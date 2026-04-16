Мир переходит на дешевые и медленные флешки. Быстрые подорожали почти вчетверо, и это не предел

Производители карт памяти начали ухудшать характеристики своих накопителей. Они переходят к выпуску более медленных и менее емких карт, чтобы покупатели могли себе их позволить. Причина – искусственный интеллект, поглощающий чипы NAND-памяти и образовывающий дефицит в потребсегменте. Накопители подорожали в среднем на 124%, а некоторые – на 261%, то есть почти в четыре раза.

Одна карта по цене четырех

Цены на карты памяти и USB-накопители всего за год выросли в среднем на 124%, пишет портал Tom’s Hardware. К середине апреля 2026 г. некоторые модели и вовсе подорожали на 261%, то есть почти вчетверо.

Рекорд в этом плане поставила компания Lexar со своей картой памяти Blue microSDXC UHS-I на 256 ГБ. На Amazon она всего за год подорожала с $18 (1360 руб. по курсу ЦБ на 16 апреля 2026 г.) до $65 (4890 руб.), то есть как раз на 261%.

На втором месте в этом плане – карта Lexar Professional SDXC UHS-II емкостью 64 ГБ. За тот же период ее розничная цена выросла на 221% – с $15 (1130 руб.) до $48 (3610 руб.).

Все это – следствие безудержного роста индустрии искусственного интеллекта. Она «пылесосит» рынки флеш-памяти, ОЗУ, процессоров, SSD, видеокарт и других комплектующих.

Не потерять покупателя

Не все потребители готовы платить вчетверо больше за тот же продукт. Понимая эту простую истину, производители памяти начали подстраиваться под новые реалии и выпускать более доступные накопители.

В случае компании Lexar, как пишет Tom’s Hardware со ссылкой на главу ее представительства в Евросоюзе Грейс Су (Grace Su) это реализовано в виде массового производства медленных и не очень емких USB-накопителей и карт памяти. По ее словам, за счет такого подхода Lexar дает потребителям, не желающим тратить много денег на накопители, более широкий выбор.

Ей вторит старший директор по маркетингу Lexar Линкольн Лин (Lincoln Lin). Он утверждает, что компания решила сосредоточиться не на постройке новых заводов, а на расширении производства. «Мы считаем, что это именно то, что нам следует делать в нынешней ситуации с дефицитом предложения. Из-за ограничений поставок мы должны выпускать больше высококачественной продукции и сохранять некоторую дифференциацию для наших потребителей», – добавил он.

Ни Грейс Су, ни Линкольн Лин не прокомментировали тот факт, что именно карты памяти Lexar подорожали сильнее других. Для сравнения, рост цен на накопитель SanDisk Extreme microSDXC UHS-I объемом 64 ГБ за минувший год составил всего 37% – теперь он стоит $15,4 (1160 руб.) вместо прежних $11,27 (850 руб.).

Эта же карта, но в версии на 256 ГБ, установила антирекорд по темпам роста – за год на 24%, с $24,85 (1870 руб.) до $30,9 (2330 руб.).

Временное решение

Нет никакой гарантии, что производители USB-флешек и карт памяти массово начнут выпускать недорогие и медленные накопители, чтобы не отпугивать потенциальных покупателей. К тому же эти носители информации сами по себе почти всегда медленнее полноценных SSD-драйвов, которые тоже умеют подключаться по USB.

Помимо этого, в них, как и в SSD, тоже используются микросхемы NAND-памяти. Tom’s Hardware пишет, что их выпускают на тех же линиях, что и чипы памяти для SSD – различия заключаются лишь в сортировке и уровнях качества.

Эксперты портала полагают, что для производителей микросхем памяти было бы логично оптимизировать свои производственные линии под выпуск микросхем NAND более высокого качества для SSD-накопителей. Но такая оптимизация может привести к сокращению предложения микросхем NAND низкого качества для производства USB-накопителей и карт памяти, что приведет к увеличению затрат для таких брендов, как SanDisk и Lexar, и др.

В некоторых странах, в частности, в Японии, еще в конце 2025 г. возник дефицит карт памяти microSD. Магазины столкнулись с пустыми витринами и были вынуждены ограничить продажу накопителей – по несколько штук в одни руки.

В тот же период из розницы стали пропадать карты microSD высокой емкости. Пользователи начали заменять ими более дорогие SSD-накопители.