Хотите новую ОС – покупайте новый ПК. Windows 11 прекращает поддержку десятков процессоров. Решения не существует

Microsoft отключила поддержку огромного количества процессоров в Windows 11, добавив в нее требование к обязательному наличию в CPU инструкции SSE4.2. Обходных путей пока нет, так что единственный выход – купить новый ПК или пользоваться старыми сборками ОС, срок поддержки которых или уже истек, или скоро истечет.

Бойкот старым ПК

В ОС Windows 11 появилось новое обязательное требование к процессору – он всенепременно должен поддерживать набор инструкций SSE4.2. В противном случае ОС попросту не запустится на компьютере – не будет никаких предупреждений или ограничения возможностей. Система даже не сможет загрузиться – после установки она уйдет в бесконечную перезагрузку.

Впервые о наборе инструкций SSE 4 стало известно в конце 2006 г., а первые процессоры с AMD и Intel его поддержкой вышли спустя полтора года. В настольных чипах Intel поддержка SSE 4.1 впервые появилась в архитектуре Penryn (Core 2 Duo, Core 2 Quad), а поддержка SSE 4.2 была добавлена с появлением архитектуры Nehalem (Core i3, i5 и i7 первого поколения). Но это была лишь частичная поддержка – полностью освоить SSE 4.2 чипы Intel смогли и лишь к выходу архитектуры Haswell (Core четвертого поколения).

Microsoft Пользоваться актуальными версиями Windows и не тратиться при этом на апгрейд ПК становится все сложнее

AMD добавила 100-процентную поддержку SSE 4.2 в архитектуру Bulldozer (процессоры линейки FX). Это означает, что скоро установить Windows 11 на процессоры примерно 15-летней давности (Core 2 Duo, Core 2 Quad, Athlon и пр.) больше не выйдет.

Лавочка прикрыта

Первым внимание на проблему обратил ИТ-исследователь Боб Пони (Bob Pony). В своем микроблоге (@TheBobPony) в заблокированной в России соцсети Х он описал проблему, подчеркнув, что пока что нововведение затрагивает пока исключительно бета-тестеров. Обязательное требование к поддержке процессором инструкции SSE4.2 – это часть тестовой сборки 24H2 build 26080.

Но у Microsoft есть опыт переносу своих непопулярных решений их бета-сборок в стабильные релизы – в начале 2024 г., к примеру, она убрала из Windows редактор WordPad, хотя миллионы пользователей были против этого. Следовательно, вполне возможно, что до конца 2024 г. поддержка SSE4.2 станет неотъемлемой частью Windows 11.

Ранее весной 2024 г. CNews писал, что в обозримом будущем Windows 11 не запустится на процессорах без инструкции POPCNT. Она входит в состав SSE4.2, но ранее ограничение распространялось только лишь на нее, а не на весь набор.

Боб Пони подчеркнул, что теперь Windows 11 будет требовать от процессора всю коллекцию инструкций SSE4.2. Он также добавил, что найденные ранее обходные пути больше не работают – Microsoft следит за ситуацией и оперативно латает бреши.

Ждать недолго

Индекс 24Н2 имеет финальная сборка ОС Windows 11, выпуск которой запланирован на второе полугодие 2024 г. Более точной даты релиза у нее нет, но ждать в любом случае осталось не более восьми месяцев.

По словам Боба Пони, система начинает ругаться на неподходящий процессор еще на этапе установки, но это решаемая проблема – способ с командой /product server по-прежнему работает. Но в конце система начинает постоянно перезагружаться, доходя лишь до экрана со своим логотипом.

Решения не существует

На момент выхода материала не существовало решений по обходу нового ограничения Microsoft. Также пока нет достоверных данных, зачем именно Microsoft так сильно требуется поддержка процессором инструкций SSE4.2, хотя все последние 15 лет она была опциональной.

В итоге единственное, что сейчас могут сделать владельцы старых ПК в рамках подготовки к апдейту Windows 11 до версии 24Н2 – это купить, наконец, более современный десктоп или ноутбук. В список официально поддерживаемых системой процессоров входят почти все чипы AMD и Intel, выпущенные с 2018 г.

Второй вариант – деактивировать в системе автоматическое обновление и продолжить пользоваться имеющейся версией Windows 11, но Microsoft очень быстро отключает их от техподдержки. Например, версия 22Н2, вышедшая осенью 2022 г., прекратит получать обновления, в том числе и патчи безопасности, в начале октября 2024 г. А в октябре 2025 г. будет полностью прекращена бесплатная техподдержка Windows 10 – в дальнейшем обновления для нее можно будет покупать за деньги. В апреле 2024 г. Microsoft обнародовала соответствующий прайс-лист.

Евгений Перов, директор продукта в корпоративном мессенджере Compass, сообщил CNews: «Microsoft в данном случае ориентируется на бизнес. Процессоры довольны старые – последняя версия Intel Core 2 Duo вышла в 2009 г. Компании просто не используют устройства на этих процессорах, а процент индивидуальных пользователей, которые остались на таком старом железе минимален. Поддерживать отдельную ветку разработки для старых процессоров просто нерентабельно. Пользователям ПК с Intel Core 2 Duo или AMD Athlon выгоднее будет остаться на Windows 7 или 8. Если они все-таки хотят использовать свежие версии ОС и продуктов Microsoft, придется обновить железо. Microsoft не раз показывала, что стремится к максимальной производительности своих продуктов, и старое железо в эту концепцию просто не вписывается».