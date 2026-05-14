Цены на SSD Samsung в одной из крупнейших стран мира улетели в космос. И это не Россия

Нынешний дефицит компьютерной памяти, охвативший весь мир, особенно сильно отразился на состоянии рынка Японии.

По сообщению Tom’s Hardware, за твердотельные накопители, выпускаемые Samsung, в рознице потребителю из Страны восходящего солнца теперь приходится платить на 300% больше, чем еще совсем недавно. Так, флагманская модель SSD Samsung 9100 Pro емкостью 8 ТБ обойдется примерно в 548 тыс. йен (около $3,5 тыс.).

Издание также отмечает колоссальный разрыв между стоимостью накопителей Samsung в Японии и в других странах. К примеру, на американском Amazon все тот же 8-терабайтный SSD Samsung 9100 Pro продается по цене в $1,96 тыс., то есть в США он на 43% дешевле. В России на онлайн-площадках данное устройство можно приобрести по цене от 160 тыс. руб. (около $2,18 тыс. по курсу ЦБ РФ на 14 мая 2026 г.).

В апреле 2026 г. Wccftech предупреждал о том, что Samsung и Kingston дважды за месяц подняли закупочные цены на выпускаемую ими продукцию потребительского класса на 10% и более.

Мейнстримные девайсы тоже затронуты

Примечательно, что резкий скачок цен затронул не только топовые модели с высокоскоростным интерфейсом PCIe 5.0. Вариант Samsung 9100 Pro на 4 ТБ, комплектуемый радиатором, подорожал на 31,5%, до 280 тыс. йен, или $1,77 тыс., а 2-терабайтный теперь стоит 141 тыс. йен ($893).

Согласно данным сервиса Tom’s Hardware для отслеживания цен на SSD, в США все перечисленные модели можно приобрести по почти что вдвое более низкой цене. Подорожание затронуло и более массовые линейки SSD Samsung, в частности, модели 990 Pro, 990 Evo Plus и 870 Evo. Их цена выросла на внушительные 384,7% относительно января 2026 г.

Samsung Electronics – не единственный производитель, чьи девайсы взлетели в цене в японской рознице. SSD под японским же брендом Kioxia (ранее – Toshiba Memory) не избежали этой участи, подорожав на 39,8%-59,4%. В результате модель Exceria Pro G2 емкостью 2 ТБ теперь обойдется в 94 тыс. йен ($595), а 1-терабайтная Exceria Basic – в 33 тыс. йен ($208).

SSD WD и Micron демонстрируют обратную тенденцию

Девайсы американских брендов, наоборот, заметно подешевели. Например, за Western Digital (SanDisk) WD Black SN8100 (без радиатора) на 8 ТБ и 4 ТБ японцу придется выложить почти на 25% меньшую сумму – 398 тыс. йен ($2,52 тыс.) и 158 тыс. йен ($1 тыс.) соответственно. Терабайтная версия обойдется в 49,8 тыс. йен ($316). Ценник на аналогичные модели без радиатора в комплекте в основном оказался неизменным.

Отдельные SSD производства Crucial (бренд Micron) тоже стали несколько более доступными для потребителя. Цена на модель T710 с 4 ТБ памяти (без радиатора) установилась на уровне 130 тыс. йен ($824). 2-терабайтная версия, наоборот, подорожала ввиду исчерпания ее складских запасов. За нее просят 95 тыс. йен ($602).

В начале декабря 2025 г. Micron объявила о прекращении выпуска устройств потребительского класса под брендом Crucial. Компания решила сосредоточиться на отраслях искусственного интеллекта и машинного обучения, аппетиты которых в последнее время выросли и которые поглощают имеющиеся запасы оперативной памяти и накопителей.

Японские производители уступают позиции

Аналитики TrendForce считают, что столь резкие колебания цен на розничном рынке можно рассматривать как прямое отражение коллективной тревоги, охватившей участников цепочек поставок. Поскольку поставщики памяти все чаще отдают приоритет серверным продуктам, используемым при развертывании ИИ-инфраструктуры, японские производители потребительской электроники сталкиваются с беспрецедентным давлением в отношении как затрат, так и маржинальности выпускаемой продукции.

Как отмечает Bloomberg, давление, с которым сталкиваются производители электроники, является признаком растущей поляризации рынка, вызванной бумом ИИ. И хотя эта тенденция характерна не только для Японии, ее влияние особенно заметно на японских производителях, которые продолжают уступать долю на рынке конкурентам из Южной Кореи и других регионов.

Япония – одна из крупнейших стран мира по населению. По состояние на конец 2025 г. в ней проживало более 122 млн человек.



Проблема дефицита комплектующих для ПК остро проявляет себя сравнительно давно. В ноябре 2025 г. CNews писал о том, что в Стране восходящего солнца магазины техники начали вводить ограничения на количество SSD-накопителей и планок ОЗУ, которые может приобрести один покупатель.