Samsung представила новый твердотельный накопитель SSD 980 Pro с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe. Цена. Фото

Samsung Electronics представила первый потребительский твердотельный накопитель (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe — Samsung SSD 980 Pro. Новый диск разработан для максимальной производительности ПК, рабочих станций и игровых консолей.

Оптимизированный для интенсивной работы с данными, 980 Pro подходит для тех, кто работает с контентом 4K и 8K и играет в графически требовательные игры. Все ключевые компоненты устройства, включая настраиваемый контроллер Elpis, V-NAND и DRAM, разработаны таким образом, чтобы полностью реализовать потенциал PCIe 4.0. Благодаря этому 980 Pro обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 7000 МБ/с и 5000 МБ/с соответственно, а скорость произвольного чтения и записи — до 1000K IOPS, что в два раза быстрее, чем PCIe 3.0 и до 12,7 раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA.

В большинстве современных высокопроизводительных твердотельных накопителей NVMe используются внешние медные радиаторы для рассеивания тепла, но в Samsung 980 Pro эту роль выполняют никелевое покрытие на контроллере, а также наклейка-теплораспределитель на тыльной стороне устройства для эффективной регулировки температуры. Инновационные элементы для отвода тепла также позволяют накопителю сохранять компактный и тонкий форм-фактор M.2. Технология Samsung Dynamic Thermal Guard способствует поддержанию температуры диска на оптимальном уровне, сводя к минимуму колебания производительности при длительной работе.

Накопитель Samsung SSD 980 Pro

В России модели Samsung SSD 980 Pro емкостью 1 ТБ, 500 ГБ и 250 ГБ поступят в продажу в октябре, а 2 ТБ-модель станет доступна до конца года. Рекомендованные производителем розничные цены на 980 Pro в России — от 7490 руб/ за модель 250 ГБ.