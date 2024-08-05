Владельцы древних ПК будут страдать. Nvidia заставит старое «железо» глючить и перезагружаться. Решение есть, но неприятное

Nvidia решила подпортить жизнь владельцам очень старых компьютеров. Она выпустит новые драйверы для своих видеокарт, из-за которых древние ПК на Windows начнут уходить в «синий экран смерти» и перезагружаться. А через некоторое время такие ПК и вовсе выйдут из строя – им поможет Microsoft. Вариантов будет три, и все они не из приятных – отключить обновления, перейти на Linux, или купить, наконец, новый компьютер.

«Синий экран смерти» ждет каждого

Компания Nvidia, крупнейший в мире производитель дискретных видеокарт с долей 88% мирового рынка в I квартале 2024 г. (статистика Jon Peddie Research), присоединилась к Microsoft в борьбе с устаревшими компьютерами на Windows. Как пишет портал Neowin, она выпустит новые драйверы для своих видеокарт, которые заставят старые ПК постоянно сбоить, показывать «синий экран смерти» и перезагружаться.

Начиная с версии 555, драйверы Nvidia начнут ломать компьютеры с процессорами, в которых нет поддержки инструкции POPCNT. CNews писал, что против настолько старых ПК выступает и Microsoft – в очень скором будущем они даже не смогут загрузить Windows, потому что поддержка CPU без этой инструкции будет полностью отключена в системе.

Nvidia пока не называет дату релиза драйверов версии 555, но, по всей видимости, произойдет это в самом скором будущем. На 5 августа 2024 г. для скачивания была доступна версия 552.86, датированная 29 июля 2024 г.

Кто в зоне риска

Инструкция POPCNT входит в набор инструкций SSE4.2. Пока что Nvidia будет ломать ПК только без этой инструкции в процессоре, но все может пойти еще дальше, потому что Microsoft тоже начинала с этого.

Microsoft Потенциальные последствия обновления Windows и драйверов Nvidia на старых компьютерах

Как сообщал CNews, она ополчилась на ПК без POPCNT в начале февраля 2024 г., а уже в конце апреля 2024 г. решила действовать по-крупному и «отменить» все компьютеры без SSE4.2.

Коснется это, впрочем, лишь тех, кто по тем или иным причинам не обновляет свои ПК и ноутбуки десятилетиями, но при этом хочет пользоваться актуальными версиями Windows. Первые процессоры Intel, получившие поддержку POPCNT и в целом SSE4.2, вышли в 2008 г. – это чипы с архитектурой Nehalem, к коим относятся Core i3, i5 и i7. И хотя то была лишь частичная поддержка (полностью освоить SSE 4.2 чипы Intel смогли и лишь к выходу архитектуры Haswell – Core четвертого поколения), компьютеры на базе этих чипов продолжат работать корректно.

А вот у тех, кто до сих пор пользуется уже совсем древними Core 2 Duo или Core 2 Quad (и их предшественниками), включая культовый процессор Q6600, возникнут проблемы. Если раньше против них выступала одна только Microsoft, то теперь к ней присоединился очень серьезный союзник в лице крупнейшего вендора видеокарт в мире.

Попытка уцепиться за прошлое

Microsoft отключит поддержку процессоров без POPCNT и в целом без SSE4.2 с релизом обновления 24H2 для Windows 11. Его появление ожидается до конца 2024 г., и пока нет ясности, собирается ли Microsoft выпускать апдейт еще и для Windows 10 – эта система с весны 2023 г. получает, за редким исключением, только обновления безопасности.

Чтобы ПК на старых чипах AMD и Intel продолжили корректно работать, понадобится принять неприятное решение. Например, придется отказаться от всех обновлений для Windows, начиная с 24Н2. Это хоть и не навредит стабильности системы, ведь нынешние апдейты Microsoft качеством не отличаются, но подорвет ее безопасность.

Таким же способом можно обойти и проблему с драйверами Nvidia – достаточно просто отключить их автоматическое обновление. Но в комплексе это сделает старые ПК еще более старыми – они останутся не только без современного «железа», но и без актуального ПО.

Впрочем, необходимость отключать апдейты драйверов Nvidia не коснется владельцев видеокарт GeForce, вышедших до начала 2014 г. Сборка 555, по предварительным данным, поддерживает ускорители не старше GTX 750 Ti, который дебютировал в феврале 2014 г. Доступные сейчас для скачивания драйверы 552 поддерживают карты GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745 и новее.

Опционально владельцам старых ПК доступен переход с Windows на Linux – в этой экосистеме поддержка процессоров Core 2 Duo и Core 2 Quad пока наличествует. С другой стороны, рано или поздно разработчики избавятся и от нее, потому что они регулярно чистят ядро Linux от кода, отвечающего за работу с теми или иными CPU.