Хочешь Windows – иди за новым ПК. Microsoft объявила вирусом популярное ПО для установки ОС на старые компьютеры

Антивирус Microsoft определяет программу Flyby11 как подозрительное ПО. Этот софт нужен для установки Windows 11 на неподдерживаемые ПК, чему Microsoft всячески препятствует. Flyby11 распространяется с открытым кодом и размещается прямо на GitHub, который много лет назад купила Microsoft.

Вирус или не вирус

Корпорация Microsoft начала блокировать очень полезную для владельцев старых ПК утилиту Flyby11 и выдавать ее за подозрительное, едва ли не вредоносное ПО, пишет портал Neowin. Эта программа нужна исключительно для установки ОС Windows 11 на компьютеры, чьи аппаратные возможности не соответствуют требованиям этой ОС, а это все ПК старше 2017 г.

Flyby11 распространяется с открытым кодом, и при желании любой может поискать в ней вредоносную составляющую. Опасным это ПО отныне считает Defender – фирменный антивирус Microsoft. При попытке запуска Flyby11 на компьютере с Defender ее работа автоматически останавливается, после чего на экране выдается предупреждение о потенциальной опасности. Пользователю пока предоставляется возможность принудительного запуска утилиты на свой страх и риск.

Редакция CNews убедилась, что другие распространенные антивирусные системы, в том числе и отечественные, ничего подозрительного и опасного в Flyby11 не видят.

Интерфейс Flyby11 кнопками не перегружен

Программа работает максимально просто – нужно скачать дистрибутив Windows 11 и показать Flyby11, в каком каталоге он находится, после чего она автоматически внесет в него необходимые изменения, чтобы хранящаяся в нем система без труда установилась на неподходящий компьютер. «Весит» утилита около 55 КБ.

Все лежит на поверхности

Исходный код Flyby11 размещен в репозитории проекта на GitHub – сервисе, приобретенном Microsoft в июне 2018 г. Софтверный гигант пока не решился удалить этот архив – возможно, ничего опасного в этой программе все-таки нет.

Но активные меры против Flyby11 Microsoft развернула не просто так. Компания требует, чтобы желающие пользоваться Windows 11 имели соответствующее аппаратное обеспечение – старый ПК или ноутбук нужно оставить в прошлом и купить новый, современный.

Этому требованию Microsoft сопротивляются миллионы людей по всему миру, потому что объективно настолько радикальных отличий Windows 11 от Windows 10, чтобы ей позарез были нужны новые «железки», нет.

Репозиторий проекта на GitHub

Пользователи постоянно ищут лазейки, чтобы установить Windows 11 на старые ПК, и Microsoft за этим внимательно следит, латая одну брешь за другой. Блокировка Flyby11 – просто очередной ее шаг в этом направлении, нацеленный все на то же – на отправку пользователей в магазин за новым ПК.

Разработка продолжается

Архив с кодом и готовыми к использованию сборками Flyby11 лежит в репозитории GitHub-пользователя под псевдонимом Builtbybel. Это одна из новейших программ для обхода блокировок Microsoft – ее релиз состоялся 20 октября 2024 г.

Автор активно работает над проектом – за три с половиной месяца (на момент публикации материала) он выпустил уже девять обновлений. За этот небольшой период Flyby11 успела выйти из стадии бета-версии, обновившись до версии 1.0 17 января 2025 г.

Самый новый релиз Flyby11 датирован 4 февраля 2025 г. От сборки к сборке автор добавляет в свою программу новые функции и скрипты.

Microsoft Пользователи продолжают искать и находить способы установки Windows 11 на старые ПК

К примеру, вышедшая в начале февраля 2025 г. версия 1.2 позволяет быстро внедрить в дистрибутив ОС небольшой патч реестра, упоминание о котором в качестве инструкции к действию годами присутствовало на официальном сайте Microsoft. Как сообщал CNews, об исчезновении сведений об этом патче с сайта корпорации стало известно лишь в первых числах февраля 2025 г.

Сообщество поддерживает

Flyby11 – не единственная программа, позволяющая модифицировать образы Windows 11 для установки на устаревшие ПК. Существуют и гораздо более популярные инструменты, например, всемирно известная многофункциональная утилита Rufus, предназначенная для создания загрузочных носителей

В Rufus, начиная с версии 4.6, тоже есть возможность патчить ISO-образы Windows 11, чтобы при установке система не обращала внимание на «начинку» компьютера. В свободном доступе Rufus 4.6 появилась почти одновременно с премьерой Flyby11 – 21 октября 2024 г.