Улучшающее обновление Windows 10 внезапно лишило пользователей облака Microsoft OneDrive

Улучшающее обновление Windows 10 внезапно лишило пользователей облака Microsoft OneDriveОбязательный патч KB018410, улучшающий безопасность Windows 10, приводит к непредвиденному завершению работы программы-клиента OneDrive, которая используется для синхронизации файлов пользователя с одноименным облачным хранилищем Microsoft. Разработчики в курсе проблемы, но никакого способа ее решения пока не предложили.
Microsoft поломала OneDrive
Октябрьский набор патчей для Windows 10 нарушают работу программы-клиента фирменного облачного хранилища Microsoft – OneDrive.
По сообщению Neowin, после установки обновления KB018410 от 11 октября 2022 г. приложение OneDrive может внезапно закрыться по собственной инициативе, не спрашивая разрешения пользователя.
Кроме того, некоторые операции с программой могут приводить к возникновению ошибок. В их числе: попытка отвязать учетную запись в настройках приложения или отменить синхронизацию каких-либо папок посредством Microsoft SharePoint или Microsoft Teams. Наконец, удаление приложения OneDrive в определенных ситуациях становится невозможным.
Кого затрагивает проблема
Описанные проблемы затрагивают не только индивидуальных пользователей OneDrive, но и тех, кто выбрал версию сервиса для бизнеса.
Сложности с OneDrive могут возникнуть у пользователей Windows 10 всех версий, начиная с релиза от октября 2020 г., то есть выпуски 22H2, 21H2, 21H1, 20H2 также подвержены проблеме. Серверные Windows вне опасности.
Исправления пока нет
Microsoft известно о непредсказуемом поведении клиента OneDrive в сборках Windows 10 с номером 19041.2130, который инсталляция приобретает после применения патча KB018410. Компания добавила соответствующую информацию в список известный проблем Windows 10 версии 22H2 на своем официальном сайте.
Тем не менее какого-либо решения проблемы, хотя бы временного, разработчики не предложили.
«Мы работаем над решением и предполагаем, что оно станет доступно на следующей неделе», – говорится в разделе перечня известных проблем релиза 22H2, посвященного ошибкам в работе OneDrive.
Досталось не только OneDrive
Некорректная работа программы-клиента OneDrive не единственный недостаток обновления KB018410.
Ранее пользователи, установившие его, обратили внимание на то, что апдейт способен вызывать сбои при подключении к сети. Проблема возникает во время процедуры так называемого рукопожатия (handshake) на уровне протоколов SSL и TLS, то есть на начальном этапе установки безопасного сетевого HTTPS-соединения. В ходе этого этапа клиент и сервер согласовывают протоколы шифрования, проверяют подлинность сертификата безопасности и генерируют криптографический ключ, который в дальнейшем будет использования для шифрования данные, передающихся от клиента к серверу и обратно.
Microsoft выпустила внеочередной патч для устранения этой проблемы 18 октября 2022 г., спустя неделю после ее обнаружения.
Ни патча без багов
Microsoft непрерывно ведет доработку Windows 10 с момента ее релиза в июле 2015 г. Ошибки, доставляющие головную боль как рядовым пользователям, так и системным администраторам, «всплывают» едва ли не в каждом обновлении ОС.
К примеру, в сентябре 2022 г. обязательный патч KB5017308, содержавший важные исправления безопасности, в ряде случаев вызывал зависания системы при попытке его установить. Те же администраторы, кому удалось справиться с применением важного обновления, сталкивались с некорректной работой механизма групповых политик.
В июне 2022 г. вышло обновление, делающее невозможным использование точек доступа на компьютерах с Windows 10. В августе 2022 г. досталось функции переключения раскладки клавиатуры.
В Windows 10 версии 1809, вышедшей осенью 2018 г., присутствовал баг, приводящий к многократному замедлению процесса завершения работы операционной системы в результате подключения/отключения зарядного или иного устройства с интерфейсом USB Type-C.
Патч KB4535996 для Windows 10 от марта 2020 г. ломал подключение к интернету. Несколько раз апдейты ломали работу функции печати.