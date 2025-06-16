Под конец жизни Windows 10 в нее добавляют крайне полезную бесплатную функцию, которая должна была быть в ней со старта

Полезная функция в последний момент

Microsoft планирует добавить в Windows возможность переноса пользовательской и системной информации – системных настроек, установленных приложений и документов – на новый компьютер, пишет Windows Latest.

Соответствующая функция будет включена в уже существующее приложение «Резервное копирование Windows» (Windows Backup) и, в частности, позволит в несколько кликов перейти с Windows 10, срок поддержки которой истекает в октябре 2025 г., на актуальную Windows 11.

По информации Windows Latest, функция миграции в настоящее время проходит тестирование при участии добровольцев в рамках программы Windows Insider. Возможность доступна тестировщикам, загрузившим и установившим обновление KB5061087 для Windows 10. Как утверждает издание, в ближайшие несколько дней инструмент миграции станет доступен всем желающим.

Миграция в пару кликов

С выходом сборки Windows 10 Build 19045.6029 в Windows Backup появилась вторая, новая, но по умолчанию скрытая, опция “Transfer information to a new PC” («Перенос информации на новый ПК»). Пользователю социальной сети X (ранее – Twitter) Phantom удалось ее разблокировать и протестировать.

Первая опция под названием “Back up this PC” («Создание резервное копии этого ПК»), как и прежде позволяет, создать резервную копию содержимого компьютера в персональное облачное хранилище Microsoft OneDrive. Бесплатно каждому пользователю Windows 10 и 11 в нем предоставляется всего лишь 5 ГБ, которых, вероятно, не хватит для переноса всех пользовательских данных при замене ПК на новый. За расширение пространства в OneDrive Microsoft попросит заплатить.

Проблему нехватки места в облаке при миграции, притом бесплатно, по всей видимости, сможет решить новая утилита миграции “Transfer information to a new PC”. Судя по опубликованным Windows Latest скриншотам, она позволяет перенести пользовательские данные на новую машину по локальной сети. Исходный и целевой ПК могут быть подключены как по Ethernet-кабелю, так и по Wi-Fi – главное, чтобы они находились в одной и той же сети.

Windows Latest Предварительная настройка утилиты миграции на исходном ПК

После выбора используемого сетевого интерфейса утилита предложит пользователю ввести имя старого ПК (оно отображается в окне приложения) в соответствующее окно “Transfer information to a new PC” на новом ПК, а затем ввести полученный в результате этого специальный код на исходной машине. Процедура установления соединения во многом напоминает сопряжение двух Bluetooth-устройств.

На заключительном этапе взаимодействия с пользователем программа поинтересуется, какие именно данные он желает перенести, а затем начнет копирование.

Утилита, которую следовало включить в Windows со старта

В мае 2025 г. Microsoft в блоге, посвященном разработке Windows, анонсировала тестирование новой утилиты для осуществления миграции. Однако в том сообщении эта функция упоминалась без особых подробностей и в контексте выхода грядущего обновления Windows 11, а о возможностях переноса данных с ПК под управлением Windows 10 на машину с Windows 11 на борту ничего сказано не было.

Учитывая приближающийся конец жизненного цикла Windows 10, наличие огромного числа еще не совсем морально устаревших ПК, работающих под управлением этой ОС, но не способных обновиться до Windows 11 ввиду суровых требований к железу, которые предъявляет последняя, появление инструмента вроде “Transfer information to a new PC” представляется вполне логичным итогом развития Windows 10. Тем более, что Microsoft сама весьма настойчиво подталкивает пользователей к апгрейду.

Недоумение у пользователей, впервые столкнувшихся с необходимостью миграции с современного Windows-ПК на еще более новый, может вызывать тот факт, что подобный бесплатный инструмент до сих пор отсутствовал в Windows 10 и Windows 11. Примечательно, что в Windows 7 такая утилита присутствовала, называлась «Средство переноса данных Windows» (“Windows Easy Transfer”) и работала с экземплярами Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8.1. Однако в 2014 г. Microsoft эту программу забросила.

Пользователи Windows 10 и Windows 11 в случае перехода на новый ПК с заменой основного жесткого диска (HDD или SSD) в ряде ситуаций могли воспользоваться сторонним бесплатным решением. Например, корпорация Samsung предлагает миграцию Samsung Data Migration Tool (сегодня не существует в качестве самостоятельного приложения, его функциональность перенесена в утилиту Samsung Magician; – прим. CNews).

Кроме того, некоторые производители накопителей для ПК, такие как Seagate и Western Digital, поставляют отдельные устройства с бесплатной лицензией на специальную версию инструмента Acronis True Image, которая позволяет единоразово перенести всю информацию со старого жесткого диска или на новый.