В дорогих и популярных SSD-накопителях Samsung живет ошибка, прервращающая их в «кирпичи»

«Убийственный» баг

Американская компания Puget Systems, которая занимается сборкой компьютеров на заказ, зафиксировала всплеск количества обращений клиентов с жалобами на отказ накопителей на основе флеш-памяти (SSD) Samsung, пишет Techspot.

Проблема является актуальной для владельцев 2-терабайтных моделей NVMe SSD семейства 980 Pro. В тоже время устройствам емкостью 500 ГБ и 1 ТБ, скорее всего, ничего не угрожает.

Puget Systems связывает возникновение неполадок в работе этих весьма дорогостоящих дисков с наличием ошибки в их прошивке. Баг присутствует в оригинальной версии микропрограммы накопителя и вызывает переключение устройства в режим работы «только чтение». В результате SSD превращается в практически бесполезный кирпич, который становится проблематично использовать как в качестве загрузочного диска, так и файлового хранилища.

Фото: Samsung Memory С NVMe SSD Samsung вновь беда

Samsung представила линейку 980 Pro в сентябре 2020 г. Входящие в нее накопители построены на базе контроллера Elpis, флеш-памяти V-NAND и быстрой энергозависимой DRAM для кеширования данных.

По заявлению производителя, устройство обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 7000 МБ/сек и 5000 МБ/сек соответственно, а скорость произвольного чтения и записи — до 1000K IOPS, что в два раза быстрее, чем PCIe 3.0 и до 12,7 раза быстрее, чем твердотельные накопители SATA.

Решение проблемы

Как отмечает Techspot, Samsung официально не уведомляла владельцев 980 Pro вместимостью 2 ТБ о наличии подобной проблемы. Однако Puget Systems, по собственному заявлению, плотно сотрудничала с компанией по этому вопросу. В итоге Samsung порекомендовала столкнувшимся с проблемой клиентам Puget как можно скорее обновить прошивку SSD. Наиболее свежая ее версия носит идентификатор 5B2QGXA7.

SSD 980 Pro, приобретенные ближе к старту продаж, с высокой вероятностью имеют микрограмму версии 3B2QGXA7, которая способна вывести ее из строя. Купленные сравнительно недавно устройства могут иметь несколько более новую прошивку – 4B2QGXA7. Puget Systems утверждает, что работающие под ее управлением накопители будут в порядке и без установки обновления.

Обновление прошивки Samsung 980 Pro осуществляется при помощи специализированного приложения SSD Magician, которое можно скачать с официального сайта. Процесс установки как программы, так и обновленной микропрограммы в достаточной мере интуитивен и прост.

Заслуженная репутация надежных SSD

Согласно выводам Puget Systems, основанным на анализе данных по частоте выхода различных компьютерных комплектующих из строя, SSD-накопители Samsung традиционно демонстрируют высокий уровень надежности. Абсолютно беспроблемными по итогам 2019-2021 гг. были признаны SSD 870 EVO/QVO. Лишь 0,1% накопителей Samsung 860 Pro была отбракована сборщиками при полном отсутствии претензий на их счет со стороны клиентов.

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Показатели модели 980 Pro в форм-факторе M.2 также находятся на очень высоком уровне – 0,09% от общего числа закупленных Puget устройств не дошли до потребителя в составе ПК, 0,11% отказали в процессе эксплуатации.

Неприятности с Samsung 990 Pro

Тем не менее от владельцев новейших NVMe SSD Samsung линейки 990 Pro, цена которых начинается от $170 за модель емкостью 1 ТБ, в последнее время поступают жалобы на стремительное расходование ресурса накопителя.

В конце января 2023 г. CNews писал о том, что в некоторых случаях этот показатель мог достигать значения в 36% при совокупном объеме записанных на SSD данных не превышающем 2 ТБ. При этом в перечне спецификаций к 990 Pro параметр TBW (Total Bytes Written) – суммарный объем данных, который гарантированно можно записать на накопитель, ключевая характеристика надежности SSD, составляет 600 ТБ на 1 ТБ емкости накопителя. То есть в случае с популярной 2-терабайтной моделью производитель гарантирует, что устройство выдержит запись 1200 ТБ информации. При заявленном показателе TBW устройство такими невероятными темпами деградировать не может.

Впрочем, нельзя исключать и вероятности того, что и в случае с 990 Pro проблема заключается в «забагованности» прошивки. Именно микропрограмма накопителя собирает и передает клиентскому ПО показатели S.M.A.R.T., на основе которых формируется оценка «здоровья» устройства.

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По информации Blocks & Files, Samsung, наконец, обратила внимание на жалобы пользователей и взялась за изучение проблемы.