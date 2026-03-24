Неприятный сюрприз от Microsoft. В Windows 11 заблокирована функция моментального ускорения системы – теперь она будет «тормозить»

Microsoft без предупреждения заблокировала недокументированный способ ускорения Windows 11 на современных ПК с SSD. Он заключался в активации системного драйвера NVMe через реестр и действительно заставлял ОС работать быстрее. Теперь такой возможности нет, но пользователи вновь переиграли Microsoft и нашли другие способы, как добраться до заветного драйвера – они пока не заблокированы.

Новые козни Microsoft

Корпорация Microsoft лишила пользователей Windows 11 возможности ускорения системы, которую они недавно обнаружили. Как пишет портал Tom’s Hardware, идея заключалась в принудительной активации встроенной поддержки NVMe через реестр ОС посредством включения системного драйвера nvmedisk.sys.

Эта небольшая хитрость заставляет Windows 11 работать с современными NVMe-накопителями без SCSI-слоя совместимости. В этой системе этот драйвер отключен по умолчанию, но официально активирован в Windows Server 2025 с декабря 2025 г. Microsoft заверяет, что благодаря этому драйверу прирост IOPS для SSD составляет до 80%, и одновременно с этим на 45% снижается нагрузка на центральный процессор.

Драйвер nvmedisk.sys входит в состав Windows 11, но по умолчанию деактивирован. Пользователи обнаружили, что если поменять несколько параметров FeatureManagement в реестре ОС, то драйвер включается, что приводит приблизительно к 85-процентному приросту производительности SSD-накопителей.

Microsoft Microsoft мешает пользователям делать Windows 11 лучше

Возможность включить драйвер пользователи обнаружили в сборках 24H2 и 25H2. О более ранних релизах Windows 11 информации нет. Microsoft не стала оставлять все как есть и принудительно закрыла лазейку, благодаря которой компьютеры под управлением ее, как известно, далеко не самой стабильной ОС могли работать быстрее.

Не все так гладко

Факт прироста скорости работы SSD в Windows 11 после активации драйвера подтверждают не только рядовые пользователи, но и специалисты авторитетных и профильных изданий. К примеру, портал Neowin провел свои сравнительные тесты и подтвердил, что рост скорости есть – при случайном чтении в его случае он составил 64,89%.

Однако у трюка с активацией драйвера есть и негативные последствия. Если включить nvmedisk.sys в Windows 11, то сразу после этого сторонние инструменты управления SSD, включая фирменные Samsung Magician и Western Digital Dashboard, перестанут корректно работать.

Причина в том, что многие из них пока несовместимы с новым драйвером.

Пользователей ничего не остановит

Сообщество пользователей Windows известно тем, что у них есть специальный софт, отменяющий почти любое ненужное им нововведение Microsoft. Когда она начала менять меню «Пуск» с выходом Windows 8, Сеть тут же наводнили программы, которые возвращают классическое стартовое меню. С приходом Windows 11, у которой тоже нестандартное меню «Пуск», ситуация повторилась.

Также в интернете есть большое количество программ, выкорчевывающих из Windows 11 все, что связанно с искусственным интеллектом в целом и с помощником Copilot в частности. Ситуация с запретом включения драйвера nvmedisk.sys тоже не осталась без внимания разработчиков ПО.

Как пишет Tom’s Hardware, активировать этот драйвер после новых санкций Microsoft стало еще проще. Пользователю больше не нужно на свой страх и риск вручную редактировать реестр, что действительно часто приводит к поломке всей системы.

Теперь для включения nvmedisk.sys в Windows 11 достаточно скачать приложение ViVeTool. Это небольшая сторонняя утилита, которая позволяет активировать различные скрытые функции Windows.

Но сохраняются те же риски совместимости с приложениями для управления SSD.