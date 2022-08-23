Техподдержка Samsung рекомендовала пользователю разбить SSD-накопитель молотком, чтобы безопасно обменять его по гарантии

Квест по замене SSD

Служба поддержки Samsung в Германии предложила своему клиенту радикальный способ защиты данных на принадлежащем ему твердотельном накопителе (SSD) Samsung Pro 980 Pro, пишет Tom’s Hardware. Обладателю устройства, которым оказался владелец портала Igor’s Lab Игорь Валлоcсек (Igor Wallossek), в южнокорейской компании посоветовали в буквальном смысле добить постепенно выходящий из строя диск при помощи молотка или другого инструмента.

Мужчина рассчитывал заменить девайс по гарантии в рамках процедуры RMA (Return Merchandise Authorization). На первом этапе она предусматривает подачу заявки на возврат изделия, а затем – фактическую отправку дефектного экземпляра производителю и, наконец, получение отремонтированного или нового устройства.

Предварительно немец провел автоматическую диагностику своего SSD с помощью утилиты Samsung Magician. Результаты сканирования накопителя показали наличие множества ошибок в едва ли не всех возможных областях. Другими словами, устройство было близко к полному выходу из строя и уже не гарантировало сохранность данных.

Модуль Samsung 980 Pro стал жертвой заботы о сохранении конфиденциальности

Обнаружив, что накопитель находится в «предсмертном» состоянии, немец обратился в местную службу поддержки Samsung с онлайн-заявкой на замену устройства по гарантии. Отчет Samsung Magician он приложил к документу.

Проблема заключалась в том, что на следующем этапе ему бы понадобилось отправить «умирающий» SSD в адрес Samsung, но накопитель содержал некие конфиденциальные данные, попадания которых в чужие руки мужчина желал не допустить. Он также понимал, что простого удаления файлов с диска будет недостаточно – их все равно можно будет восстановить при наличии соответствующих навыков. Поэтому за советом по поводу того, как поступить в сложившейся ситуации, счастливый обладатель SSD Samsung вновь обратился в службу поддержки.

Необычное предложение

Пользователь не раскрывает детали переговоров с представителями Samsung в Германии, ссылаясь на соображения юридического характера, однако уточняет, что прийти к обоюдному согласию сторонам оказалось не просто – в службе поддержке к такому запросу оказались не вполне готовы, намекает Валлосек. В какой-то момент общение со службой поддержки переместилось в офлайн и продолжилось по телефону.

Разобравшись в проблеме, как отмечает Tom’s Hardware, Samsung в качестве исключения позволила Валлосеку самолично физически уничтожить SSD, перед тем как сдать его производителю, и даже предложила способы экзекуции: просверлить несколько отверстий в накопителе или разбить молотком на мелкие кусочки. Причем процедуру необходимо было запечатлеть на видео, которое затем надлежало отправить вместе с заявкой на замену устройства – чтобы представители Samsung не слишком удивились, получив его в крайне неприглядном виде.

Красивое исполнение

Tom’s Hardware отмечает, что редакция издания никогда не сталкивалась с подобным сценарием проведения процедуры RMA. Как правило, устройство, отправляемое производителю, не требуется приводить в более плачевное состояние по сравнению с тем, в котором оно уже пребывает. Более того, наличие следов физического воздействия на накопитель может стать поводом для отказа в гарантийном обслуживании.

Результат обработки SSD Samsung шлифовальной машиной

Как бы то ни было, Валлосек решил воспользоваться предложением Samsung и собственноручно уничтожил свой 2-терабайтный 980 Pro. Правда, способ расправы он выбрал несколько более деликатный: вместо применения молотка или дрели он воспользовался шлифовальной машинкой и тщательно прошелся ею по распаянным на плате SSD чипам памяти NAND.

Довольно надежный накопитель

Твердотельные NVMe SSD-накопители серии Samsung 980 Pro в форм-факторе M.2 для шины PCIe 4.0 южнокорейская корпорация представила в сентябре 2020 г. Он построен на базе контроллера Elpis, постоянной флеш-памяти V-NAND и быстрой энергозависимой DRAM для кеширования данных.

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По заявлению производителя, устройство обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 7000 МБ/сек и 5000 МБ/сек соответственно, а скорость произвольного чтения и записи — до 1000K IOPS, что в два раза быстрее, чем PCIe 3.0 и до 12,7 раза быстрее, чем твердотельные накопители SATA.

Модель Samsung 980 Pro попала в число наиболее надежных устройств хранения данных по версии американского сборщика компьютеров, компании Puget Systems. Главным недостатком модели является ее дороговизна. По состоянию на 23 августа 2022 г. 2-терабайтную версию 980 Pro в России можно приобрести в одной из федеральных торговых сетей по цене в почти 39 тыс. руб.

По опыту Puget, эти SSD в процессе эксплуатации выходят из строя крайне редко – лишь 0,11% из всех проданных компанией в составе компьютерных систем устройств впоследствии отказали, а 0,09% оказались бракованными и отсеялись на этапе тестирования собранной конфигурации. Лучше себя показали в действии только SSD Samsung 860 Pro.

Учитывая относительную «беспроблемность» современных дорогих моделей M.2 SSD Samsung и нестандартный характер запроса Валлосека, можно понять, почему в службе поддержке южнокорейского гиганта, по всей видимости, оказались не готовы сразу предложить адекватное ситуации решение.