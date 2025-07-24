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Карпов Андрей
УПОМИНАНИЯ
Карпов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Merlion - Мерлион 850 1
|GitHub 897 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13487 1
|1С 8602 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
|AUTOSAR 6 1
|Спасское-Лутовиново - Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенев 2 1
|Топ Косметик 1 1
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4552 1
|Пришвин Михаил 1 1
|Мочалов Юрий 39 1
|Степанюк Михаил 71 1
|Фет Афанасий 1 1
|Anderson David - Андерсон Дэвид 14 1
|Тютчев Федор 2 1
|Орловский Виктор 393 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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