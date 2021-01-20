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Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков

Интеграция Электроника Техника
, Текст: Эльяс Касми

Samsung показала новые SSD-накопители 870 EVO в 2,5-дюймовом форм-факторе с интерфейсом SATA. Их можно подключать к большей части компьютеров и ноутбуков, даже выпущенных в начале 2000-х годов, и они способны работать на скоростях, максимальных для интерфейса SATA III.

SSD для всех и каждого

Компания Samsung анонсировала новые твердотельные накопители серии 870 EVO для подавляющего числа настольных компьютеров – как современных, так и устаревших. Они подключаются по интерфейсу SATA, первое поколение которого было представлено еще в 2000 г. Samsung 870 EVO оснащены интерфейсом SATA третьего поколения, но он обратно совместим и со вторым, и с первым.

По заверению представителей Samsung, новые SSD серии 870 EVO подойдут как обычным пользователям, так и ИТ-специалистам. Также их можно использовать в сетевых файловых хранилищах – Network attached storage (NAS).

Samsung планирует продавать 870 EVO по всему миру. В линейку входят пять моделей емкостью 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, и в США их стоимость, по данным The Verge, составляет $50 (3670 руб. по курсу ЦБ на 20 января 2021 г.), $80 (5870 руб.), $140 (10,3 тыс. руб.), $270 (19,8 тыс. руб.) и $530 (38,9 тыс. руб.) соответственно.

Для сравнения, в 2018 г. Samsung выпустила SSD серии 860 EVO, которые на момент релиза стоили вдвое дороже. Их цена, пишет The Verge, варьировалась тогда от $95 (6970 руб.) за 250 ГБ и до $1400 (102,8 тыс. руб.). Эти накопители можно встретить, к примеру, в Linux-ноутбуках Tuxedo Polaris и Kubuntu Focus.

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Флагманский представитель новой серии SSD Samsung

На запрос CNews о стоимости и сроках релиза новых 870 EVO в России представители Samsung отвечать не стали, пообещав сообщить эту информацию позже.

Рост производительности и надежности

Samsung заверяет, что все накопители серии 870 EVO собираются на новейших чипах памяти V-NAND и оснащаются контроллерами ее собственной разработки. Выполненные в стандартном формате 2,5 дюйма, они способны достигать скорости последовательного чтения 560 МБ/с и записи 530 МБ/с, а это максимальный показатель для SATA III.

Ролик-презентация Samsung 870 EVO

Вместе с этим накопители 870 EVO получили на 38% более высокую скорость произвольного чтения по сравнению с линейкой 860 EVO. Новая линейка продемонстрировала и приблизительно 30-процентный рост стабильности производительности на фоне предшествующей (все та же 860 EVO). По подсчетам Samsung, она опережает ее и по уровню своей надежности – общее число терабайт записи составляет для них 150 (модель на 250 ГБ), 300 (500 ГБ), 600 (1 ТБ), 1200 (2 ТБ) до 2400 (модель на 4 ТБ).

Дополнительные спецификации

Все пять накопителей Samsung 870 EVO поставляются с пятилетней гарантией. Производитель сообщил, что каждый из них развивает производительность на операциях с произвольным доступом в пределах 98 тыс. IOPS (операций ввода/вывода в секунду) в режиме чтения и 88 тыс. IOPS в режиме записи.

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Универсальность Samsung 870 EVO достигается за счет привычного многим форм-фактора

Память V-NAND в данном случае – это модули TLC, способные хранить по три бита в одной ячейке. Дополнительно младшие модели SSD (на 250 и 500 ГБ) укомплектованы DRAM-памятью LPDDR4 объемом 512 МБ.

При подключении Samsung 870 EVO к старым ПК и ноутбукам, не поддерживающим SATA III, скорости чтения и записи будут соответствовать имеющейся версии SATA. Для SATA II она составляет до 300 МБ/с, а для самого первого SATA I – и вовсе 150 МБ/с.

Стоит отметить также, что Samsung лидирует в сегменте твердотельных накопителей. По данным портала Blocks and Files, во II квартале 2020 г. она удерживала 31-процентную долю рынка.

Также Samsung принадлежат несколько рекордов, связанных с твердотельными накопителями. Например, в декабре 2013 г. компания представила первый на рынке SSD-драйв формата mSATA емкостью 1 ТБ, предназначенный для установки в ноутбуки. Он назывался 840 EVO mSATA SSD и состоял из четырех многослойных модулей, каждый из которых вмещал по 16 чипов флэш-памяти емкостью 16 ГБ, выполненных на базе 10-нанометровой технологии.

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Первый в мире 1-терабайтный SSD в формате mSATA

В марте 2016 г. Samsung начала продажи SSD c рекордной для форм-фактора 2,5 дюйма емкостью 15,36 ТБ. Модель Samsung PM1633a создавалась для установки в системы хранения данных в дата-центрах. Поэтому ее стоимость не сообщается публично.

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