Microsoft сломала старые ПК простым обновлением Windows. Тайный сговор с производителями или случайная ошибка программистов?

Владельцы старых компьютеров под управлением Windows 10 стали жаловаться на проблемы с запуском множества приложений, в основном встроенных в Windows. Они перестали работать – при попытке активировать их появляется сообщение об ошибке. Причины неизвестны – пользователи думают, что это или случайная ошибка в коде очередного обновления, или преднамеренное действие с целью подтолкнуть их к переходу на новые ПК и ОС.

Microsoft все сломала

Пользователи старых по современным меркам ПК и ноутбуков столкнулись с необычной проблемой – на их компьютерах внезапно перестали запускаться штатные программы, встроенные в Windows. Это проявляется пока только в Windows 10, со сбоем сталкивается все больше людей, пишет портал Neowin, о чем свидетельствует появление новых тем на форумах Microsoft, посвященных этой проблеме. Одна из них и вовсе набрала более 30 страниц с комментариями.

У многих пользователей при попытке запустить какое-нибудь штатное приложение Windows 10 возникает ошибка файловой системы (File System Error (-2147219196)). Такое происходит, например, при открытии стокового приложения для просмотра фотографий. Также, судя по сообщениям пользователей на форумах Microsoft, у кого-то аналогичная ошибка возникает при запуске «Калькулятора», «Центра отзывов», встроенного почтового клиента и ряда других базовых программ Windows 10.

Чаще всего на проблему указывают владельцы действительно старых ПК на древних процессорах AMD Athlon и даже ранних Intel Core 2 Duo, которым уже более 15 лет.

Попытка не замечать проблему

На момент выхода материала Microsoft не признавала, что с Windows 10 что-то не так. Она никак не реагировала на жалобы пользователей, и в целом картина происходящего была не ясна. Но, судя по всему, невозможность запуска штатных программ вполне может быть вызвана очередным обновлением ОС, которые будут бесплатными до октября 2025 г. – позже за них придется платить.

В пользу версии с обновлением говорит то, что еще пару недель сложностей с запуском базовых приложений из состава Windows 10, тем более столь массовых, не наблюдалось. Сотрудник редакции CNews, что на его тестовом ПК с Windows 10 версии 1809, в которой принудительно отключено автоматическое обновление системы, весь комплектный софт запускается без каких-либо проблем.

Где нет истины, есть конспирология

Не дождавшись комментариев Microsoft, пользователи выдвинули несколько теорий о причинах происходящего, из которых лишь две получили наибольшее количество сторонников. Как пишет The Register, согласно одной из них, недавние обновления штатных приложений Windows 10 привнесли в этот софт зависимость от инструкций, которые не поддерживают старые процессоры. Звучит вполне логично, поскольку AMD и Intel регулярно обновляют свои линейки процессоров, в том числе добавляя в них поддержку новых инструкций, о существовании которых 15-20-летние чипы не в курсе.

Другое предположение заключается в том, что пользователи, возможно, имеют дело с последствиями простой и непреднамеренной ошибкой разработчиков, из-за которой устаревшее оборудование стало неспособным запускать последние версии приложений для Windows.

Тайный замысел Microsoft

Обе выдвинутые пользователями теории имеют право на существование. Доказательством второй является тот факт, что за десятилетия Microsoft скопила огромный опыт по выпуску обновлений, ломающих систему. Особенно часто в последние годы такие апдейты получает именно Windows 10.

Алексей Лебедев, RNT Group: Импортозамещение должно помогать банкам зарабатывать Цифровизация

Что касается первой теории, то и она тоже не лишена смысла. Мировой рынок ПК с 2022 г. стагнирует – продажи, мягко говоря, неудовлетворительные, и это не устраивает ни производителей компьютеров, которые теряют деньги, ни Microsoft. У последней и вовсе в отчете за IV квартал 2023 г. игровое подразделение оказалось более продуктивным с точки зрения размеров выручки, нежели отдел, занимающийся развитием и распространением Windows.

Неработающая корректно Windows 10 на старом «железе», в теории, может быть выгодна и вендорам ПК, и Microsoft. Установить на устаревшие ПК ОС Windows 11 не так просто (Microsoft борется с этим всеми силами), поэтому единственные доступные варианты – или перейти на Linux, или купить новый Windows-компьютер, драйверов под который для Windows 10, с почти 100-процентной долей вероятности, не будет – только для Windows 11.