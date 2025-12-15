Разделы

Merlion стала партнером «Терек-Радио»

Российский VAD-дистрибьютор компания Merlion и «Терек-Радио», разработчик и производитель сертифицированного радиооборудования, подписали партнерское соглашение.

«Терек-Радио» специализируется на разработке радиостанций, которые учитывают специфику экстремальных условий эксплуатации и требований законодательства. Обширный ассортимент продукции вендора включает в себя модели, предназначенные как для туризма и экспедиций, так и для профессиональных задач коммерческих и государственных структур — от нефтегазовой отрасли и ритейла, до частных охранных служб и обеспечения органов общественного порядка.

Вся продукция «Терек-Радио» соответствует «Техническому регламенту Таможенного союза». Некоторые специализированные модели отвечают международному стандарту взрывозащиты ATEX, требованиям и регламентам транспортной безопасности.

Радиостанции «Терек-Радио» подходят для координации работы команд на промышленных предприятиях, управления логистическими процессами и транспортом, организации мероприятий.

«Мы рады пополнению нашего портфеля продукцией отечественного производителя “Терек-Радио”, чьи решения отлично зарекомендовали себя на рынке и соответствуют высоким российским стандартам качества и надежности, — сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком компании Merlion. — Сотрудничество позволит нам предложить партнерам и клиентам широкий выбор профессионального оборудования связи для самых разнообразных задач».

«Как производитель радиооборудования с более чем 10-летним опытом и обширной линейкой сертифицированных решений мы видим в сотрудничестве с Merlion возможность не только расширить присутствие нашей продукции на рынке, но и усилить профессиональную экспертизу. Это долгосрочное партнерство, в которое мы привносим надежное оборудование, а Merlion — компетенции в интеграции и дистрибуции, чтобы совместно создавать ценность для бизнеса», — сказала Юлия Пелипенко, генеральный директор компании «Терек-Радио».

