли трехмерной (3D) флэш-памяти V-NAND, которая включает 32 слоя ячеек по вертикали (это второе поколение флэш-памяти V-NA
06.08.2013 Samsung открыл эру памяти на 3D-чипах

ах впервые в промышленных масштабах реализована технология размещения ячеек в объемной структуре 3D V-NAND. С момента появления 40 лет назад и до сегодняшнего дня флэш-память представляла собой

Публикаций - 90, упоминаний - 173

Samsung Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11136 80
Intel Corporation 12866 13
Nvidia Corp 4079 8
Microsoft Corporation 25861 8
Western Digital Corporation - WDC 589 7
AMD - Advanced Micro Devices 4693 6
SAS Institute 1087 6
Micron Technology - Crucial - Ballistix 366 5
Toshiba Corporation 2985 5
SanDisk 344 5
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 74 4
Samsung System LSI 24 4
Kingston Technology 219 4
Seagate Technology 767 4
Dell EMC 5204 3
X Corp - Twitter 2942 3
Apple Inc 13275 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 3
HP Inc. 5907 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1710 3
Adata Technology 132 2
Tuxedo Computers 16 2
Samsung Group - Samsung Corporation 85 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 2
Puget Systems 9 2
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 2
NetApp - Network Appliance 668 2
Broadcom - VMware 2622 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 2
Amazon Inc - Amazon.com 3304 2
Huawei 4715 2
Lenovo Group 2473 2
Fujitsu 2109 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1120 2
Sony 6754 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 582 1
Transcend Information 83 1
Broadcom - VMware Россия - Виэмваре Рус 15 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 2
Россети Ленэнерго 1699 2
О2О Холдинг 61 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
RusProfile - Руспрофайл 37 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 733 1
Walmart - Wal-Mart Stores 409 1
eBay Inc 1642 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 330 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5755 7
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края - органы государственной власти 174 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1531 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 70 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3828 76
NAND flash memory - флеш-память 692 38
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2781 34
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8888 32
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15543 28
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 923 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33881 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10833 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13083 24
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1012 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14876 21
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1662 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22781 20
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 341 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27118 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10473 19
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5077 17
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1673 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13358 16
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4464 15
NAND 3D flash memory 97 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13136 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18493 14
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3996 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18256 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10663 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6500 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28530 11
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 357 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8590 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6291 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7576 8
V-NAND - 3D V-NAND flash memory 9 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4847 8
DDR - Double data rate 3109 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24702 7
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1561 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29878 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2795 7
Microsoft Windows 17000 14
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 602 8
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 6
Microsoft Windows 10 1956 5
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 484 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 648 5
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память - серия SSD 192 4
Intel Evo 123 4
Samsung - серия холодильников 44 4
Microsoft Windows 11 858 4
Google Android 15353 4
Linux OS 11641 4
Samsung Galaxy Note 702 4
Intel Core - Семейство процессоров 1255 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 4
Nvidia GeForce GTX 526 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 344 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3124 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 477 3
Samsung Galaxy 1041 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Kubuntu Focus 24 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1093 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 54 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 138 2
Samsung Galaxy Book - планшет-трансформер 27 2
HP ProBook - серия ноутбуков-трансформеров 50 2
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 2
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Samsung Galaxy Z Flip - серия смартфонов 145 2
Tuxedo Computers Polaris - ноутбук 2 2
Kingston HyperX FURY - Kingston HyperX FURY Renegade - Kingston HyperX FURY Beast - Kingston HyperX FURY Impact 23 2
Apple MacBook Pro 562 2
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 2
CrystalDiskInfo 5 2
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 2
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 2
NetApp ONTAP 69 2
Хан Джесу 5 3
Baek Jeeho - Баик Джихо 6 3
Гордеева Анна 36 1
Воронин Павел 203 1
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
Ксенин Алекс 311 1
Лаптева Марина 114 1
Мурашкина Елена 1 1
Артамонов Кирилл 1 1
Рошал Евгений. 8 1
Ilkbahar Alper - Илкбахар Альпер 3 1
Wallossek Igor - Валлоссек Игорь 2 1
Octavian Tanase - Октавиан Танас 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 935 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 24
Южная Корея - Республика 7098 20
Россия - РФ - Российская федерация 168112 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19340 11
Япония 13846 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3421 7
Европа 25019 6
Германия - Федеративная Республика 13291 4
Южная Корея - Пхёнтхэк 22 3
Индия - Bharat 5906 3
США - Калифорния 4841 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5520 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1099 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 757 1
Россия - СФО - Республика Тыва 425 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1573 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 617 1
США - Калифорния - Сан-Диего 371 1
США - Техас - Остин 192 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 38 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 792 1
Япония - Хонсю - Кинки - Миэ - Цу 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47998 1
Азия - Азиатский регион 5951 1
Беларусь - Белоруссия 6346 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Ирландия - Республика 1055 1
Польша - Республика 2037 1
Америка - Американский регион 2208 1
Бельгия - Королевство 1200 1
Франция - Французская Республика 8199 1
Китай - Тайвань 4285 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14854 1
Турция - Турецкая республика 2643 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2907 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27614 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5661 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6258 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3156 7
Ergonomics - Эргономика 1765 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5565 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8157 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10521 5
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16311 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5166 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2515 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21971 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1391 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6604 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7684 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4738 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3220 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1537 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6864 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1872 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3331 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 894 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1021 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 253 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5844 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 313 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5551 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1392 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 249 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 51 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 353 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2318 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3619 1
Tom’s Hardware 616 7
Neowin 225 3
Blocks & Files 14 2
TG Daily 98 2
WCCFTech - Издание 113 2
TechPowerUp 23 1
Ars Technica 451 1
TENAA 19 1
EE Times 160 1
TechSpot 192 1
ComputerWorld 144 1
ComputerBase 14 1
Expreview 5 1
9to5Mac 70 1
DailyTech 96 1
MacWorld 134 1
Silicon 496 1
Igor’s Lab 7 1
The Verge - Издание 622 1
Reddit 406 1
ITHome 46 1
Bloomberg 1643 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
AnandTech 73 1
TrendForce 193 3
Cinebench 30 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Fortune Business Insights 32 1
IDC - International Data Corporation 4999 1
Gartner - Гартнер 3673 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1292 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 2
Samsung Unpacked 41 1
День молодёжи - 27 июня 1109 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще