В продаже появились поддельные SSD-накопители Samsung 990 Pro, которые еще и не работают

Один из клиентов австрийского ритейлера получил три SSD-накопителя Samsung, но не простых, а поддельных. Упаковка была сильно похожа на подлинник. Извлеченные из нее устройства отказались работать.



Поддельные SSD-накопители Samsung

В Европе появились поддельные SSD-накопители 990 Pro корейской Samsung, пишет ComputerBase. По упаковке подделку оказалось не так-то просто отличить. Только при внимательном сравнении с оригинальной упаковкой, стало очевидно, что качество печати значительно хуже, а некоторые символы расположены иначе.

Заказ с тремя SSD-накопителями Samsung 990 Pro от австрийского ритейлера пришел в срок. Упаковка была «обманчиво настоящей», с пломбой и большинством тех же маркировок, что и у подлинника, рассказал изданию один из читателей. Однако предполагаемый 990 Pro был полностью неисправен и даже не поддался форматированию.

Продавец подделок сообщил, что не обнаружил на складе никаких подозрительных SSD-накопителей, но расследование ведется и проверяются дистрибьюторы.

Samsung Memory / Unsplash Поддельные Samsung 990 Pro, купленные у австрийского ритейлера, оказались полностью неработоспособны

В ответ на сообщение ComputerBase об инциденте представители Samsung поблагодарили за информацию и заявили, что «серьезно относятся к сообщениям о поддельной продукции памяти» и «принимаются последовательные меры против распространения контрафактных товаров».

Явные отличия — под упаковкой

Явные отличия обнаружились на самом накопителе. Наклейки на нем были очень похожи на оригинальные, включая (вероятно, поддельный) серийный номер и QR-код, ведущий к PSID. Однако оригинальный Samsung 990 Pro всегда имеет черную печатную плату, а у этого была синяя.

При подключении накопитель определяется в Windows и таких инструментах, как CrystalDiskInfo, но указанная емкость — 1099,5 ГБ — не соответствует стандартной, как и версия прошивки.

В программном обеспечении Samsung Magician он распознается как SSD 990 Pro, но помечен как «не от Samsung», поэтому функции диагностики и сканирования не доступны.

Подделки появляются вслед за ростом цен

В марте 2026 г. японское новостное издание Akiba PC Hotline! тоже обнаружило похожий случай, но поддельный накопитель 990 Pro прекрасно работал.

Наживаться на контрафакте мошенникам помогает рост цен на накопители и оперативную память, особенно заметный в последнее время.

CNews в сентябре 2025 г. писал, что Samsung подняла цены на свои чипы памяти DRAM (используются в оперативной памяти) и NAND (используются в SSD-накопителях и классических USB-флешках). Цены на DRAM выросли сразу на 30%, на NAND — на 5-10% в зависимости от типа памяти и емкости микросхем. При этом доля Samsung на рынке памяти DRAM составляет 32,7%, а в сегменте NAND — 32,9%.

В марте 2025 г. стало известно, что Китайская YMTC, один из крупнейших в мире вендоров флеш-памяти, увеличивает цены на свою продукцию на 10%. Судя по всему, YMTC решила взять пример со своих американских конкурентов — аналогичный шаг сделали компании Sandisk и Micron Technology.

В 2026 г. производители карт памяти начали даже ухудшать характеристики своих накопителей. Они переходят к выпуску более медленных и менее емких карт, чтобы покупатели могли себе позволить, так как цены за последний год поднялись почти вчетверо.