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Индексная книга (каталог) CNews*
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Карпов Андрей


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Merlion и PVS-Studio заключили партнерское соглашение 1
11.07.2024 Цифровой гид МТС отправит туристов в путешествие по Бирюзовому кольцу России и его литературной столице 1
09.11.2023 Почему бизнесу выгодно автоматизировать обзоры кода 1
22.12.2008 Monitor CRM внедряют в «Топ Косметик» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Карпов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 850 1
GitHub 897 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13487 1
8602 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
AUTOSAR 6 1
Спасское-Лутовиново - Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенев 2 1
Топ Косметик 1 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4552 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 101 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5705 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4882 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 707 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 279 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6555 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 455 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 301 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2066 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 225 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 288 1
Анализатор кода - Code analysis 32 1
Оцифровка - Digitization 4766 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7018 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29767 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8704 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1185 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 217 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7689 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2691 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 897 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7227 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3039 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2110 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54186 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26337 1
Oracle Java - язык программирования 3261 2
ПВС - СиПроВер - PVS-Studio 5 2
Microsoft Windows 16033 2
Apple macOS 2150 2
Linux OS 10376 2
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 29 1
C/C++ - Язык программирования 805 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 353 1
Бизнес Навигатор - Monitor CRM 25 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 160 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4833 1
Пришвин Михаил 1 1
Мочалов Юрий 39 1
Степанюк Михаил 71 1
Фет Афанасий 1 1
Anderson David - Андерсон Дэвид 14 1
Тютчев Федор 2 1
Орловский Виктор 393 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орловское Полесье - национальный парк 3 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Мценск 27 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 337 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44606 1
Россия - ЦФО - Орловская область 342 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 540 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 669 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 444 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 754 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 243 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3362 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2592 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9441 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49803 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1996 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1263 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2847 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6698 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11223 1
VAD - Value Added Distribution 113 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5103 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4191 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 993 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7541 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5236 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2515 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373960, в очереди разбора - 748612.
Создано именных указателей - 179103.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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