Merlion стала официальным дистрибьютором IQTools

Компания Merlion, российский VAD-дистрибьютор, объявила о начале партнерства с IQTools – аккредитованной российской ИТ-компанией, специализирующейся на разработке и производстве сетевого, мультимедийного и телекоммуникационного оборудования, а также программных решений для корпоративных инфраструктур.

IQTools – это отечественный производитель, чье сетевое оборудование включено в реестр Минпромторга России, а программные продукты для IP-телефонии соответствуют требованиям Минцифры. Компания предлагает решения для построения локальных сетей любого масштаба – от небольших офисов до крупных промышленных объектов. Из преимуществ компании – собственное производство, пятилетняя гарантия на оборудование и комплексная техническая поддержка.

В портфель дистрибьютора войдут отечественные коммутаторы IQTools для построения сетей любой сложности, беспроводные точки доступа, которые поддерживаются собственным контроллером БЛВС, разработанным IQTools для централизованного управления, мониторинга и масштабирования инфраструктуры, а также программные продукты для организации IP-телефонии и мультимедийных пространств.

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телекоммуникаций Merlion, сказал: «Мы рады объявить о сотрудничестве с IQTools – компанией, которая предлагает востребованные на рынке импортозамещающие решения для корпоративных сетей и IP-телефонии. Их продукция уже прошла необходимую сертификацию, отличается высокой надежностью и гибкостью внедрения. Уверен, что партнерство с IQTools позволит нашим партнерам получать современные, безопасные и производительные телеком-решения с полной технической поддержкой».

Александр Пеньков, директор по работе с партнерами, компания IQTools, отметил: «Мы рады начать сотрудничество с лидером дистрибуции Merlion. Это партнерство откроет более широкий доступ к нашему оборудованию и программным решениям для системных интеграторов по всей стране. Теперь они смогут предлагать своим клиентам сертифицированные, надёжные и полностью поддерживаемые отечественные продукты для построения сетей и коммуникаций — с гарантией длительного жизненного цикла, высокого качества и полного сервисного сопровождения».

