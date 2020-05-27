Выпущен элитный компактный ноутбук на Linux с ультрасовременными процессорами Intel

Разработчик ПК Tuxedo Computers создал ноутбук Manjaro InfinityBook S 14 v5 под управлением Manjaro Linux. Мобильный ПК собран на чипах Intel Core десятого поколения и может работать 24 часа без подзарядки.

Небольшой ноутбук на Linux

Разработчики дистрибутива Manjaro Linux сообщили о начале продаж профессионального ноутбука Manjaro InfinityBook S 14 v5, анонсированного в апреле 2020 г. На момент премьеры его спецификации не раскрывались.

Мобильный ПК, разрабатывался совместно с немецким производителем компьютеров Tuxedo Computers, у которого уже есть опыт подобной коллаборации. В январе 2020 г. CNews писал, что она выпустила полноразмерный лэптоп Kubuntu Focus, созданный в паре с авторами Linux-дистрибутива Kubuntu.

Визуально Manjaro InfinityBook S 14 v5 почти не отличается от большинства современных WIndows- и macOS-ноутбуков

От Kubuntu Focus новый Manjaro InfinityBook S 14 v5 отличается не только другой ОС, но также более компактными размерами за счет 14-дюймового дисплея против 16,1 дюйма у Kubuntu Focus. Есть разница и в цене – на день старта продаж Kubuntu Focus стоил от $1800 (127,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 мая 2020 г.), тогда как новый Manjaro InfinityBook S 14 v5 оценивается в $1360 (96,4 тыс. руб.) за минимальную конфигурацию. При этом ему достались более современные процессоры – Intel Core десятого поколения вместо девятой генерации в Kubuntu Focus.

День без подзарядки

Одной из отличительных особенностей своего нового ноутбука специалисты Tuxedo Computers называют его способность работать до 24 часов на одном заряде и легковесный (140 граммов) блок питания мощностью 65 Вт. Такого результата они добились путем установки в Manjaro InfinityBook S 14 v5 АКБ на 73 Втч и процессоров Intel серии U с пониженным энергопотреблением.

По умолчанию ноутбук работает на процессоре Intel Core i5-10210U – это четырехъядерный восьмипоточный чип образца III квартала 2019 г. Он работает на частоте от 1,6 до 4,2 ГГц, уровень его тепловыделения (TDP) не превышает 15 Вт, и в его составе есть видеокарта Intel UHD 620 с частотой от 0,3 до 1,1 ГГц.

Батареей ноутбук оснащен емкой, но не съемной

В более дорогих комплектациях Intel Core i5-10210U заменяется на Core i7-10510U (III квартал 2019 г., четыре ядра, восемь потоков, частота от 1,8 до 4,9 ГГц, TDP 15 Вт, графика UHD 620 от 0,3 до 1,15 ГГц). Оба процессора произведены по 14-нанометровой топологии и поддерживают двухканальный режим работы оперативной памяти (DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933).

Подсистема памяти и дисплей

В Manjaro InfinityBook S 14 v5 можно установить до 40 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, однако под нее предусмотрен лишь один разъем SODIMM. В него поместится опциональная планка до 32 ГБ, а в базе присутствуют 8 ГБ, распаянные на материнской плате. Двухканальный режим поддерживается.

Дисковая подсистема представлена двумя слотами М.2, в один из которых по умолчанию установлен 250-гигабайтный SSD. Суммарный объем двух SSD может достигать 4 терабайтов (по 2 ТБ в каждый слот), но на выбор даются только твердотельные накопители производства Samsung.

Экран Manjaro InfinityBook S 14 v5 во всех конфигурациях одинаковый – это IPS-матрица со светодиодной подсветкой на 14 дюймов по диагонали. Поддерживаемое разрешение – Full HD или 1920х1080 точек, яркость и контрастность достигают 350 кд/м2 и 1200:1 соответственно, охват цветового пространства sRGB равен 98%. На дисплей нанесено матовое антибликовое покрытие.

Габариты, интерфейсы и программное обеспечение

Размеры ноутбука составляют 322х217х17 мм при весе около 1,1 кг с учетом массы батареи. Его корпус изготовлен из магниевого сплава и по степени прочности соответствует военному стандарту MIL-STD 810G. Размер и вес блока питания – 97х52х15 мм и 140 граммов.

Оснащение лэптопа включает по одному порту USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 и USB-C 3.1 Gen 2, один HDMI 1.4b, вход под наушники с микрофоном, ридер карт памяти (MMC, RSMMC, SD, SDHC, SDXC, microSD. Memory Stick, MS Pro и MS Duo – для некоторых стандартов потребуется адаптер ) и замок Kensington. На корпусе присутствуют встроенный микрофон, два динамика, 1-мегапиксельная веб-камера с поддержкой функции распознавания лиц, а внутри скрыты: модуль безопасности Trusted Platform Module 2.0 (TMP, может быть отключен через BIOS), Wi-Fi 6 (802.1ax 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1.

Все разъемы в ноутбуке размещены на боковых торцах, как и кнопка включения

Ноутбук поставляется со встроенной в клавиатуру подсветкой и базовой гарантией сроком на два года. Опционально гарантийный срок может быть расширен до пяти лет.

На Manjaro InfinityBook S 14 v5 установлена ОС Manjaro 20.0 с кодовым именем Lysia, вышедшая 27 апреля 2020 г. и базирующаяся на ядре Linux версии 5.6. Покупатель может выбрать одну из двух предустановленных графических оболочек – KDE Plasma 5.18 или Xfce 4.14.