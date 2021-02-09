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В России стартовали продажи новых SSD Samsung 870 EVO SATA. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

В России стартовали продажи твердотельных накопителей Samsung серии SATA – 870 EVO, они уже доступны в официальных магазинах Samsung и в магазинах партнеров.

Серия 870 EVO была анонсирована в январе этого года. Новые диски подходят как обычным пользователям ПК, так и IT-специалистам, а также для применения в сетевых хранилищах (NAS). Модели серии оснащены новейшими чипами V-NAND и контроллерами Samsung, что позволяет накопителям достигать максимальной скорости последовательного чтения и записи 560 МБ/с и 530 МБ/с соответственно.

За счет использования большого переменного буфера SLC технология Intelligent TurboWrite в накопителях поддерживает максимальный уровень производительности. Кроме того, накопители серии 870 EVO получили на 38% более высокую скорость произвольного чтения, по сравнению с предыдущими моделями 860 и обеспечивают улучшенное взаимодействие с пользователем при работе в режиме многозадачности, просмотре веб-страниц или просто при загрузке ПК.

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Рекомендованные розничные цены накопителей в серии 870 EVO SATA: SSD 870 Evo Sata III емкостью 250 ГБ (MZ-77E250BW) – 3 690 рублей; SSD 870 Evo Sata III емкостью 500 ГБ (MZ-77E500BW) – 5 590 рублей; SSD 870 Evo Sata III емкостью 1 ТБ (MZ-77E1T0BW) – 10 390 рублей; SSD 870 Evo Sata III емкостью 2 ТБ (MZ-77E2T0BW) – 23 990 рублей; SSD 870 Evo Sata III емкостью 4 ТБ (MZ-77E4T0BW) – 49 990 рублей.

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