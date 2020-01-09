Samsung представил портативный SSD T7 Touch со сканером отпечатков пальцев

Samsung Electronics объявил о выпуске своего новейшего внешнего устройства для хранения данных – портативного твердотельного накопителя (SSD) T7 Touch, который сочетает в себе элегантный компактный дизайн и высочайшую скорость передачи данных, доступную в настоящее время для стандарта USB 3.2 Gen 2. Кроме того, новое устройство поднимает защиту данных на новый уровень за счет дополнительных аппаратных мер безопасности в виде встроенного сканера отпечатков пальцев.

Накопитель Samsung T7 Touch обладает достаточной емкостью для безопасного хранения большого числа фотографий, игр и видео в разрешении 4К/8К на ПК, планшете, смартфоне или игровой консоли, а также отличается высокой прочностью.

Модель T7 Touch при скорости чтения 1050 МБ/с и скорости записи 1000 МБ/с работает примерно в два раза быстрее, чем его предшественник, модель T5. Более того, устройство может достигать максимальной скорости при использовании интерфейса NVMe.

Для обеспечения дополнительной безопасности в T7 Touch впервые на твердотельных накопителях Samsung встроен сканер отпечатков пальцев, в дополнение к защите паролем и 256-битному аппаратному AES шифрованию. Кроме того, он оснащен светодиодным индикатором Motion LED, который позволяет пользователю моментально определить состояние устройства. Несмотря на значительный прирост в скорости работы, аппаратные усовершенствования и цельнометаллический (алюминиевый) корпус, новый твердотельный накопитель по-прежнему весит 58 грамм.

Доступный в черном или серебристом цветах, накопитель T7 Touch представлен моделями емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, что позволяет использовать его для самых разнообразных задач. Накопитель поставляется с кабелем USB Type-C-to-C и кабелем USB Type-C-to-A и совместим с операционными системами Windows, Mac и Android.

Ожидается, что вслед за выпуском T7 Touch, во II квартале будет представлен портативный накопитель SSD T7.