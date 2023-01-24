Сверхдорогие SSD-накопители Samsung стали изнашиваться за считанные дни

Беда с топовыми SSD Samsung

Пользователи обратили внимание на невероятно быстрый износ твердотельных накопителей (SSD) Samsung 990 Pro.

Как утверждает Tom’s Hardware, проблеме подвержены все представители новейшей линейки SSD с интерфейсом NVMe южнокорейской корпорации. Причем некоторые из них теряют свыше 10% ресурса в течение нескольких дней или недель после приобретения.

Распространенная проблема

Первые жалобы на Samsung 990 Pro появились на форуме overlclock.net в конце декабря 2022 г., и с тех пор число столкнувшихся с проблемой владельцев SSD увеличивается едва ли не ежедневно, в том числе и на других интернет-площадках, отмечает Tom’s Hardware.

Так, пользователь overclock.net под псевдонимом Midian рассказал, что принадлежащая ему 2-терабайтная модель 990 Pro лишилась 7% ресурса за один месяц пребывания в эксплуатации. При этом суммарный объем записанной на диск информации за этот период составил чуть больше 6,5 ТБ.

Новыйшие SSD Samsung 990 Pro моментально деградируют по неизвестной причине

Еще один владелец новенького Samsung 990 Pro утверждает, что в его случае показатель износа устройства составил 12% с момента его установки в декабре 2022 г. С тех пор на SSD было записано 27,9 ТБ, а само устройство расходовало свой ресурс на уровне 1 процентного пункта в неделю.

Посетитель дискуссионной площадки Reddit с никнеймом robbiekhan заявляет, что его Samsung 990 Pro емкостью 2 ТБ «просел» на 6% всего за две недели. Пользователь, по его собственным словам, попытался вернуть устройство, которое он счел бракованным, Samsung. Однако специалисты компании не обнаружили в накопителе каких-либо дефектов и вернули его недовольному владельцу в отформатированном виде и со сброшенными параметрами S.M.A.R.T. Тем не менее и после этих процедур ресурс чрезмерно быстрый износ накопителя продолжился. Впоследствии Samsung предложила robbiekhan заменить SSD и пообещала разобраться, из-за чего возникает проблема, которая к тому моменту уже имела массовый характер.

Наиболее стремительной оказалась деградация 2-терабайтника 990 Pro, принадлежащего пользователю Twitter Neil Schofield. 23 января 2023 г. он опубликовал скриншот результатов оценки состояния накопителя, выполненной при помощи популярного инструмента CrystalDiskInfo. Степень износа устройства составила ошеломляющие 36%, при том, что на диск было записано всего 2 ТБ данных.

Цифры не сходятся

В перечне спецификаций к Samsung NVMe SSD 990 Pro параметр TBW (Total Bytes Written) – суммарный объем данных, который гарантированно можно записать на накопитель, ключевая характеристика надежности SSD, составляет 600 ТБ на 1 ТБ емкости накопителя. Другими словами, в случае с популярной 2-терабайтной моделью производитель гарантирует, что устройство выдержит запись 1200 ТБ информации.

В случае, о котором рассказал Neil Schofield, степень износа SSD не должна была превышать 1%. Накопители других владельцев 990 Pro, упомянутых выше, также деградируют заведомо опережающими темпами.

Впрочем, следует иметь в виду, что степень износа флеш-памяти, не является единственным показателем, влияющим на общее техническое состояние SSD-накопителя.

Возможные причины

На данный момент достоверно неизвестно, носит проблема аппаратный или программный характер. Маловероятно, что вину за подобные неутешительные результаты замера степени износа следует возлагать на ПО для мониторинга состояния дисков вроде CrystalDIskInfo, Hard Disk Sentinel или Samsung Magician. Все эти инструменты демонстрируют одинаковую информацию, поскольку черпают ее из единого источника – системы самодиагностики накопителя S.M.A.R.T., которая реализована на уровне его прошивки. Поэтому нельзя исключать вероятность ошибки в микропрограмме SSD.

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Другая, менее вероятная, причина может заключаться в негативном влиянии на диск Windows, отмечает Tom’s Hardware. Во всех известных случаях именно «проблемные» SSD Samsung выступали в роли загрузочного диска операционной системы корпорации Microsoft. Интенсивный обмен с данными c SSD она может вести, к примеру, при недостатке свободной оперативной памяти и размещении раздела подкачки на соответствующем флеш-накопителе.

Наконец, всем затронутым проблемой могло банально не повезти оказаться владельцем устройства из бракованной партии. В подобную ситуацию розничным клиентам попадать уже приходилось. В сентябре 2022 г. владельцы SSD Samsung 980 Pro из Китая начали массово жаловаться на выход из строя практически новых устройств – отказ девайса происходил в период от шести месяцев до года с начала использования из-за огромного количества поврежденных блоков памяти (bad blocks или «битые сектора»). За пределами Китая были зафиксированы лишь единичные случаи преждевременного выхода накопителей 980 Pro из строя.

Дорогостоящая новинка

Samsung представила накопители линейки 990 Pro в августе 2022 г., а в ноябре стартовал прием предзаказов на новинку.

Характеристики представителей нового семейства, за исключением скорости случайной записи – у старших моделей она несколько выше (1,2 млн против 1,4 млн операций в секунду), оказались идентичными.

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Так, в девайсах задействован новый контроллер Samsung Pascal и фирменная 176-слойная флеш-память Samsung V-NAND с трехуровневыми ячейками (TLC). Кроме того, они оснащены буфером DRAM-памяти стандарта LPDDR4, поддерживают аппаратное шифрование TCG/Opal 2.0 (нехарактерно для накопителей потребительского класса) и интерфейс PCIe 4.0.

Скорость последовательного чтения и записи заявлена на уровне 7450 МБ/сек и 6900 МБ/сек соответственно.

На первом этапе модельный ряд включал два устройства: емкостью 1 ТБ и 2 ТБ по рекомендуемой цене в $169 (11,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 января 2023 г.) и $289,99 (19,9 тыс. руб.) соответственно. За конфигурацию с радиатором охлаждения предлагалось доплатить еще $20. В 2023 г. линейка 990 Pro должна пополниться 4-терабайтной версией.

Ценник для накопителя внушительный, хотя и более демократичный по сравнению с присвоенным Samsung представителям линейки-предшественницы – 980 Pro, которая была представлена осенью 2020 г. На старте продаж модель с 1 ТБ памяти предлагалась по цене $229,99, 2-терабайтная обошлась бы покупателю в $429,99.

В августе 2022 г. CNews писал о том, что служба поддержки Samsung в Германии разрешила обладателю «умирающего» SSD 980 Pro заменить его по гарантии, предварительно уничтожив накопитель на камеру. Немец опасался попадания оставшихся на устройстве данных в чужие руки, и никаких менее радикальных, но столь же надежных способов представители южнокорейской корпорации, по всей видимости, предложить мужчине не сумели.