Объявлена война владельцам древних ПК. Навсегда закрыта главная лазейка для установки Windows 11 на старое «железо». Купить новый компьютер все же придется

Microsoft обновила инсталлятор Windows 11, сделав установку этой ОС на старые компьютеры почти невозможной. В нем больше нет лазейки, позволяющей обойти требование о наличии модуля безопасности TPM 2.0 – без него система на ПК или ноутбук теперь не установится. Теперь нужно или ждать, пока хакеры найдут новые обходные пути, или сходить в магазин за новым ПК.

Самое время для апгрейда

Корпорация Microsoft резко усложнила жизнь пользователям, которые не хотят покупать новый компьютер, но при этом не желают пользоваться устаревшими ОС. Как пишет портал Tom’s Hardware, она обновила программу установки Windows 11, убрав из нее лазейки по обходу требований о наличии в ПК Secure Boot и модуля безопасности TPM 2.0.

Оба компонента входили в список системных требований Windows 11 с момента ее первого появления в июне 2021 г., но пользователи довольно быстро нашли в инсталляторе системы пути обхода, позволявшие установить эту ОС на старые ПК без TPM 2.0 и Secure Boot. На протяжении трех лет Microsoft смотрела на эти «дыры» сквозь пальцы, но теперь решила всерьез взяться за них.

Microsoft Microsoft едва ли не кричит о своем нежелании видеть Windows 11 на давно устаревших ПК

Новый инсталлятор является частью сборки Insider Build 27686, доступной только бета-тестерам. Другими словами, нововведение пока не затронуло обычных пользователей, однако приближающийся релиз масштабного обновления 24Н2, которое должно выйти до конца 2024 г., заставляет не сомневаться, что новый инсталлятор станет частью финальной сборки ОС.

Что было раньше

У Windows 11 гораздо более жесткие требования к аппаратному обеспечению ПК, даже в сравнении с Windows 10. Ей нужно больше оперативной памяти, больше места на системном диске, да и список поддерживаемых процессоров содержит лишь модели, вышедшие не раньше 2018 г.

Раньше, чтобы обойти абсолютно все ограничения по установке Windows 11 и не бежать в магазин за новым «железом», достаточно было, к примеру, запустить инсталлятор системы с параметром /product server. Эти два слова отключали проверку аппаратного обеспечения на совместимость, и система устанавливалась даже на очень древние ПК, собранные, к примеру, из комплектующих», вышедших 15-20 лет назад. Безусловно, система не всегда работала быстро на таком «железе», но, тем не менее, она запускалась и функционировала.

Фокус с /product server работал на протяжении нескольких лет, и Microsoft с зашкаливающей степенью вероятности знала о нем, поскольку упоминался он едва ли не в каждой инструкции по обходу ограничений при установке Windows 11. По каким-то причинам она не устранила эту лазейку раньше, и нет данных, почему она решила покончить с ней именно сейчас.

Вариантов остается немного

Покупать самый передовой ПК, чтобы пользоваться Windows 11, пока не требуется. Системе нужен CPU не старее Intel Coffee Lake и AMD Ryzen 2000 – обе серии процессоров увидели свет в 2018 г. Также Windows нужно не менее 4 ГБ оперативной памяти для работы, но ПК и ноутбуки с таким объемом памяти уже давно не выпускаются, а те, что были выпущены ранее, в большинстве своем поддерживают больше 4 ГБ и позволяют самостоятельно наращивать объем ОЗУ.

TPM 2.0 и Secure Boot тоже не первый год интегрируются в компьютеры и ноутбуки. В распоряжении одного из сотрудников CNews есть выпущенный в марте 2019 г. неттоп на чипе серии Coffee Lake. Из этого следует, что для Windows 11 вполне сгодятся настольные и мобильные ПК пяти- и даже шестилетней давности.

Обновиться придется в любом случае

Microsoft целенаправленно заставляет пользователей совершить поход в магазин за новым ПК. Windows – это самая популярная ОС в мире, и Windows 11, у которой сейчас около 31% рынка в мире и 13,5% в России против 65% и почти 80% у Windows 10 соответственно (StatCounter, июль 2024 г.), рано или поздно станет самой востребованной версией Windows.

Этому будет способствовать активное устаревание Windows 10. Большинство новых ПК и ноутбуков уже не комплектуются драйверами под эту ОС, а сама она лишится бесплатной техподдержки в октябре 2025 г. – после Microsoft будет предлагать апдейты безопасности для нее в обмен на деньги.

Также Microsoft с релизом сборки 24Н2 отключит в Windows 11 поддержку процессоров без инструкции POPCNT. То есть компьютеры на всех CPU, вышедших приблизительно до 2009 г., уже не смогут работать на Windows 11. Тут придется или отключать обновления, или приобретать новый ПК, или переходить на Linux. Других вариантов пока нет.

К слову, не только Microsoft отправляет в историю ПК на древних чипах. Как сообщал CNews, компания Nvidia, крупнейший производитель графических чипов для видеокарт, отключила поддержку ПК с процессорами без инструкции POPCNT в своих драйверах, начиная с версии 555. К моменту выпуска материала к скачиванию были доступны драйверы 560.81