Монитор RDW 2706C с изогнутым экраном: теперь в наличии на складе Merlion

Merlion сообщает о доступности на складе монитора RDW 2706C от RDW Computers с изогнутым типом матрицы (ранее поставки осуществлялись под заказ). Отгрузки под проекты и не только стали еще оперативней. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Изогнутый экран – это комфорт и безопасность для глаз, подключение периферийного зрения, широта поля зрения и эстетика изображения. RDW 2706C особенно востребован пользователями, которые обрабатывают фотографии и монтируют видео, работают с большим количеством текстовых документов, а также отдают предпочтение моделям мониторов с повышенным разрешением экрана.

Среди особенностей монитора – высокое разрешение QHD (2560x1440), экран – матовый с антибликовым покрытием, поддержка технологии защиты зрения Flicker Free, Low Blue Light. Модель очень эргономична – регулируется поворот, наклон, высота, есть портретный режим. Два встроенных динамика, шесть разъемов USB.

Технические характеристики: диагональ экрана 27" (68.6см); тип матрицы VA; соотношение сторон экрана 16:9; углы обзора 178/178; время отклика 5 мс; яркость экрана 300 кд/м2; количество цветов дисплея (млн) 16.7; частота обновления 75 Гц; контраст к 1 4000; стандарт разрешения экрана Ultra HD 2K (1440p); разъемы HDMI х 1, HDMI 2.0 х 1, DisplayPort х 1, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, выход на наушники; энергопотребление в режиме ожидания 0.5 Вт; цвет рамки и подставки черный.

Монитор RDW 2706C внесен в Единый реестр РЭП Минпромторга России.

В наличии на складе Merlion: 2029848 Монитор RDW Computers 27" RDW2706C.