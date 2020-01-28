Выпущен элитный ноутбук на Linux по цене нового MacBook Pro. Видео

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Linux-ноутбук Kubuntu Focus, анонсированный в декабре 2019 г., поступил в продажу по более низкой цене в сравнении с заявленной. Лэптоп разработан для профессионалов, работает на Linux, но при этом располагает рядом особенностей, характерных для игровых мобильных ПК.



(Не)игровой ноутбук

Разработчики Linux-дистрибутива Kubuntu объявили о старте продаж ноутбука Kubuntu Focus. Лэптоп создавался в сотрудничестве с компаниями Tuxedo Computers (немецкий производитель компьютеров и электроники) и MindShareManagement.

В Kubuntu Focus сочетаются современная аппаратная платформа, включая процессор Core i7 девятого поколения и практически флагманские видеокарты Nvidia, и дистрибутив Kubuntu с интерфейсом KDE. Авторы позиционируют ноутбук в качестве мобильного ПК для разработчиков и продвинутых пользователей, однако в нем присутствует как минимум одна черта, характерная в первую очередь для игровых моделей. Кнопки WASD на клавиатуре получили собственный дизайн – эти клавиши чаще всего используются в видеоиграх, в первую очередь в шутерах.

В базовой комплектации Kubuntu Focus стоит $1800 (112,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 января 2020 г.). Во время анонса, состоявшегося в середине декабря 2019 г., он стоил минимум $2400 (150,3 тыс. руб.), и пока неизвестно, что повлияло на снижение стоимости. Для сравнения, новый Apple MacBook Pro 16, вышедший осенью 2019 г. и располагающий во многом схожим наполнением начальной конфигурации, в США стоит те же $2400, а в России за него просят 200 тыс. руб.

Kubuntu Focus не уступает в производительности топовым игровым лэптопам

Цену топовой комплектации Kubuntu Focus разработчики не сообщают.

Дисплей, видеокарта и процессор

Kubuntu Focus отличается от большинства полноразмерных ноутбуков экраном с нестандартной диагональю 16,1 дюйма. Он поддерживает разрешение Full HD (1920x1080 пикселей), основываясь на матрице IPS, у него есть матовое покрытие, и частота его обновления составляет 144 Гц. Это еще одна «игровая» функция ноутбука – такая частота чаще всего требуется в динамичных видеоиграх.

Ноутбук собран на процессоре Intel Core i7-9750H, выпущенном во II квартале 2019 г. и производимом по нормам 14-нанометрового техпроцесса. Это мобильный чип с шестью ядрами и 12 потоками (технология Hyper Threading), пиковой частотой 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost и 12 МБ кэша. Данный процессор может содержать уязвимость CacheOut, обнаруженную в конце января 2020 г.

Kubuntu Focus создавался для профессиональных пользователей и девелоперов

Видеоподсистема ноутбука – это дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060. Чип располагает 6 ГБ собственной видеопамяти новейшего стандарта GDDR6 и опционально может быть заменен на RTX 2080.

Много памяти

В Kubuntu Focus используется оперативная память SODIMM DDR4-2666, работающая в двухканальном режиме. По умолчанию ее объем равен 16 ГБ, но в максимальной комплектации он увеличен до 64 ГБ. Реализована возможность самостоятельного апгрейда памяти без потери гарантии, которая в данном случае действует два года.

Подсистема питания представлена SSD-накопителем Samsung Evo Plus NVMe в форм-факторе М.2 емкостью 1 терабайт, развивающим скорость чтения 3500 и записи 2700 МБ/с.

В дополнение к основному SSD можно установить еще один в таком же исполнении. Отдельно присутствует слот под 2,5-дюймовый SSD или жесткий диск с SATA-интерфейсом. Производитель предлагает опцию в виде двух 2-терабайтных Samsung Evo Plus и одного Samsung Evo 860 на 4 ТБ.

Интерфейсы и прочие особенности

Kubuntu Focus собран в пластиковом корпусе с металлическим каркасом и располагает клавиатурой с настраиваемой подсветкой и 3-миллиметровым ходом кнопок. Ноутбук весит 2 кг вместе с батареей на 3,5 часа автономной работы и трехвентиляторной системой охлаждения, а его толщина не превышает 20 миллиметров.

Оттенок и яркость подсветки клавиатуры Kubuntu Focus можно настраивать

Внутри у лэптопа установлены модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac, тогда как на торцах есть гигабитный Ethernet-порт, многоформатный кард-ридер, вход под проводную гарнитуру и два полноразмерных порта USB 3.0. Дополнительно имеются три USB 3.1 Gen.2 (один с поддержкой DisplayPort 1.4), а также по одному HDMI 2.0 с поддержкой HDCP и miniDisplayPort 1.4 с возможностью подключения GSync-совместимых игровых мониторов. В общей сложности к ноутбуку можно подключить до трех внешних мониторов.

Kubuntu Focus работает под управлением дистрибутива Kubuntu версии 18.04.