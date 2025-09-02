PVS-Studio предоставили НИУ «МЭИ» академическую лицензию в рамках сотрудничества

Разработчик статического анализатора кода PVS-Studio заключил соглашение о сотрудничестве с Московским энергическим институтом. Компания ООО «ПВС» предоставит НИУ «МЭИ» академическую лицензию — право использовать продукт (инструмент) на специальных условиях для высших образовательных учреждений. Об этом CNews сообщили представители PVS-Studio.

Как сообщили в университете, с помощью продукта PVS-Studio будет проще внедрить в учебный процесс занятия по статическому анализу исходного кода приложений. Статический анализ кода (SAST) является одним из обязательных процессов, описанных в новой редакции ГОСТ Р 56939-2024, введенной в действие с 20 декабря 2024 г. Студенты смогут не только изучать теорию РБПО, но и приобретут практические навыки использования инструментов разработки. Это особенно актуально в условиях импортозамещения и подготовки специалистов нового поколения.

«Сотрудничество с PVS-Studio открывает новые возможности для подготовки студентов в области информационной безопасности и разработки отечественного программного обеспечения. Сегодня особенно важно формировать у будущих специалистов практические навыки работы с современными инструментами, применяемыми в промышленности и критически важных секторах. Для университета это не только вклад в образовательный процесс, но и укрепление исследовательского потенциала в стратегически важной области цифровизации и импортонезависимости», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

«Мы понимаем, как сегодняшним студентам и будущим разработчикам российского ПО важен доступ к современным коммерческим инструментам, таким как PVS-Studio. Это уникальная возможность сразу прививать молодым специалистам правильные практики написания и проверки кода, — отметил сооснователь ООО «ПВС» Андрей Карпов. — Мы даем не демоверсию продукта, а полноценную лицензию, которой образовательные учреждения могут пользоваться совершенно бесплатно. Это наш вклад как компании в профессиональный рост будущих специалистов и в развитие ИТ-направления в целом».

Сотрудничество университета с PVS-Studio не ограничится только образовательной программой. ООО «ПВС» готово делиться экспертизой для исследовательских проектов в рамках университетской программы развития Центра НТИ МЭИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» образования: на площадке университета будут проводиться офлайн-митапы для ИТ-специалистов.

«Кроме того, НИУ «МЭИ» и PVS-Studio в 2020-2021 гг. уже имели опыт успешного сотрудничества в рамках НИОКР «Разработка и внедрение комплексов РЗА ЦПС с различными архитектурами (централизованная, децентрализованная, гибридная)». Это сотрудничество дало свои плоды. Была проведена экспертиза кода, выявлены и исправлены ошибки, что позволило повысить качество результатов НИОКР», — отметил к. т. н, руководитель лаборатории кибербезопасности объектов электроэнергетики Центра НТИ МЭИ Владислав Карпенко.

На текущем этапе в НИУ «МЭИ» проводится НИОКР по разработке доверенного ПАК (прим.: ПАК, который содержит оборудование и ПО, входящие в российские реестры, и соответствует требованиям безопасности, утвержденным ФСТЭК России и (или) ФСБ России) облачной платформы Цифрового Двойника Энергосистемы. Для разработки доверенного ПАК применяются в том числе и практики статического анализа. Чтобы обеспечить более полное покрытие кода проверками и выявить различные типы уязвимостей и ошибок, хорошей практикой считается использование набора инструментов статического анализа. Теперь в арсенале НИУ «МЭИ» появится анализатор кода PVS-Studio.

Также в Центре НТИ МЭИ проводились работы по созданию интеллектуальной системы релейной защиты и автоматики и АСУ ТП нового поколения, где статический анализ кода был обеспечен инструментами PVS-Studio.

«Объекты электроэнергетики являются объектами критической инфраструктуры, и поэтому так важно строить процессы РБПО для производства решений и продуктов, используемых на них. Также внедрение РБПО нужно, чтобы избежать появление угроз информационной безопасности на стадии разработки и обеспечить соответствие высоким требованиям стандартов функциональной безопасности, например, MISRA C», — сказал Владислав Карпенко.

«Правильное использование инструментов статического анализа кода позволяет разработчикам эффективно предотвращать большинство распространенных дефектов безопасности, обеспечивая высокий уровень защиты для критически важных систем», — отметил руководитель отдела технического сопровождения ООО «ПВС» Михаил Гельвих. — PVS-Studio поможет сделать код надежным, безопасным, соответствующим российским и международным стандартам. В свою очередь, использование проверенных методик и инструментов, основанных на отечественных и международных стандартах, критически важно для создания безопасных и надежных систем.