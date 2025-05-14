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Merlion стал эксклюзивным дистрибьютором отечественной вычислительной техники «Амур»

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и «Амур», российский производитель вычислительной техники, сообщают о подписании эксклюзивного дистрибьюторского соглашения. С мая 2025 г. Merlion начинает осуществлять B2B-поставки компьютеров «Нарвал», моноблоков «Тигр», неттопов «Финвал» и серверов российского производителя. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Компания «Амур» сосредоточена на выпуске продуктов, ориентированных на запросы государственных, муниципальных учреждений и коммерческих компаний. Производственные мощности вендора находятся в России и обеспечивают выпуск до 1 млн единиц продукции в год, что позволяет осуществлять поставки любого масштаба.

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком компании Merlion: «Отечественная компьютерная техника сейчас очень востребована – так, например, доля российских ПК к середине 2024 года составила 47% от общего объема продаж, а объем производства компьютеров и комплектующих в России в 2024 году вырос на 17,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 181 млрд руб. Продукция компании “Амур” расширит наше предложение компьютерной техники, в первую очередь реестровой. Регуляторные органы выдвигают строгие требования как к конфигурациям и качеству компонентной базы, так и к последующему сервисному обслуживанию, поэтому присутствие в реестре Минпромторга само по себе подтверждает надежность продукции. Статус эксклюзивного дистрибьютора – это особый уровень ответственности. Осознавая это, наша команда активно наращивает экспертизу в продукции “Амур”, чтобы помочь компании наладить регулярные поставки и увеличить свою долю на рынке вычислительной техники».

Денис Горбунов, генеральный директор компании «Амур»: «В сегменте реестрового оборудования заказчики первостепенное внимание уделяют именно надежности продуктов. Этот критерий мы поставили во главу угла не только производства, но и всей модели бизнеса. Благодаря партнерству с Merlion мы можем быть уверены в том, что клиенты получат отгрузки нашей продукции в срок и в нужном им объеме. Поддержка опытного дистрибьютора с экспертизой в ИТ позволит нам оставаться сфокусированными на качестве продукта и развитии линеек, при этом донести ценность нашего продукта до максимального количества игроков рынка».

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В ближайшее время будут разработаны и проведены вебинары и обучение по продуктам, чтобы сотрудники Merlion и партнеры смогли ближе познакомиться с компанией «Амур», узнать об основных конкурентных преимуществах продукции. Также в планах дистрибьютора – создание в демоцентре Merlion стенда с решениями вендора, который позволит протестировать работу техники, совместимость с ПО, провести анализ конфигураций под нужный проект.

В рамках данного сотрудничества гарантийное и постгарантийное обслуживание поставляемой техники «Амур» – в зоне ответственности сервисной службы Merlion.

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