Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176877
ИКТ 13762
Организации 10717
Ведомства 1467
Ассоциации 1002
Технологии 3464
Системы 25788
Персоны 75818
География 2873
Статьи 1525
Пресса 1223
ИАА 701
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2650
Мероприятия 855

Samsung Magician SSD


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Под конец жизни Windows 10 в нее добавляют крайне полезную бесплатную функцию, которая должна была быть в ней со старта 1
03.02.2023 В дорогих и популярных SSD-накопителях Samsung живет ошибка, прервращающая их в «кирпичи» 1
24.01.2023 Сверхдорогие SSD-накопители Samsung стали изнашиваться за считанные дни 1
23.08.2022 Техподдержка Samsung рекомендовала пользователю разбить SSD-накопитель молотком, чтобы безопасно обменять его по гарантии 1
18.08.2011 Samsung показала SSD-накопитель 830 серии для массового рынка 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Samsung Magician SSD и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10389 4
Puget Systems 9 2
X Corp - Twitter 2884 1
Microsoft Corporation 24881 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4985 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3337 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2709 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1410 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1347 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 614 3
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 900 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2558 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 311 2
S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности - технология оценки состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 28 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24936 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9694 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7846 2
SATA - S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 49 2
RMA - Return Merchandise Authorization - возврат и замены некачественных или неисправных изделий 20 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 413 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24958 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 330 1
Оцифровка - Digitization 4722 1
NAND flash memory - флеш-память 628 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9581 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26102 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32064 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4400 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2081 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8101 1
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 3
Microsoft Windows 15935 2
CrystalDiskInfo 4 1
Heartfelt Development Services Hungary Kft - HDSentinel - Hard Disk Sentinel 2 1
Microsoft Windows 10 1811 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 492 1
Wallossek Igor - Валлоссек Игорь 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52642 2
Германия - Федеративная Республика 12794 2
Южная Корея - Республика 6740 2
Россия - РФ - Российская федерация 149699 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17520 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7983 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9116 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6466 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 310 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24866 1
Tom’s Hardware 444 2
TechSpot 143 1
Blocks & Files 13 1
Igor’s Lab 7 1
Reddit 328 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365646, в очереди разбора - 751125.
Создано именных указателей - 176877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для бронирования отелей и билетов из России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще