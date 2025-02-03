Microsoft все поломала. Втихаря закрыт официальный способ установки Windows 11 на древние ПК

Microsoft без предупреждения и анонсов закрыла легальный способ установки Windows 11 на компьютеры, несоответствующие ее системным требованиям. Он работал с октября 2021ю Чтобы все заработало, нужно купить новый компьютер – такова официальная позиция Microsoft.

Подарить, чтобы потом отобрать

Корпорация Microsoft без лишнего шума лишила пользователей легального метода установки этой ОС на устаревшие компьютеры, пишет портал Neowin. Это был доступный и простой метод обхода ограничений, которые сама же Microsoft и внедрила. Она открыто опубликовала соответствующую инструкцию на своем официальном сайте.

Метод основывался на манипуляциях с реестром и появился с выходом первой стабильной сборки Windows 11 с индексом 21Н2 в начале октября 2021 г. В ранних бетах-версиях он не был предусмотрен.

Обходной путь, опубликованный Microsoft, включал в себя модификацию ключа реестра, который позволял бы обновлять Windows 11 на неподдерживаемых ПК, обходя проверки модели центрального процессора и наличия в ПК модуля доверенной загрузки TPM. Microsoft предлагала пройти в раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup, создать там REG_DWORD под названием REG_DWORD и установить ему значение «1».

Microsoft Microsoft отобрала у пользователей очередной пряник. Кнут при этом никто не отменил

Как пишет Neowin, эта информация была удалена с сайта сравнительно недавно, совершено точно после выхода сборки 24Н2 осенью 2024 г.

Предупреждение и исчезновение

Этот метод раскрывался на сайте технической поддержки Microsoft. Там же присутствовало и предупреждение, что пользователь своими действиями в реестре может спровоцировать «серьезные проблемы» (serious problems), которые могут привести к полному выходу системы из строя и необходимости ее переустановки. «Microsoft не может гарантировать, что эти проблемы можно решить. Изменяйте реестр на свой страх и риск», – говорилось в предупреждении.

К моменту выхода материала на сайте Microsoft больше не было ни этого предупреждения, ни самого метода установки Windows 11 на старые компьютеры путем небольшой правки реестра.

Еще не все потеряно

Исчезновение этой информации об обходе ограничений на установку Windows 11 может означать, что Microsoft больше официально не одобряет такой метод обхода ее собственных ограничений. Однако существует вероятность, что сам по себе трюк с модификацией реестра все еще может сработать. Впрочем, Microsoft могла закрыть лазейку на уровне системы.

С другой стороны, еще есть возможность попробовать установить любую стабильную сборку Windows 11, вышедшую до 24Н2. В последней закрыто сразу несколько «дыр», позволявших поставить систему на древние по меркам 2025 г. компьютеры.

В частности, с обновлением до 24Н2 Windows 11 больше не будет работать на компьютерах, в процессорах которых нет инструкции POPCNT. Это чипы приблизительно 17-летней давности.

Магазин недалеко

Нынешняя официальная рекомендация Microsoft, касающаяся установки Windows 11 на устаревший по современным понятиям компьютер, максимально проста и прямолинейна. Все, кто хотят работать в современной ОС, обязаны, по ее мнению. владеть современным компьютером. Остальным же, кто в силу различных обстоятельств или собственного нежелания не меняет «железо», придется довольствоваться старыми сборками Windows 11 или более ранними версиями самой ОС. В октябре 2025 г. истекает поддержка Windows 10 – получать обновления затем придется за дополнительную плату. Все вышедшие раньше пользовательские ОС Microsoft уже не поддерживаются ни самой Microsoft, ни многими крупными разработчиками ПО.

Как пишет Neowin, компания явно не в восторге от тех, кто обновляется до 11 на неподдерживаемых устройствах, и, вероятно, поэтому она больше не хочет информировать пользователей об обходном пути через реестр.