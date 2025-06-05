В Merlion доступен новый демостенд от «Группа Астра»

На базе технического центра дистрибьютора Merlion в виртуальной среде развернуто комплексное решение для мониторинга инфраструктуры от компании «Группа Астра» – Astra Monitoring. Это единая распределенная платформа мониторинга всей ИТ-инфраструктуры: мониторинга сервисов, приложений и оборудования. Обеспечивает выявление неисправностей, способствует повышению стабильности функционирования инфраструктуры, позволяет настраивать оповещения на основе заданных пороговых значений. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Демонстрационный стенд представляет собой четыре виртуальных сервера: один сервер с платформой, выполняющий обработку поступающих данных, визуализацию графиков и панелей, а также генерацию уведомлений для пользователей при возникновении проблем; два сервера с установленным программным обеспечением «Группа Астра» (RuPost и ALD Pro), находящиеся под постоянным мониторингом; один дополнительный сервер, подключаемый к системе мониторинга на время демонстрации.

В ходе демонстрации будут продемонстрированы ключевые возможности продукта, включая подключение нового объекта мониторинга. Программа включает: получение информации от агента; настройку и получение уведомлений о повышенной нагрузке; развертывание и подключение агента; конфигурацию экспортеров; проверку и просмотр информации, собранных метрик объекта; настройку системы логирования и просмотр журналов событий.