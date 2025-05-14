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Merlion: игровое кресло Bloody GC-775 доступно в России

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новое игровое кресло GC-775. Регулируемый угол наклона дает возможность подобрать комфортное положение даже для самых долгих матчей. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В основе спинки используется металлический сварной каркас. Крестовина из высокопрочного стеклонаполненного полиамида позволяет сделать кресло легче, сохраняя устойчивость к продолжительным нагрузкам. Отрегулировать высоту можно при помощи рычага, расположенного под сиденьем.

Для обеспечения максимального удобства в любых сценариях, от игр или просмотра фильмов до работы, в кресле имеется множество дополнительных возможностей регулировки. Высота 3D-подлокотников меняется, а накладки поворачиваются в горизонтальной плоскости, как влево-вправо, так и вперед-назад. Угол наклона спинки можно зафиксировать в диапазоне от 90° до 150°. Предусмотрен механизм качания, при этом устойчивая конструкция защищает игрока от случайного опрокидывания.

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Merlion
Игровое кресло Bloody GC-775
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Безопасность

Обивка выполнена из тактильно-приятных, гипоаллергенных материалов, которые обеспечивают оптимальный теплообмен. С этой же целью используется система Aero — вентиляционные отверстия в спинке эффективно отводят тепло. Две дополнительные подушки для поясницы и головы обеспечивают оптимальную поддержку верхнего и нижнего отделов позвоночника. В качестве наполнителя используется эластичный полиуретан, отличающийся износоустойчивостью.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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