Microsoft запугивает владельцев древних ПК, чтобы больше заработать

Microsoft реализует план по повышению продаж Windows 11 через запугивание владельцев старых ПК. Она прямо говорит, что им не полагаются обновления, и намекает, что апдейтов безопасности им тоже не видать. Корпорация провоцирует их на покупку новых ПК и ноутбуков, которые в большей своей части поставляются с предустановленной Windows 11. Производителям самих компьютеров это тоже на руку.

Хитрый план Microsoft

Корпорация Microsoft выбрала стратегию запугивания пользователей, чтобы те несли свои деньги ей, а также производителям комплектующих, готовых ПК и ноутбуков. Как пишет авторитетный портал ZDnet, софтверный гигант эксплуатирует стратегию «страха, неуверенности и сомнений» (fear, uncertainty and doubt, FUD), любыми методами указывая владельцам старых компьютеров на проблемы их совместимости с новейшей Windows 11.

Как ранее сообщал CNews, при установке этой ОС на устаревшие ПК пользователи видят предупреждение о невозможности получения обновлений системы в дальнейшем и об отказе Microsoft от всех дальнейших последствий работы Windows 11 на несовместимом с ней «железе». Это, по версии экспертов ZDnet, и есть реализация FUD.

В данном предупреждении, правда, не говорится об апдейтах безопасности, но Microsoft вполне могла бы перекрыть и этот канал. CNews 27 сентября 2022 г. писал, что россияне уже лишились возможности пользоваться актуальными версиями Windows 11.

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Отсутствие обновлений безопасности – это уже достаточно весомый аргумент для многих пользователей, не желающих стать жертвой хакерской атаки или поймать вирус, а то и того хуже, шифровальщик.

Как Microsoft использует FUD

Стратегия FUD – это чистой воды маркетинговая уловка, используемая многими корпорациями на протяжении последних нескольких десятилетий, но оттого не утратившая свою эффективность. Например, в 1970-х годах ее активно эксплуатировала ушедшая из России корпорация IBM, чтобы отвадить своих потенциальных покупателей от продукции конкурентов.

Как пишет ZDnet, если IBM использовала FUD, чтобы привлечь покупателей, то Microsoft действует «от противного». Другими словами, она пытается помешать потребителям установить Windows 11 на свой старый ПК.

С одной стороны, кажется, что Microsoft сама себе портит статистику продаж. С другой же, не следует забывать, что ее предыдущая ОС, Windows 10 останется без техподдержки приблизительно через три года. То есть пользоваться ею вечно не получится, а других альтернатив, на которые можно перейти без особых проблем, нет, за исключением именно Windows 11. А перспектива пользоваться ОС без обновлений и особенно без апдейтов безопасности нравится не всем, а многих действительно может напугать.

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Разумеется, всегда можно перейти на альтернативную платформу, но статистика говорит о том, что мало кто хочет это делать. Доля Windows среди настольных систем в августе 2022 г. составляла 74,73% (статистика StatCounter).

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Суть в том, что отказ от Windows в пользу, например, macOS влечет за собой как минимум дополнительные расходы на компьютер или ноутбук Apple, и расходы эти, как известно, немаленькие. Установить macOS на Windows-компьютер сможет лишь очень опытный пользователь в виду гигантского количества тонкостей. При этом установка Windows на тот же MacBook осуществляется штатными программными средствами Apple за несколько минут.

Также можно перейти на Linux. Однако это чревато потерей огромного количества времени на изучение этой непростой ОС. К тому же в обоих случаях пользователь может столкнуться с несовместимостью нужных ему программ с новой системой.

Так в чем же выгода

По данным ZDnet, использование Microsoft стратегии FUD в данном случае направлено на среднестатистического пользователя, который не захочет в будущем сталкиваться с проблемами из-за несовместимости Windows 11 с его «железом» или из-за отсутствия обновлений. Он лучше предпочтет или собрать компьютер из современных комплектующих, удовлетворяющих требованиям ОС, или купить готовую сборку. Это выгодно производителям ПК, так как стратегия Microsoft обеспечивает им стабильный спрос на их продукцию.

Что до самой Microsoft, то ее выгода от FUD, судя по всему, в том, что большая часть современных ноутбуков поставляется с предустановленной ОС и преимущественно с Windows. Если раньше это была Windows 10, то теперь все производители предпочитают устанавливать Windows 11. Покупая такой лэптоп или десктоп, потребитель отдает часть денег за лицензионную копию ОС Microsoft, так как она уже включена в итоговую стоимость компьютера. Те же, кто собирают свои компьютеры самостоятельно, часто покупают отдельную лицензию на Windows.

У россиян свой путь

В России стратегия Microsoft по запугиванию пользователей если и работает, то, вероятно, значимого успеха не имеет. В период с марта по сентябрь 2022 г. включительно корпорация ввела множество антироссийских санкций – ушла из страны, запретила скачивать дистрибутивы Windows и участвовать в тестировании ее ОС, угрожала развалить свой российский офис, а теперь и вовсе отключила всю страну от обновлений Windows 11.

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Как следствие, россияне начали массово переходить на пиратские версии ОС Microsoft. Покупать готовые сборки и ноутбуки с Windows они тоже больше не торопятся – еще летом 2022 г. CNews писал, что в России бешеными темпами растет спрос на ноутбуки без ОС. В июне 2022 г. на них пришлось около 60% поставок.