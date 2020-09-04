Выпущен полноценный игровой ноутбук на Linux. Цена

Под немецким брендом Tuxedo вышел ноутбук Polaris с Linux на борту, заточенный под видеоигры. Производитель установил в него современное мощное «железо» и добавил в список опций установку ОС Windows 10 в дополнение (но не вместо) к дистрибутиву Ubuntu, openSUSE или Tuxedo OS на выбор.



Геймерский ноутбук для линуксоидов

Компания Tuxedo Computers начала продажи своего нового ноутбука Polaris под управлением Linux, который она позиционирует в качестве игрового. Лэптоп существует в комплектациях с Ryzen 4000 – новейшими процессорами AMD, и с Intel Core i7 десятого поколения (Comet Lake). Как сообщал CNews, с начала сентября 2020 г. в линейке Intel есть и 11 поколение мобильных процессоров (Tiger Lake), но этому ноутбуку они не достались.

В минимальной комплектации Tuxedo Polaris стоит 1125 евро (100,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 сентября 2020 г.), и производитель предлагает широкие возможности его конфигурирования. Кастомизировать можно все – дисплей, процессор, видеокарту, объем оперативной памяти, вместительность и количество SSD и даже выбрать количество установленных операционных систем.

Ноутбук адаптирован и для российских пользователей. При покупке можно выбрать тип клавиатуры в зависимости от страны проживания – российская раскладка входит в список. Также дается выбор формата вилки силового провода – европейский, использующийся в России, в наличии.

По своему дизайну Polaris ближе к классическим ноутбукам

Tuxedo Computers – это крупный немецкий производитель компьютеров и ноутбуков. В его активе есть широкий ряд моделей под управлением Linux – к примеру, в конце января 2020 г. он показал производительный бизнес-лэптоп Kubuntu Focus на базе Linux Kubuntu, а в мае 2020 г. CNews рассказывал о появлении компактной 14-дюймовой рабочей станции Tuxedo Manjaro InfinityBook S 14 v5 под управлением Manjaro Linux.

Операционные системы

Главное, что отличает Tuxedo Polaris от прочих игровых ноутбуков – это предустановленный Linux, который нельзя считать игровой операционной системой ввиду минимального количества выпущенных под него видеоигр в сравнении с Windows. Тем не менее, играть на нем все-таки можно.

По умолчанию на ноутбук установлен дистрибутив Tuxedo OS 20.04 LTS – слегка модифицированный Ubuntu той же версии. Классический же Ubuntu доступен в качестве опции, где помимо него присутствует openSUSE 15.1 с графическими средами Xfce, KDE и Gnome.

Ноутбук всегда поставляется с подсветкой клавиатуры

Tuxedo Polaris можно купить вовсе без Linux, чтобы установить нужный дистрибутив самостоятельно. Производитель предлагает опционально установить и Windows 10 Home или Pro в виде ОС на виртуальной машине или полноценной второй системой. Притом она может быть как активированной (за дополнительную плату) так и неактивированной. При наличии Windows игровой потенциал ноутбука будет раскрыт полностью.

Процессор, экран и видеокарта

Tuxedo Polaris поставляется с тремя вариантами процессоров – двумя от AMD и одним Intel. Первые два – это 7-нанометровые Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H, а третий – 14-нанометровый Core i7-10750H, все образца 2020 г.

Чипы AMD работают в паре с видеокартами Nvidia GeForce GTX 1650 Ti или RTX 2060 на выбор, а Core i7 идет в связке исключительно с RTX 2060. Модификации экранов отличаются только частотой обновления, 60 или 144 Гц, остальные же спецификации идентичные. Это матрица IPS на 15,6 дюйма по диагонали, разрешение Full HD (1920х1080 точек), 100-процентный охват цветового пространства sRGB и матовое покрытие.

Оперативная память и накопитель

Дисковая подсистема ноутбука включает два слота M.2, и список опций включает возможность покупки лэптопа без единого накопителя. Производитель SSD для Tuxedo Polaris – компания Samsung, а перечень моделей начинается от 250-гигабайтного Evo 960 и заканчивается 2-терабайтным Evo 970 Plus. Отдельно можно выбрать более скоростные Evo 970 Pro на 512 ГБ или 1 ТБ, и в итоге суммарный объем может достигать 4 ТБ.

Габариты Polaris позволили встроить в него все необходимые разъемы, включая три USB 3.0 и Ethernet

Выбрать оперативную память будет сложнее – предложенные модели поделены на три категории. Первая состоит из планок Samsung DDR4-2666, и это могут быть варианты на 8 ГБ (одна планка), 16 ГБ (одна планка на 16 ГБ или две по 8 ГБ), 32 ГБ одним или двумя модулями или 64 ГБ (2х32 ГБ).

Вторая категория – память Kingston DDR4-2666. доступные объемы – 8 ГБ, 16 ГБ (1х16 или 2х8) и 32 ГБ (2х16). Третий вид – это высокоскоростная память Samsung DDR4-3200 CL22 на 8-16 ГБ. Варианты компоновки такие же, как в первой категории.

Самая дорогая комплектация

В базовую версию Tuxedo Polaris стоимостью 1125 евро входят процессор AMD Ryzen 5 4600H, видеокарта GeForce GTX 1650 Ti, 8 ГБ оперативной памяти, SSD Samsung Evo 860 на 250 ГБ, любой дистрибутив Linux на выбор из представленных и два года гарантии.

Самая топовая конфиругация Tuxedo Polaris с Core i7, RTX 2060, 64 ГБ скоростной памяти Samsung и двумя SSD по 2 ТБ каждый будет стоить 3344 евро (298,1 тыс. руб.). Цена, помимо перечисленного, учитывает активированную ОС Windows 10 Pro, подсветку клавиатуры и модули Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6 (все это опционально, но на стоимость не влияют), а также пять лет гарантии.

17-дюймовый Polaris

В ассортименте Tuxedo есть модификация Polaris и с экраном на 17,3 дюйма. Для него предусмотрены точно такие же опции кастомизации, и он стоит от 1175 евро (104,7 тыс. руб.) и до 3193 евро (284,6 тыс. руб.).